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    Lityum iyon batarya talebi ilk kez 1 TWh'i aştı

    Elektrikli araç satışları ve enerji depolama sistemlerindeki hızlı büyüme lityum iyon batarya talebini arttırıyor. Lityum iyon batarya talebi ilk defa yıllık 1 TWh sınırını aştı.
    Lityum iyon batarya talebi ilk kez 1 TWh'i aştı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç satışları ve enerji depolama sistemlerindeki hızlı büyüme lityum iyon batarya talebini arttırıyor. Kasım ayındaki güçlü büyümeyle beraber ilk defa lityum iyon batarya talebi yıllık 1 TWh sınırını aştı. Geçtiğimiz sene kılpayı kaçırılan bu kilometre taşına, bu sene Kasım ayı sonunda ulaşıldı.

    Talebin çoğunu elektrikli araçlar oluşturuyor

    Londra merkezli araştırma şirketi Rho Motion, lityum iyon talebinin 2024'te geçtiğimiz seneye göre %26 oranında artmasını bekliyor. Elektrikli araçlar, lityum iyon pil talebinin çoğunluğunu oluşturmaya devam ediyor, ancak sabit enerji depolama pazarı çok daha büyük bir ivmeyle büyüyor. 2020'de lityum pillere olan talebin %7'sini enerji depolama sektörü oluşturuken, 2024'te bu oran iki katına çıkarak %15 seviyesine ulaştı.

    Küresel olarak, elektrikli araç satışları Kasım ayına kadar geçen sürede yıllık %25 arttı. Ancak coğrafi olarak satışlar değişkenlik gösteriyor. Avrupa'da satışları %3 azalırken, Çin'deki büyüme oranı %40 olarak gerçekleşti.

    Kasım ayında enerji depolama sistemi kurulumları geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %175 artarak 19,4 GWh'e ulaştı. Bu kapasitenin büyük çoğunluğunu (%76) sayaç önü bağımsız projeler oluşturdu.

    Lityum iyon batarya fiyatları hızla düşmeye devam ederken, önümüzdeki sene de bataryalara olan talebin artmaya devam etmesi bekleniyor.

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