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    John Wick 5 resmen duyuruldu: John Wick 4'ten hemen sonra geliyor

    John Wick serisinin beşinci filmi şimdiden resmiyet kazandı. Filmin senaryosu üzerinde çalışmaların devam ettiği ve çekimlerin John Wick 4'ten hemen sonra başlayacağı belirtildi.
    2 hf.
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    John Wick 5 resmen duyuruldu: John Wick 4'ten hemen sonra geliyor

    Keanu Reeves'li başarılı aksiyon serisi John Wick'in daha dördüncü filmi çıkmadan beşinci filmi duyuruldu. Bugün resmi bir açıklama yapan yapımcı stüdyo Lionsgate, John Wick 5 için senaryo hazırlıklarının şimdiden başladığını söyledi. Lionsgate'in açıklamalarına göre John Wick 4 ve 5'in çekimleri arka arkaya yapılacak.

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    Deadline'da yer alan açıklamalarda,"Şu anda John Wick'in sonraki iki filmi için senaryo hazırlıkları yapıyoruz. John Wick 4'ü 2022'nin Mayıs ayı için planladık. Keanu müsait olunca önümüzdeki yılın başarında John Wick 4 ve 5 çekimlerini arka arka tamamlamayı planlıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    John Wick 4 filmi aslında Mayıs 2021 için planlanmıştı ancak COVID-19 nedeniyle Lionsgate filmi tam bir yıl ertelemek zorunda kaldı. Keanu Reeves şu anda Matrix 4'ün çekimlerinde bulunuyor. Matrix 4'ün çekimlerinin tamamlanmasının ardından hemen John Wick'e geri dönüş yapacak.

    John Wick spin-off filmi ve John Wick dizisi de geliyor

    Son yılların belki de en başarılı aksiyon serisi olan John Wick, her yeni filmiyle bir öncekinin üzerine koymayı başardı. 20 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan John Wick (2014), dünya genelinde 88 milyon dolar hasılat elde etmişti. John Wick: Chapter 2 (2017) ise bu rakamı tam ikiye katladı ve 171 milyon dolar gişe hasılatı yaptı. Son olarak geçtiğimiz yıl vizyona giren John Wick: Chapter 3 filmi de 326 milyon dolar hasılata ulaştı ve yine bir önceki filmi neredeyse ikiye katlanmış oldu.

    John Wick filmlerinin yakaladığı bu büyük başarıdan memnun olan Lionsgate şimdi buradan küçük bir sinematik evren oluşturmak istiyor. John Wick spin-off filmi Ballerina geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. Ayrıca The Continental isimli bir John Wick dizisi de dördüncü filmden sonra gelecek. Her iki yapımda da Keanu Reeves'in rol almaması bekleniyor.



    https://collider.com/john-wick-5-filming-dates-details-john-wick-4-keanu-reeves/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    babgozd 2 hf. en beğenilen
    Acayip bi film serisi 2 saat boyunca sadece aksiyon var ama efsane sarıyor. Bunda Keanu Reeves'in payı büyük tabi.
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    kozmos beni sevmiyor 2 hf.
    constantine 2 isterük.
    Yanıtla +14
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    classf2re (Emre Mendelyev) 2 hf.
    Kurtlar Vadisinin film versiyonu. Zamanında Polat yürüyerek adam vuruyor diye dalga geçiyoduk. Bu da ondan farksız.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    Yorumlar (25) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Seri 10 a kadar gider bence türkiye de bir bölüm olsa tadından yenmez
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    Askaparta 1 hf.
    Wicik wicik olur mu göreceğiz.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 1 hf. (düzenlendi)
    Set invulnerability=1



    Çatışmada asla ölmeyen insan, kimse tarafından vurulamayan ve herkesten hızlı, becerikli op hero izlenmeye doyamadı.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Mübarek Zombi (Engin Üzmez) 1 hf. Hakimutata Insane
    Adamın eğitim videosunu izle. Yaşına rağmen çeviklik ve hızı çok iyi.
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    jay_jay_ (mustafa rdn) 1 hf.
    Keşke 4’ten önce 5 gelseydi.
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    IamNotAHeRo (Max Payne) 1 hf.
    boş filmlerin boş oyuncusu.
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    ONIONBUD 1 hf.
    4 den sonra 5 geliyormuş.
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    GwynBleidd48 2 hf.
    Mikemmeell
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    Laazzz 2 hf.
    John wick yapımcısı Kurtlar vadisi dizisini mi izledi ne yaptı?
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    Mugetsuga 2 hf.
    Çok ilginç ben beşinci filmin, üçüncü filmden hemen sonra geleceğini düşünüyordum.Bu muazzam bilgi için teşekkürler.
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    MR.BERK (BERK ) 2 hf.
    5'in 4'den sonra geldiğini öğrendiğimiz iyi oldu.
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    39489 kez okundu.
    25 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

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    john wick, john wick 5 ve
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