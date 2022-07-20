Mini ve Mikro İHA avcısı ŞAHİN envantere girdi

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ASELSAN tarafından Mini ve Mikro İHA’ların imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ŞAHİN’in kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanacağını açıkladı.

ŞAHİN, 40mm Yüksek Hızlı Akıllı Bombaatar ATOM Mühimmatı’nı kullanıyor. 64 adet mühimmat kapasitesine sahip. Döner kanatlı, sabit kanatlı mini-mikro İHA ve maket uçak tehditleri imha edebiliyor. Otomatik olarak hedef tespiti ve takibi yapıyor. 700 metre etkili menzile sahip. Kolay intikal, kolay kurulum, hassas stabilizasyon, gelişmiş kullanıcı arayüzü ve atış kontrol algoritmalarıyla öne çıkıyor.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuyla ilgili olarak şu paylaşımı yaptı:

ŞAHİN 40MM Fiziksel İmha Sistemi özellikleri

Mini/mikro İHA hedeflerine karşı etkinlik

40mm Yüksek Hızlı Akıllı Bombaatar Mühimmatı (ATOM) kullanımı

700 m etkili menzil

Uzaktan komuta yeteneği

İki eksende bağımsız hareket yeteneğine sahip Hassas Stabilize Yönlendirici üzerinde gelişmiş Elektro-optik kameralar

Otomatik hedef tespit ve takibi

Hava ve kara hedefleri için bilgisayar denetimli atış kontrol algoritmaları

Radardan bildirilen konuma otomatik yönlenme (angajman)

Gece/gündüz, zorlu hava koşullarında hedef tespit ve takip yeteneği

Yüksek stabilizasyon performansı

Gelişmiş kullanıcı grafik arayüzleri

TV & Termal kamera görüntülerinin aynı anda gösterimi

Kolay mühimmat besleme

Silah başından manuel kullanım

Modüler sistem mimarisi

Yüksek güvenilirlik

Kolay intikal ve kurulum

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