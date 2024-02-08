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    Anlık Bildirim

    Bir gramdan daha düşük ağırlığa sahip yerli sensör geliştirildi

    Bilken UNAM'da geliştirilen yerli fiber sensör; kardiyovasküler yaşlanma, damar esnekliği gibi sağlık verilerini aynı anda ölçüyor. Bir gramdan düşük ağırlığıyla dikkat çekiyor.
    Bir gramdan daha düşük ağırlığa sahip yerli sensör geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde (UNAM) geliştirilen giyilebilir teknoloji ürünüyle hastalıkları erken teşhis eden giyilebilir teknoloji ürünü geliştirildi. İnce yapıya sahip sensör, bir gramdan düşük ağırlığı ve kendi elektriğini üretebilmesi ile dikkat çekiyor.

    Hangi verileri ölçüyor?

    Fiber sensör teknolojisi kullanılarak geliştirilen cihaz tek bir fiber üzerinden kalp atışı, kandaki sistolik-diastolik değerler, kardiyovasküler yaşlanma, damar elastisitesi ve nefes alışverişi gibi sağlık değerlerini aynı anda ölçüyor.

    Nabza yerleştirilen cihaz, bilek ya da basınç hareketleriyle kendi elektriğini üretiyor. Kıyafet üzerinden de algılama yapabiliyor. Bir gramdan daha düşük ağırlığa sahip fiber sensör, kablolu veya kablosuz bağlantı üzerinden bilgisayarlara veya telefonlara veri aktarımı yapabiliyor.

    Bir gramdan daha düşük ağırlığa sahip yerli sensör geliştirildi Tam Boyutta Gör

    Akıllı saat benzeri sağlık teknolojilerinin nabız gibi çeşitli ölçümünün optik sistemlerle yapıldığını ve ilave güç gerektirdiğini belirten Bikent UNAM'ın baş araştırmacılardan Dr. Mustafa Ordu, "Bizim teknolojimizin ilave güç gerektirmemesi bir yenilik. Bu bize büyük tasarruf sağlıyor. Gelecekte burada kullandığımız fiberler, bilek hareketleriyle sağlanan enerjiyle kendi kendini şarj edebilecek duruma gelecek. Biz, dünyada bu alanda yapılan çalışmalarla aynı noktadayız, geç kalmadık." dedi.

    İnce bir fiber üzerinden ölçüm yapan cihaz, özellikle yoğun bakım üniteleri ve ileri cerrahi operasyonlar esnasında damar içine girmeden kesintisiz ölçüm yapma avantajı sunarak sağlık sektörüne katkı verecek. Hacettepe Üniversitesi ile bu alanda ortak çalışmalar yapılması ve sistemin test edilmesi planlanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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