Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, 2 GWh’lık en büyük bağımsız enerji depolama tesisini devreye aldı

    Çin, 2 GWh kapasiteli lityum demir fosfat batarya enerji depolama tesisini devreye aldı. Proje, ülkenin en büyük bağımsız batarya depolama sistemi olma özelliğini taşıyor.

    Çin, 2 GWh’lık dev bağımsız enerji depolama tesisini devreye aldı Tam Boyutta Gör
    Çin, enerji depolama alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Ülkenin en büyük bağımsız lityum demir fosfat (LFP) batarya enerji depolama projesi, 19 Temmuz itibarıyla resmen faaliyete geçti. Huadian Xinjiang Kashgar adı verilen tesisin ilk fazı, 500 MW/2 GWh kapasiteyle hizmete girdi. Projenin ikinci fazıyla birlikte kapasitenin 1 GW/4 GWh seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

    Sincan (Xinjiang) bölgesinde yer alan proje 119 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Yaklaşık 1,6 milyar yuanlık (222,9 milyon dolar) yatırımla hayata geçirilen tesis Çin’in enerji altyapısına önemli katkılar yapacak.

    Tesisin yapısında 100 adet LFP enerji depolama ünitesi bulunuyor. Sistem, teknolojik olarak da dikkat çekiyor. Batarya birimlerinin yarısı şebeke oluşturan inverterlerle çalışırken, diğer yarısı şebekeye uyumlu inverterler kullanıyor. Bu yapı sayesinde tesis, 750 kV trafo merkezine 220 kV’luk bir iletim hattı üzerinden bağlanarak bölgesel şebekeye entegre ediliyor.

    Çin hız kesmiyor

    Çin, 2 GWh’lık dev bağımsız enerji depolama tesisini devreye aldı Tam Boyutta Gör
    Çin, yalnızca bu projeyle değil, genel olarak ölçek ve teknoloji bakımından enerji depolamada dünya liderliğine doğru ilerliyor. Geçtiğimiz kasım ayında devreye alınan 500 MW/2 GWh kapasiteli Xinhua Wushi hibrit enerji depolama projesi, LFP bataryalarla vanadyum redoks akış (VRFB) bataryalarını birleştiriyor. Bu tesis, Çin’in en büyük hibrit depolama tesisi olmasının yanı sıra, dünyanın en büyük şebeke oluşturan vanadyum batarya sistemini de barındırıyor. Projenin ikinci fazında bu kapasitenin 250 MWh/1 GWh seviyesine çıkarılması planlanıyor.

    En dikkat çekici gelişmelerden biri de, yakın zamanda inşasına başlanan 1 GW/6 GWh kapasiteli enerji depolama tesisi. İç Moğolistan’daki bu tesis, enerji üretim sahalarının hemen yanında konumlanan dünyanın en büyük santral bağlantılı enerji depolama projesi olma özelliğini taşıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    digiturk ulusal kanallar yok sigara içince baş dönmesi adaland aquapark yorum volvo v40 1.6 dizel yorum saat nereden alınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB CYBORG 15
    MSI NB CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum