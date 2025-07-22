Çin, 2 GWh’lık en büyük bağımsız enerji depolama tesisini devreye aldı

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Tam Boyutta Gör Çin, enerji depolama alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Ülkenin en büyük bağımsız lityum demir fosfat (LFP) batarya enerji depolama projesi, 19 Temmuz itibarıyla resmen faaliyete geçti. Huadian Xinjiang Kashgar adı verilen tesisin ilk fazı, 500 MW/2 GWh kapasiteyle hizmete girdi. Projenin ikinci fazıyla birlikte kapasitenin 1 GW/4 GWh seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

Sincan (Xinjiang) bölgesinde yer alan proje 119 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Yaklaşık 1,6 milyar yuanlık (222,9 milyon dolar) yatırımla hayata geçirilen tesis Çin’in enerji altyapısına önemli katkılar yapacak.

Tesisin yapısında 100 adet LFP enerji depolama ünitesi bulunuyor. Sistem, teknolojik olarak da dikkat çekiyor. Batarya birimlerinin yarısı şebeke oluşturan inverterlerle çalışırken, diğer yarısı şebekeye uyumlu inverterler kullanıyor. Bu yapı sayesinde tesis, 750 kV trafo merkezine 220 kV’luk bir iletim hattı üzerinden bağlanarak bölgesel şebekeye entegre ediliyor.

Çin hız kesmiyor

Tam Boyutta Gör Çin, yalnızca bu projeyle değil, genel olarak ölçek ve teknoloji bakımından enerji depolamada dünya liderliğine doğru ilerliyor. Geçtiğimiz kasım ayında devreye alınan 500 MW/2 GWh kapasiteli Xinhua Wushi hibrit enerji depolama projesi, LFP bataryalarla vanadyum redoks akış (VRFB) bataryalarını birleştiriyor. Bu tesis, Çin’in en büyük hibrit depolama tesisi olmasının yanı sıra, dünyanın en büyük şebeke oluşturan vanadyum batarya sistemini de barındırıyor. Projenin ikinci fazında bu kapasitenin 250 MWh/1 GWh seviyesine çıkarılması planlanıyor.

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En dikkat çekici gelişmelerden biri de, yakın zamanda inşasına başlanan 1 GW/6 GWh kapasiteli enerji depolama tesisi. İç Moğolistan’daki bu tesis, enerji üretim sahalarının hemen yanında konumlanan dünyanın en büyük santral bağlantılı enerji depolama projesi olma özelliğini taşıyor.

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Çin, 2 GWh’lık dev bağımsız enerji depolama tesisini devreye aldı

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