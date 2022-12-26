Soğuk havalar Bitcoin madencilerini vurdu: Hash oranı yüzde 30 düştü!

Tam Boyutta Gör Hali hazırda kripto para piyasalarında yaşanan düşüşten olumsuz etkilenen Bitcoin madencileri, Amerika’da yaşanan sert kış şartları sebebiyle de zor günler yaşıyor. ABD’de devam eden kar fırtınası ve soğuk hava koşulları, pek çok bölgede uzun süreli elektrik kesintisine neden oldu. Bu da Bitcoin madencileri üzerinde olumsuz bir etkiye yol açtı. Pek çok madencilik şirketi üretime ara verdi.

Madencilik için ne kadar işlem gücünün kullanıldığının bir ölçüsü olan Hashrate oranı, CoinMetrics verilerine göre yüzde 30’dan fazla düşerek, 230 EH/s’den 155 EH/s’ye geriledi.

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Yaşanan bu düşüş, pek çok madencinin ABD Ulusal Hava Durumu Servisi’nin yaklaşmakta olan daha soğuk hava dalgası konusunda uyarmasının ardından operasyonlarını duraklatmasıyla geldi.

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Soğuk havalar Bitcoin madencilerini vurdu