Bu robot köpek inanılmaz akrobatik hareketleriyle büyülüyor: Unitree B2-W

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Çinli robotik teknolojileri şirketi Unitree Robotics, bir süre önce sosyal medyada yayınladığı bir video ile izleyenleri adeta büyüledi. Firmanın geliştirmiş olduğu Unitree B2-W adlı robot köpek, engebeli arazileri ağır yükler fark etmeksizin üstün başarıyla geçerken aynı zamanda inanılmaz akrobatik hareketler yapabiliyor.

Her şeyi yapabilen robot köpek

Unitree, bu robot köpeği halihazırda 100.000 dolara satıyor. Klasik ayaklara ek olarak Unitree B2-W, engebeli araziler için tekerlekleri kullanıyor. Bu da hem robotun daha hızlı ve çevik olmasını sağlıyor hem de arazide daha güçlü hale geliyor.

Robot köpeğin geliştirilmiş yeteneklerini sergileyen videoda Unitree, ön tekerleklerinin üzerinde amuda kalkıyor. Ancak bu, yaptıklarının yanında çocuk oyuncağı gibi kalıyor. Robot, videonun devamında daha farklı “Breakdance” hareketleri de yapıyor. Buna taklalar atmak da dahil.

Tam Boyutta Gör B2-W, sadece denge ve akrobatik hareketlerdeki başarısıyla değil, zorlu koşullarda da etkileyici bir performans sergiliyor; örneğin dik ve kayalık bir yamaçtan aşağıya hızla inebiliyor. Videoda aynı zamanda robot köpeğin su üzerinde hızla ilerlediği de görülüyor. B2-W, küçük engellerin üzerinden de atlayabiliyor veya neredeyse 3 metrelik yükseklerden aşağıya zıplayabiliyor. En dikkat çekici özelliklerinden birisi ise yüksek taşıma kapasitesi. Orta büyüklükteki bir yetişkin insanı sırtında taşıyabilen Unitree B2-W, yaklaşık 75 kilogram ağırlığa sahip. Robot, 40 ila maksimum 120 kg yük de taşıyabiliyor. 50 km menzile sahip olan robot köpek, -20 derece ila 55 derece sıcaklık aralığında da sorunsuz çalışıyor.

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Bu robot köpek inanılmaz akrobatik hareketleriyle büyülüyor