Soğuk havalar Bitcoin madencilerini vurdu: Hash oranı yüzde 30 düştü!

Madencilik için ne kadar işlem gücünün kullanıldığının bir ölçüsü olan Hashrate oranı, CoinMetrics verilerine göre yüzde 30’dan fazla düşerek, 230 EH/s’den 155 EH/s’ye geriledi.
Yaşanan bu düşüş, pek çok madencinin ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’nin yaklaşmakta olan daha soğuk hava dalgası konusunda uyarmasının ardından operasyonlarını duraklatmasıyla geldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d