Bitcoin madencilik havuzu BTC.com saldırıya uğradı: Zarar 3 milyon dolar!

Tam Boyutta Gör 2022’de gerçekleştirilen kripto saldırılarına bir yenisi daha ekledi. Şimdi de dev madencilik şirketlerinden biri olan BIT Mining Limited, yan kuruluşu BTC.com’un 3 Aralık tarihinde siber saldırıya uğradığını açıklayan bir duyuru paylaştı.

Çalınan varlıkların bir kısmı kurtarıldı

BIT Mining Limited’ın duyurusuna göre, gerçekleştirilen siber saldırı hakkında Çin’in kolluk kuvvetleriyle ortak bir çalışma yürüten şirket, 700 bin dolar civarında müşteri varlığı, 2,3 milyon dolar şirket varlığının ele geçirildiğini söyledi. Duyurunun devamında BIT Mining "çalınan dijital varlıkları kurtarmak için önemli çabalar göstereceğini’’ açıkladı.

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Günümüzde dünyanın en büyük kripto madencilik havuzlarından biri olan BTC.com, Bitcoin dahil olmak üzere çeşitli kripto paralar için sunulan çoklu madencilik hizmetleri ve pazarda Blok gezgini (block explorer) olarak da pazarda faaliyet gösteriyor. BTC.com siber saldırıyla ilgili herhangi bir ayrıntıyı henüz açıklamadı. Ancak dijital varlıkların yanı sıra, gizli müşteri bilgilerinin de ele geçirilmiş olabileceği belirtiliyor.

Yapılan basın açıklamasında siber saldırının boyutlarını azaltmak amacıyla varlıkların dondurulduğunu duyuran BIT Mining, ''şimdiden çalınan varlıklarının bir kısmının güvence altına alındığını'' bildirdi.

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BTC.com siber saldırıya uğradı! Zarar 3 milyon dolar