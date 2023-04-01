Kapsamı geniş yeni sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi! Alınan kararlar neler?

- Temsilci zorunlu olacak
- Temsilci belirlenmezse uygulanacak cezalar
- Başvurular 48 saat için Türkçe olarak cevaplanacak
- Reklam kütüphanesi oluşturulacak
- Adli mercilere bilgi verilmesi zorunlu
- Veriler Türkiye’de barındırılacak
- Çocuklar için ayrıştırılmış hizmet sunulacak
- Başvuru mekanizması kurulacak
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BTK tarafından 2007 tarihli İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a dayanılarak hazırlanan Sosyal Ağ Sağlayıcı Hakkında Usul ve Esaslar kararı 1 Nisan 2023 sayılı Resmi Gazete’de yayına girdi. Alınan tüm kararlar bugün itibariyle yürürlüğe girdi.
Temsilci zorunlu olacak
Alınan karara göre Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye’den en az bir gerçek veya tüzel kişiyi temsilci olarak belirlemek zorunda. Temsilci eğer gerçek kişi olacaksa Türk vatandaşı olması zorunlu olacak. Türkiye’deki günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcının temsilcisi, sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla teknik, idari, hukuki ve mali yönden tam yetkili olacak.
Belirlenen temsilci, BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği, adli makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğini, sosyal ağ sağlayıcının içerik veya yer sağlayıcının olmasından doğan sorumluluk ve kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekecek. Belirlenen temsilcinin iletişim bilgileri sosyal ağın internet sitesinde yer alması da zorunlu hale getirildi.
Temsilci belirlenmezse uygulanacak cezalar
İkinci kez verilen cezadan sonra yine 30 gün içinde temsilci belirlenmezse Türkiye özelinde reklam yasağı uygulanacak. Reklam yasağından sonra 90 gün içinde yine temsilci belirlenmezse sosyal ağın internet bant genişliği yüzde 50 daraltılacak. Bu cezadan sonra da temsilci belirlenmezse bant genişliği yüzde 90 daraltılacak.
Kişiler tarafından yapılan başvuruların cevaplandırılması yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcılarına ise 5 milyon TL idari para cezası verilecek. Raporlama yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere ise 10 milyon TL idari para cezasına çarptırılacak.
Başvurular 48 saat için Türkçe olarak cevaplanacak
Twitter, Instagram, Facebook gibi sosyal ağ sağlayıcıları, kişiler tarafından yapılacak başvuruların kolaylıkla alınıp sonuçlandırılması için Türkçe dilini kullanacak. Yapılan başvurular olumlu veya olumsuz olarak 48 saat içinde yine Türkçe olarak cevaplanacak. Sosyal ağlara bildirilen bir içeriğin kaldırılması veya erişimin engellenmesi taleplerine dair BTK’ya altı aylık Türkçe olarak hazırlanmış rapor sunulması da gerekecek.
Reklam kütüphanesi oluşturulacak
Karar kapsamında sosyal ağlar reklam kütüphanesi oluşturmakla yükümlü olacak. Bu kütüphane kolaylıkla erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer alacak. Kütüphane içeriğinde, reklamın içeriği, türü, vereni, yayın dönemi, hedef kitlesi, ulaşılan kişi sayısı gibi unsurlar yer alacak.
Adli mercilere bilgi verilmesi zorunlu
Çocukların cinsel istismarı, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları kapsamında internet içeriklerini oluşturulan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgiler, soruşturma aşamasında adli mercilerle paylaşılması zorunlu olacak.
Veriler Türkiye’de barındırılacak
Günlük erişimi bir milyondan fazla olan ağ sağlayıcılar, Türkiye’deki kullanıcın verilerini yine Türkiye sınırları içerisinde barındırmak içi gerekli tedbirleri alacak. Bu kararın uygulanmasında temel kullanıcı bilgileri ile BTK tarafından bildirilebilecek huşulara ilişkin verilerin Türkiye’de barındırılmasına öncelik verilecek.
Çocuklar için ayrıştırılmış hizmet sunulacak
Sosyal ağ sağlayıcıları çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alacak.
Ağ sağlayıcıları çocuk olduğu anlaşılabilen kullanıcılara sunulan içerik, reklam ve diğer hizmetlerde çocuğun yaşı, üstün yararının gözetilmesi, fiziksel, psikolojik ve duygusal gelişiminin korunması, çocuğa yönelik cinsel istismar ve ticari risklerin önlenmesi, çocuğa ait kişisel verilen korunmasında yüksek düzeyde gizlilik ayarları ile asgari düzeyde veri işlenmesinin sağlanması, sözleşme, kullanıcı ayarları ve veri politikaları gibi hususların çocuğun anlayabileceği şekilde sunulması hususlarını dikkate alacak.
Başvuru mekanizması kurulacak
Bu ağ sağlayıcılar, ele geçirilen veya başkasını taklit eden hesaplara yönelik Türkçe, açık, anlaşılır ve kolaylıkla ulaşılabilir bir başvuru mekanizması kuracak ve başvuruları makul sürede sonuçlandıracak.
Sosyal ağ sağlayıcı, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını etkileyen olağanüstü durumlara ilişkin kriz planı oluşturmakla ve bunu BTK'ya bildirmekle yükümlü olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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