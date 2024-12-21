Lityum iyon batarya talebi ilk kez 1 TWh'i aştı

Talebin çoğunu elektrikli araçlar oluşturuyor
Londra merkezli araştırma şirketi Rho Motion, lityum iyon talebinin 2024'te geçtiğimiz seneye göre %26 oranında artmasını bekliyor. Elektrikli araçlar, lityum iyon pil talebinin çoğunluğunu oluşturmaya devam ediyor, ancak sabit enerji depolama pazarı çok daha büyük bir ivmeyle büyüyor. 2020'de lityum pillere olan talebin %7'sini enerji depolama sektörü oluşturuken, 2024'te bu oran iki katına çıkarak %15 seviyesine ulaştı.
Küresel olarak, elektrikli araç satışları Kasım ayına kadar geçen sürede yıllık %25 arttı. Ancak coğrafi olarak satışlar değişkenlik gösteriyor. Avrupa'da satışları %3 azalırken, Çin'deki büyüme oranı %40 olarak gerçekleşti.
Kasım ayında enerji depolama sistemi kurulumları geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %175 artarak 19,4 GWh'e ulaştı. Bu kapasitenin büyük çoğunluğunu (%76) sayaç önü bağımsız projeler oluşturdu.
Lityum iyon batarya fiyatları hızla düşmeye devam ederken, önümüzdeki sene de bataryalara olan talebin artmaya devam etmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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