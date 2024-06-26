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    Edison’un 100 yıllık teknolojisi yüzde 100 temiz hidrojenin önünü açtı!

    Edison’un teknolojisi temiz hidrojene açılan bir kapı oluyor. Battolyser Systems, yüzyıllık buluşu yenilenebilir enerjide ve temiz hidrojen üretiminde bir devrim olarak kullanıyor.
    Edison’un teknolojisi yüzde 100 temiz hidrojenin önünü açtı! Tam Boyutta Gör
    Elektrik, ses kaydı ve sinema filmlerini geliştiren icatlarıyla Thomas Edison, günümüz dünyasına ışık tutmaya devam ediyor. Edison'un nikel-demir (NiFe) bataryasının, geliştirilmesinin üzerinden bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen günümüzün yenilenebilir enerji çözümleri için bir katalizör olması pek de şaşırtıcı değil. Battolyser Systems adındaki şirket, Edison’un teknolojisi ile yüzde 100 temiz hidrojen üretimi gerçekleştiriyor.

    Edison, temiz hidrojen üretimini mümkün kılıyor

    Thomas Edison, 1901 yılında NiFe bataryasının patentini aldı. Edison bu pili esasında o dönemde elektrikli araçlar için kullanmayı düşünüyordu ancak bataryanın güvenliği konusunda endişeleri bulunuyordu. NiFe bataryaları istenmeyen bir hidrojen çıktısı üretiyordu. Buna rağmen NiFe bataryalar 70 yıldan fazla bir süre boyunca madencilik, askeri ve demiryolu uygulamalarında yer buldu. Bazı demiryolu araçları bugün hala NiFe bataryaların başka şirketler tarafından üretilen versiyonlarını kullanıyor.

    Edison’un teknolojisi yüzde 100 temiz hidrojenin önünü açtı! Tam Boyutta Gör
    İcadın üzerinden 100 yıldan fazla bir süre geçtikten sonra Hollanda'daki Delft Teknoloji Üniversitesi'nde profesör olan Fokko Mulder, NiFe bataryanın yeni bir potansiyelini keşfetti. Profesöre göre bataryanın hidrojen çıkışı yenilenebilir enerji için büyük bir avantajdı. Edison'un bataryasını ilham kaynağı olarak kullanan Mulder ve araştırma grubu, dünyanın ilk entegre batarya ve elektrolizörünü icat etti: Battolyser. Battolyser, elektrik depolama ve hidrojen üretimi için benzersiz bir potansiyeli birlikte sunuyordu. Hem batarya hem de elektrolizör olarak çalışan Battolyser, elektriği verimli bir şekilde depoluyor ve şarj edildiğinde suyu hidrojen ve oksijene ayırıyor.

    Battolyser nasıl çalışıyor?

    Edison’un teknolojisi yüzde 100 temiz hidrojenin önünü açtı! Tam Boyutta Gör
    Battolyser’in tasarımı Edison'un tasarımlarında görülen nikel-demir elektrotların aynısını kullanıyor. Ancak araştırmacılar bu elektrotları bugün piyasada bulunan bir alkalin elektroliz sistemiyle bir araya getiriyor. Ortaya konan ürün güneş veya rüzgar çiftliklerinden elde edilen yenilenebilir enerjiyle şarj edilebiliyor.
    Edison’un teknolojisi yüzde 100 temiz hidrojenin önünü açtı! Tam Boyutta Gör
    Battolyser, yenilenebilir enerji mevcut olduğunda ve fiyatlar düşük olduğunda, normal bir pil gibi şarj oluyor. Tamamen şarj olduğunda, bir elektrolizör haline gelip ve otomatik olarak depolanabilen veya kullanılabilen hidrojen üretimi gerçekleştiriyor. Güneş veya rüzgar çiftliklerinde kesinti olduğunda veya enerjinin pahalı olduğu dönemlerde depolanan elektriği şebekeye veriyor. Sistem, elektrik depolama ve hidrojen üretimi arasında geçiş yapabilme özelliği ile sürekli çalışma sağlıyor. Şirkete göre, otomatik çalışması en yenilikçi özelliklerinden biri.

    Verimlilik yüzde 85

    Edison’un teknolojisi yüzde 100 temiz hidrojenin önünü açtı! Tam Boyutta Gör
    Şirket, cihazının yüzde 85 verimliliğe sahip olduğunu ve benzer teknolojilere göre daha düşük maliyetlerle basınçlı hidrojen üretebildiğini iddia ediyor. Bununla birlikte enerji depolama ve hidrojen üretim ünitesi doğada bol bulunan malzemelerden yapılıyor. Bu da maliyetlerin daha düşük olmasına katkıda bulunuyor. Girişim, cihazın 20-30 yıllık da bir kullanım ömrü olduğunu söylüyor.

    Battolyser Systems, bu teknolojiye dayanan üç adet model sunuyor. Battolyser 2.5MW modülünün 2025’in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi hedefleniyor. Bunu 2025’in ikinci çeyreğinde 5MW’lık bir sistem ve 2026’nın üçüncü çeyreğinde ise 25 MW'lık modüller takip edecek. Firma, 25 MW'lık modüllerle 100-500 MW ölçekli kurulumları hedefliyor.

    Genel olarak bakıldığında Battolyser Systems'in teknolojisi versatil olması ve yüksek kapasite sunmasıyla hem enerji depolama hem de hidrojen üretimi ile benzersiz bir platform sağlıyor. Avrupa’nın hidrojen üretimini 10 milyon tona çıkarmayı planladığı bu dönemde Hollandalı şirket gibi çözümler sunan firmalar bölge için hayati önem taşıyor. Avrupa’nın 2022’deki hidrojen üretiminin yüzde 96’sı doğal gaz kullanılarak üretiliyordu. Battolyser ise süreci tamamen temiz bir seçenek ile değiştiriyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/green-hydrogen-battery-battolyser https://www.battolysersystems.com/technology
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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