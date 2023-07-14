Ürpertici reklam: Ebeveynler, çocuklarınızın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayın!

- Çocuklarınızı sosyal medyada paylaşmayın
- Ortalama 5 yaşındaki bir çocuğun internette 1.500 fotoğrafı bulunuyor
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Çocuklarınızı sosyal medyada paylaşmayın
Deepfake bir kız çocuğunun yer aldığı Alman telekomünikasyon şirket Deutsche Telekom tarafından hazırlanan reklam filmi, ebeveynlerin çocuklarının fotoğraflarını internette paylaşmalarının potansiyel olarak yıkıcı sonuçlarına ilişkin gösterdikleriyle viral oldu. Son bir günde sosyal medyada 5,5 milyondan fazla izlenen akıllara durgunluk veren video, bir çocuğun görüntüsünün yapay zeka (AI) kullanılarak ne kadar kolay manipüle edilebileceğini gözler önüne seriyor.
Reklam, görüntüleri internette yayınlanan çocukların diğer suçların yanı sıra nasıl kimlik istismarı, dolandırıcılık ve çocuk pornografisinin kurbanı olabileceğini tüyler ürpertici bir şekilde açıklıyor.
Ortalama 5 yaşındaki bir çocuğun internette 1.500 fotoğrafı bulunuyor
Araştırmalar ayrıca ortalama beş yaşındaki bir çocuğun ebeveynleri tarafından rızaları olmadan internete yüklenen yaklaşık 1.500 fotoğrafı olduğunu gösteriyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta iki büyük çocuğunun yüzlerini emojilerle gizleyerek Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram'da bir aile fotoğrafı paylaşmıştı. Aslında bu bile anlatılmak istenileni özetliyor diyebiliriz. Reklam filmini hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.Kaynakça https://www.telekom.com/de/konzern/details/share-with-care-1041638 https://petapixel.com/2023/07/13/terrifying-ad-warns-parents-against-sharing-photos-of-their-kids-online/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)