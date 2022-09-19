Bunu da gördük: Yapay zekanın sırtından para kazanma dönemi başladı

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İnternet dünyasındaki yeni trend, yapay zeka tarafından oluşturulan görselleri kendine aitmiş gibi göstererek para kazanmak. Bazı "gözü açık" kişiler, görsel eseri oluşturanın yapay zeka olduğunu gizleyerek Shutterstock gibi stok hizmetlerinde satmaya başladılar.

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Şu anda başta Shutterstock olmak üzere birçok stok hizmetinde "yapay zeka tarafından oluşturulmuştur" ibaresiyle etiketlenmemiş çok sayıda bu tarz fotoğraf ve diğer görüntüleri bulabilirsiniz. Ancak bu görseller, kullanıcının girdiği metinlere göre görüntüler oluşturabilen yapay zeka hizmetleriyle oluşturuluyor. Bunların en popüler olanlarından biri de Midjourney.

Stok siteleri yapay zeka ile oluşturulan görsellerin satışını yasaklamaya başladı

Bununla birlikte, Shutterstock'un kuralları yapay zeka tarafından oluşturulan sanat eserlerinin gönderilmesini yasaklamıyor. Ancak Shutterstock, görseli yükleyen kullanıcının kazandığı paradan yüzde 15 ila 40'ı arasında değişen bir telif ücreti payı alıyor.

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Öte yandan bazı sanatçılar yapay zekanın bu şekilde kullanılmasına karşı çıkmış durumdalar ve bazı stok siteleri bu tür görsellerin satılmasını yasaklamaya başladı bile. Shutterstock'un bu konuda nasıl bir aksiyon alacağı ise şimdilik belirsiz.

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