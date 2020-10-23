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    Bu akşam Nvidia Studio eğitimini kaçırmayın

    Nvidia ve Navras Akademi iş birliği ile bu akşam saatlerinde Nvidia Studio Workshop eğitim etkinliği başlayacak. 4 bölümlük serinin ilk bölümü saat 18.00’da Twitch kanalında olacak.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bu akşam Nvidia Studio eğitimini kaçırmayın
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    Oyunculara hitap ettiği kadar Nvidia ekran kartları profesyonellere de hitap ediyor ve buna yönelik olarak önemli özellikler mevcut. Bunlardan birisi olan Nvidia Studio için bu akşam çevrim içi eğitim yapılacak.

    Nvidia Studio Workshop

    Nvidia Studio platformu; 3D, render alma, video düzenleme, hareketli grafik, fotoğrafçılık, grafik dizayn, mimari görselleştirme ve yayıncılık gibi yaratıcı alanlarda kullanıcılara yüksek performans sağlıyor. Studio sürücüleri sayesinde Nvidia ekran kartları etkileyici bir performans ve yeteneğe ulaşıyor. Sanatçılar ve endüstri profesyonellerinin yanında oyun geliştiricileri de bundan yararlanıyor.

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    Nvidia ve Navras Akademi iş birliği kapsamında düzenlenen Nvidia Studio Workshop etkinliğinde; 3 boyutlu modelleme ve oyun grafikleri konusunda bilgilendirerek bilgisayar oyunu oluşturmanın temel adımları konusunda eğitimler verilecek.

    Bu akşam Nvidia Studio eğitimini kaçırmayın
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    3 boyutlu modelleme ve oyun grafikleri uygulaması ile ilgilenen herkesin ücretsiz olarak katılım sağlayabileceği eğitimlerde bilgisayar oyunu yapmanın ana noktaları aktarılacak. Toplamda dört bölümden oluşacak eğitim serisinde NVIDIA Studio ile oyunlardaki nesnelerin ve karakterlerin modellenmesi, karakterlerin hareketlendirilmesi ve Unreal Engine üzerinden oyunların oluşturulması konu başlıklarında her biri bir saat olmak üzere canlı yayınlar gerçekleştirilecek.

    Serinin ilk yayını 23 Ekim Cuma günü 18.00’de NVIDIA GeForce Twitch kanalında gerçekleşecek. Eğitim programının sonunda yayınların tamamına NVIDIA GeForce Türkiye Youtube kanalından da ulaşılabilecek.

    Nvidia Türkiye Twitch kanalı

    Nvidia Türkiye YouTube kanalı



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    En gerçekçi yapay et

    guneyk

    xd

    17 saat önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    1 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    1 gün önce
    hareketliperde

    v

    1 gün önce
    Steelo

    noluyo

    1 gün önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    2 gün önce
    danlabilic

    .

    2 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    1 ay önce
    Jeolog.

    test

    1 ay önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 17 sa. en beğenilen
    Tabi genel olarak, bilgilendirme açısından çok güzel böyle şey ama eğitim denince kimse 1 saatlik eğitim ile bir şey olacağını zannetmesin. Bu daha çok nvidianın ürün tanıtımı ve unreal pazarlaması gibi olur ancak.
    Tabi genel olarak, bilgilendirme açısından çok güzel böyle şey ama eğitim denince kimse 1 saatlik eğitim ile bir şey olacağını zannetmesin. Bu daha çok nvidianı...
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    joven 16 sa.
    Esasen genç beyinler elde telefon hayatlarını heba edeceklerine butip akitiviteleri takip etseler belki kendileri için daha iyi şeyler yapabilirler
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    Spider_hip (Doğan Eray) 17 sa. en beğenilen
    Tabi genel olarak, bilgilendirme açısından çok güzel böyle şey ama eğitim denince kimse 1 saatlik eğitim ile bir şey olacağını zannetmesin. Bu daha çok nvidianın ürün tanıtımı ve unreal pazarlaması gibi olur ancak.
    Yanıtla +5
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