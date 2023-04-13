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    Yeni Game of Thrones dizisi duyuruldu: A Knight of the Seven Kingdoms

    Yeni Game of Thrones dizisi “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight” resmi olarak duyuruldu. Dizi, Warner Bros Discovery'nin yeni birleştirilmiş akış hizmeti Max platformuna gelecek.
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    Yeni Game of Thrones dizisi duyuruldu! İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    House of the Dragon, HBO'nun şimdiye kadar ürettiği en büyük dizilerden biri haline gelmesinden bir yıldan kısa bir süre sonra, stüdyo bugün Game of Thrones serisinin büyümeye devam edeceğini duyurdu. Warner Bros Discovery, HBO Max'in Max olarak yeniden markalaşmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinlikte yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight duyuruldu.

    Game of Thrones: A Knight of the Seven Kingdoms konusu

    A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight dizisi, George RR Martin'in Tales of Dunk and Egg kitaplarına dayanacak. Ser Duncan the Tall ve genç Aegon V Targaryen’in (Egg) hikayeleri konu alınacak. Ana serinin yaklaşık 100 yıl öncesinde geçecek olan dizi, Targaryen soyunun hala Demir Taht'ı elinde tuttuğu ve son ejderhanın hatırasının henüz yaşayan hafızalardan geçmediği bir çağı yansıtacak.

    Yeni Game of Thrones dizisi duyuruldu! İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Dizi, uyarlandığı kaynakta olduğu gibi yanlışları düzeltmek için kıtayı gezen Ser Duncan the Tall ve Aegon V Targaryen’in maceralarına odaklanacak. Ancak bu maceraların neleri içereceği hakkında bir detay paylaşılmadı. Ancak dizinin genel havası House of the Dragon'dan daha çok The Last of Us'a benzeyebilir.

    George RR Martin ve Ira Parker ikilisi Ryan Condal ve Vince Gerardis ile birlikte hem yazar yazar hem de yönetici yapımcı rollerini üstlenecekler. A Knight of the Seven Kingdoms için henüz net bir çıkış tarihi ise yok.

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