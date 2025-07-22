Çin, 2 GWh’lık en büyük bağımsız enerji depolama tesisini devreye aldı

Sincan (Xinjiang) bölgesinde yer alan proje 119 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Yaklaşık 1,6 milyar yuanlık (222,9 milyon dolar) yatırımla hayata geçirilen tesis Çin’in enerji altyapısına önemli katkılar yapacak.
Tesisin yapısında 100 adet LFP enerji depolama ünitesi bulunuyor. Sistem, teknolojik olarak da dikkat çekiyor. Batarya birimlerinin yarısı şebeke oluşturan inverterlerle çalışırken, diğer yarısı şebekeye uyumlu inverterler kullanıyor. Bu yapı sayesinde tesis, 750 kV trafo merkezine 220 kV’luk bir iletim hattı üzerinden bağlanarak bölgesel şebekeye entegre ediliyor.
Çin hız kesmiyor
En dikkat çekici gelişmelerden biri de, yakın zamanda inşasına başlanan 1 GW/6 GWh kapasiteli enerji depolama tesisi. İç Moğolistan’daki bu tesis, enerji üretim sahalarının hemen yanında konumlanan dünyanın en büyük santral bağlantılı enerji depolama projesi olma özelliğini taşıyor.