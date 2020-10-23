Bu akşam Nvidia Studio eğitimini kaçırmayın

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Oyunculara hitap ettiği kadar Nvidia ekran kartları profesyonellere de hitap ediyor ve buna yönelik olarak önemli özellikler mevcut. Bunlardan birisi olan Nvidia Studio için bu akşam çevrim içi eğitim yapılacak.

Nvidia Studio Workshop

Nvidia Studio platformu; 3D, render alma, video düzenleme, hareketli grafik, fotoğrafçılık, grafik dizayn, mimari görselleştirme ve yayıncılık gibi yaratıcı alanlarda kullanıcılara yüksek performans sağlıyor. Studio sürücüleri sayesinde Nvidia ekran kartları etkileyici bir performans ve yeteneğe ulaşıyor. Sanatçılar ve endüstri profesyonellerinin yanında oyun geliştiricileri de bundan yararlanıyor.

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Nvidia ve Navras Akademi iş birliği kapsamında düzenlenen Nvidia Studio Workshop etkinliğinde; 3 boyutlu modelleme ve oyun grafikleri konusunda bilgilendirerek bilgisayar oyunu oluşturmanın temel adımları konusunda eğitimler verilecek.

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3 boyutlu modelleme ve oyun grafikleri uygulaması ile ilgilenen herkesin ücretsiz olarak katılım sağlayabileceği eğitimlerde bilgisayar oyunu yapmanın ana noktaları aktarılacak. Toplamda dört bölümden oluşacak eğitim serisinde NVIDIA Studio ile oyunlardaki nesnelerin ve karakterlerin modellenmesi, karakterlerin hareketlendirilmesi ve Unreal Engine üzerinden oyunların oluşturulması konu başlıklarında her biri bir saat olmak üzere canlı yayınlar gerçekleştirilecek.

Serinin ilk yayını 23 Ekim Cuma günü 18.00’de NVIDIA GeForce Twitch kanalında gerçekleşecek. Eğitim programının sonunda yayınların tamamına NVIDIA GeForce Türkiye Youtube kanalından da ulaşılabilecek.

Nvidia Türkiye Twitch kanalı

Nvidia Türkiye YouTube kanalı

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