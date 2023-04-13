Yeni Game of Thrones dizisi duyuruldu: A Knight of the Seven Kingdoms

Game of Thrones: A Knight of the Seven Kingdoms konusu
A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight dizisi, George RR Martin'in Tales of Dunk and Egg kitaplarına dayanacak. Ser Duncan the Tall ve genç Aegon V Targaryen’in (Egg) hikayeleri konu alınacak. Ana serinin yaklaşık 100 yıl öncesinde geçecek olan dizi, Targaryen soyunun hala Demir Taht'ı elinde tuttuğu ve son ejderhanın hatırasının henüz yaşayan hafızalardan geçmediği bir çağı yansıtacak.
George RR Martin ve Ira Parker ikilisi Ryan Condal ve Vince Gerardis ile birlikte hem yazar yazar hem de yönetici yapımcı rollerini üstlenecekler. A Knight of the Seven Kingdoms için henüz net bir çıkış tarihi ise yok.
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