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    Mini ve Mikro İHA avcısı ŞAHİN envantere girdi

    Mini ve Mikro İHA'ları imha etmesi için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi, TSK envanterine girdi. ŞAHİN özellikleri ve videosu haberimizde.            
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    ŞAHİN 40mm Fiziksel İmha Sistemi özellikleri
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    ASELSAN tarafından Mini ve Mikro İHA’ların imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ŞAHİN’in kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanacağını açıkladı.

    ŞAHİN, 40mm Yüksek Hızlı Akıllı Bombaatar ATOM Mühimmatı’nı kullanıyor. 64 adet mühimmat kapasitesine sahip. Döner kanatlı, sabit kanatlı mini-mikro İHA ve maket uçak tehditleri imha edebiliyor. Otomatik olarak hedef tespiti ve takibi yapıyor. 700 metre etkili menzile sahip. Kolay intikal, kolay kurulum, hassas stabilizasyon, gelişmiş kullanıcı arayüzü ve atış kontrol algoritmalarıyla öne çıkıyor.

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

    ŞAHİN 40MM Fiziksel İmha Sistemi özellikleri

    • Mini/mikro İHA hedeflerine karşı etkinlik
    • 40mm Yüksek Hızlı Akıllı Bombaatar Mühimmatı (ATOM) kullanımı
    • 700 m etkili menzil
    • Uzaktan komuta yeteneği
    • İki eksende bağımsız hareket yeteneğine sahip Hassas Stabilize Yönlendirici üzerinde gelişmiş Elektro-optik kameralar
    • Otomatik hedef tespit ve takibi
    • Hava ve kara hedefleri için bilgisayar denetimli atış kontrol algoritmaları
    • Radardan bildirilen konuma otomatik yönlenme (angajman)
    • Gece/gündüz, zorlu hava koşullarında hedef tespit ve takip yeteneği
    • Yüksek stabilizasyon performansı
    • Gelişmiş kullanıcı grafik arayüzleri
    • TV & Termal kamera görüntülerinin aynı anda gösterimi
    • Kolay mühimmat besleme
    • Silah başından manuel kullanım
    • Modüler sistem mimarisi
    • Yüksek güvenilirlik
    • Kolay intikal ve kurulum
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    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    billy brown 3 saat önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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