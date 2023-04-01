Kapsamı geniş yeni sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi! Alınan kararlar neler?

Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook vb. yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları hakkında yeni bir düzenlemeyi Resmi Gazete’de yayınladı. Alınan yeni kurul kararı doğrultusunda sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülükleri belirlendi. Yükümlülükler içerisinde temsilci zorunluluğu ve kurallara uyulmadığında uygulanacak cezalar yer alıyor. İşte yeni sosyal ağ düzenlemesi:

BTK tarafından 2007 tarihli İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar kararı 1 Nisan 2023 sayılı Resmi Gazete’de yayına girdi. Alınan tüm kararlar bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Temsilci zorunlu olacak

Alınan karara göre Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’den en az bir gerçek veya tüzel kişiyi temsilci olarak belirlemek zorunda. Temsilci eğer gerçek kişi olacaksa Türk vatandaşı olması zorunlu olacak. Türkiye’deki günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcının temsilcisi, sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla teknik, idari, hukuki ve mali yönden tam yetkili olacak.

Belirlenen temsilci, BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği, adli makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğini, sosyal ağ sağlayıcının içerik veya yer sağlayıcının olmasından doğan sorumluluk ve kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekecek. Belirlenen temsilcinin iletişim bilgileri sosyal ağın internet sitesinde yer alması da zorunlu hale getirildi.

Temsilci belirlenmezse uygulanacak cezalar

Tam Boyutta Gör Temsilci belirlemeyen sosyal ağlara BTK tarafından bildirimde bulunacak. Bildirimden itibaren 30 gün içinde yine temsilci belirlenmezse 10 milyon TL para cezası verilecek. Takip eden tekrar 30 günlük süre sonunda yine temsilci belirlenmezse ceza 30 milyon TL olacak.

İkinci kez verilen cezadan sonra yine 30 gün içinde temsilci belirlenmezse Türkiye özelinde reklam yasağı uygulanacak. Reklam yasağından sonra 90 gün içinde yine temsilci belirlenmezse sosyal ağın internet bant genişliği yüzde 50 daraltılacak. Bu cezadan sonra da temsilci belirlenmezse bant genişliği yüzde 90 daraltılacak.

Kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılması yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına ise 5 milyon TL idari para cezası verilecek. Raporlama yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere ise 10 milyon TL idari para cezasına çarptırılacak.

Başvurular 48 saat için Türkçe olarak cevaplanacak

Twitter, Instagram, Facebook gibi sosyal ağ sağlayıcıları, kişiler tarafından yapılacak başvuruların kolaylıkla alınıp sonuçlandırılması için Türkçe dilini kullanacak. Yapılan başvurular olumlu veya olumsuz olarak 48 saat içinde yine Türkçe olarak cevaplanacak. Sosyal ağlara bildirilen bir içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi taleplerine dair BTK’ya altı aylık Türkçe olarak hazırlanmış rapor sunulması da gerekecek.

Reklam kütüphanesi oluşturulacak

Karar kapsamında sosyal ağlar reklam kütüphanesi oluşturmakla yükümlü olacak. Bu kütüphane kolaylıkla erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer alacak. Kütüphane içeriğinde, reklamın içeriği, türü, vereni, yayın dönemi, hedef kitlesi, ulaşılan kişi sayısı gibi unsurlar yer alacak.

Adli mercilere bilgi verilmesi zorunlu

Çocukların cinsel istismarı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları kapsamında internet içeriklerini oluşturulan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgiler, soruşturma aşamasında adli mercilerle paylaşılması zorunlu olacak.

Veriler Türkiye’de barındırılacak

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Günlük erişimi bir milyondan fazla olan ağ sağlayıcılar, Türkiye’deki kullanıcın verilerini yine Türkiye sınırları içerisinde barındırmak içi gerekli tedbirleri alacak. Bu kararın uygulanmasında temel kullanıcı bilgileri ile BTK tarafından bildirilebilecek huşulara ilişkin verilerin Türkiye’de barındırılmasına öncelik verilecek.

Çocuklar için ayrıştırılmış hizmet sunulacak

Sosyal ağ sağlayıcıları çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alacak.

Ağ sağlayıcıları çocuk olduğu anlaşılabilen kullanıcılara sunulan içerik, reklam ve diğer hizmetlerde çocuğun yaşı, üstün yararının gözetilmesi, fiziksel, psikolojik ve duygusal gelişiminin korunması, çocuğa yönelik cinsel istismar ve ticari risklerin önlenmesi, çocuğa ait kişisel verilen korunmasında yüksek düzeyde gizlilik ayarları ile asgari düzeyde veri işlenmesinin sağlanması, sözleşme, kullanıcı ayarları ve veri politikaları gibi hususların çocuğun anlayabileceği şekilde sunulması hususlarını dikkate alacak.

Başvuru mekanizması kurulacak

Bu ağ sağlayıcılar, ele geçirilen veya başkasını taklit eden hesaplara yönelik Türkçe, açık, anlaşılır ve kolaylıkla ulaşılabilir bir başvuru mekanizması kuracak ve başvuruları makul sürede sonuçlandıracak.

Sosyal ağ sağlayıcı, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını etkileyen olağanüstü durumlara ilişkin kriz planı oluşturmakla ve bunu BTK'ya bildirmekle yükümlü olacak.

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