Bir gramdan daha düşük ağırlığa sahip yerli sensör geliştirildi

Tam Boyutta Gör Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) geliştirilen giyilebilir teknoloji ürünüyle hastalıkları erken teşhis eden giyilebilir teknoloji ürünü geliştirildi. İnce yapıya sahip sensör, bir gramdan düşük ağırlığı ve kendi elektriğini üretebilmesi ile dikkat çekiyor.

Hangi verileri ölçüyor?

Fiber sensör teknolojisi kullanılarak geliştirilen cihaz tek bir fiber üzerinden kalp atışı, kandaki sistolik-diastolik değerler, kardiyovasküler yaşlanma, damar elastisitesi ve nefes alışverişi gibi sağlık değerlerini aynı anda ölçüyor.

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Nabza yerleştirilen cihaz, bilek ya da basınç hareketleriyle kendi elektriğini üretiyor. Kıyafet üzerinden de algılama yapabiliyor. Bir gramdan daha düşük ağırlığa sahip fiber sensör, kablolu veya kablosuz bağlantı üzerinden bilgisayarlara veya telefonlara veri aktarımı yapabiliyor.

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Akıllı saat benzeri sağlık teknolojilerinin nabız gibi çeşitli ölçümünün optik sistemlerle yapıldığını ve ilave güç gerektirdiğini belirten Bikent UNAM'ın baş araştırmacılardan Dr. Mustafa Ordu, "Bizim teknolojimizin ilave güç gerektirmemesi bir yenilik. Bu bize büyük tasarruf sağlıyor. Gelecekte burada kullandığımız fiberler, bilek hareketleriyle sağlanan enerjiyle kendi kendini şarj edebilecek duruma gelecek. Biz, dünyada bu alanda yapılan çalışmalarla aynı noktadayız, geç kalmadık." dedi.

İnce bir fiber üzerinden ölçüm yapan cihaz, özellikle yoğun bakım üniteleri ve ileri cerrahi operasyonlar esnasında damar içine girmeden kesintisiz ölçüm yapma avantajı sunarak sağlık sektörüne katkı verecek. Hacettepe Üniversitesi ile bu alanda ortak çalışmalar yapılması ve sistemin test edilmesi planlanıyor.

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