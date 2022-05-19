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    Atatürk’ün kişisel eşyaları NFT oldu

    19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Atatürk’in kişisel eşyaları NFT sergisi olarak Decantraland (MANA) dünyasında yer alan 3 katlı binanın ilk katında ziyaret edilebilecek.
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    NFT
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    Son dönemde daha çok zenginleşme aracı olarak gösterilen NFT konsepti doğru yerlerde kullanıldığında önemli bir hale gelebiliyor. Yapı Kredi Bankası, Atatürk’ün kişisel eşyalarını NFT olarak sergilemeye başlıyor.

    NFT dünyasına Atatürk damgası

    Yapı Kredi Bankası yaptığı açıklamada 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Atatürk’in kişisel eşyalarını NFT formatında sergileyeceğini duyurdu. Sergi için Decantraland (MANA) metaverse dünyasında yer alan 3 katlı binanın ilk katı müzeye çevrildi.

    Atatürk’e ait kişisel eşyalar arasında madalyalar, kehribar tespih, ahşap baston, gramofon ve Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın gözlük çerçevesi gibi son derece nadide eşyalar bulunuyor.Yapı Kredi binası -112, -43 koordinatlarında yer alıyor.

    Bu özel koleksiyonu görmek isteyenler kişiler https://play.decentraland.org adresi üzerinden cüzdan oluşturmadan “Continue as Guest” seçeneğine tıklayarak misafir olarak sergiyi gezebilecek.

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    supervisorberk 22 saat önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 3 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 3 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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