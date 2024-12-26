Bu robot köpek inanılmaz akrobatik hareketleriyle büyülüyor: Unitree B2-W

Çinli robotik teknolojileri şirketi Unitree Robotics, bir süre önce sosyal medyada yayınladığı bir video ile izleyenleri adeta büyüledi. Firmanın geliştirmiş olduğu Unitree B2-W adlı robot köpek, engebeli arazileri ağır yükler fark etmeksizin üstün başarıyla geçerken aynı zamanda inanılmaz akrobatik hareketler yapabiliyor.
Her şeyi yapabilen robot köpek
Unitree, bu robot köpeği halihazırda 100.000 dolara satıyor. Klasik ayaklara ek olarak Unitree B2-W, engebeli araziler için tekerlekleri kullanıyor. Bu da hem robotun daha hızlı ve çevik olmasını sağlıyor hem de arazide daha güçlü hale geliyor.
Robot köpeğin geliştirilmiş yeteneklerini sergileyen videoda Unitree, ön tekerleklerinin üzerinde amuda kalkıyor. Ancak bu, yaptıklarının yanında çocuk oyuncağı gibi kalıyor. Robot, videonun devamında daha farklı “Breakdance” hareketleri de yapıyor. Buna taklalar atmak da dahil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.