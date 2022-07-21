Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Askeri araçların engelleri önceden görmesi için proje geliştirildi

    Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ve Nurol Makina iş birliğiyle gerçekleştirilen projenin ileriki evrede el yapımı patlayıcıların tespitinde de kullanılabilmesi hedefleniyor
    Oy Ver

    Bu proje ile askeri araçlar engelleri önceden görebilecek
    Tam Boyutta Gör

    Bilkent Üniversitesinde, savunma sanayisinde kullanılan araçlarda çukur ve kasislerin uzaktan gerçek zamanlı tespit edilmesine imkan sağlayan çözüm geliştirildi. Söz konusu proje, Türkiye'nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina'nın rehberliğinde yürütüldü.

    Üniversitenin Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü'ndeki öğrencilerinden Barış Aşkın, Şafak Çallıoğlu, Emirhan İlhan, Fatih Berkay Sarpkaya, Muhammed Ustaömeroğlu, Yavuz Yarıcı; Prof. Dr. Levent Onural'ın akademik, Talha Kaan Topuz'un şirket danışmanlığında "İki Kamera İle Mesafe Haritası Çıkarımı ve Yol Engebe Tespiti Projesi" gerçekleştirdi.

    Proje ile yollardaki çukur ve kasislerin tespit edilip konumlarının gerçek zamanlı olarak sürücüye iletilmesi amaçlandı. Bunun için geliştirilen çözümde, stereo kameradan alınan gerçek zamanlı görüntü verisi kişisel bilgisayarlarla işleniyor. İlk olarak derin öğrenme tabanlı nesne tespit yöntemleriyle hedef nesnelerin görüntüdeki yerleri tespit ediliyor. Daha sonra iki kameradan gelen görüntüler arasındaki eşitsizlik haritası çıkartılıp tespit edilen nesnelerin kameraya uzaklığı bulunuyor.

    Bu proje ile askeri araçlar engelleri önceden görebilecek
    Tam Boyutta Gör

    Nesnelerin görüntü üzerinde tespit edilen yerleri ve kameraya olan mesafeleri gerçek zamanlı görüntü kareleri üzerinde eşleniyor ve iki boyutlu bir haritaya yansıtılıyor. Harita üzerinde, tespit edilen nesneler ve araca olan uzaklık bilgileri görülüyor. Bu projenin çıktıları, sürücülü ve sürücüsüz tekli araçlarda veya sürü sistemlerinde kullanılabilecek.

    Proje sonunda elde edilen nihai ürün 20 metreden nesne tespitine ve uzaklık tahminine olanak sağlıyor. Devam edecek çalışmalarla sistemin kabiliyetleri artırılabilecek.

    El yapımı patlayıcı tehlikesine karşı da kullanılabilecek

    Geliştirilen çözüm, askeri araç ve konvoylar için intikaller ve operasyon sahasındaki en önemli risklerden biri olan yollara döşenen el yapımı patlayıcı (EYP) tehlikesinin önceden fark edilmesine de imkan sağlayacak.

    Bu tür saldırı girişimleri sırasında el yapımı patlayıcı döşenirken yolda oluşan çukur ve tümsekler fark edilebileceği için şüpheli durumlarda araç ve konvoy güvenliğine ilişkin tedbir alınması mümkün olabilecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

    Profil resmi
    TheJudgé 2 saat önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

    Profil resmi
    billy brown 12 saat önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

    Profil resmi
    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Casper Via E4
    Casper Via E4
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X500.1011-8D00T-G-F
    Casper Nirvana X500.1011-8D00T-G-F
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız