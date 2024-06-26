Edison’un 100 yıllık teknolojisi yüzde 100 temiz hidrojenin önünü açtı!

Thomas Edison, 1901 yılında NiFe bataryasının patentini aldı. Edison bu pili esasında o dönemde elektrikli araçlar için kullanmayı düşünüyordu ancak bataryanın güvenliği konusunda endişeleri bulunuyordu. NiFe bataryaları istenmeyen bir hidrojen çıktısı üretiyordu. Buna rağmen NiFe bataryalar 70 yıldan fazla bir süre boyunca madencilik, askeri ve demiryolu uygulamalarında yer buldu. Bazı demiryolu araçları bugün hala NiFe bataryaların başka şirketler tarafından üretilen versiyonlarını kullanıyor.
Battolyser nasıl çalışıyor?
Verimlilik yüzde 85
Battolyser Systems, bu teknolojiye dayanan üç adet model sunuyor. Battolyser 2.5MW modülünün 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Bunu 2025’in ikinci çeyreğinde 5MW’lık bir sistem ve 2026’nın üçüncü çeyreğinde ise 25 MW'lık modüller takip edecek. Firma, 25 MW'lık modüllerle 100-500 MW ölçekli kurulumları hedefliyor.
Genel olarak bakıldığında Battolyser Systems'in teknolojisi versatil olması ve yüksek kapasite sunmasıyla hem enerji depolama hem de hidrojen üretimi ile benzersiz bir platform sağlıyor. Avrupa’nın hidrojen üretimini 10 milyon tona çıkarmayı planladığı bu dönemde Hollandalı şirket gibi çözümler sunan firmalar bölge için hayati önem taşıyor. Avrupa’nın 2022’deki hidrojen üretiminin yüzde 96’sı doğal gaz kullanılarak üretiliyordu. Battolyser ise süreci tamamen temiz bir seçenek ile değiştiriyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.