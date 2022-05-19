Atatürk’ün kişisel eşyaları NFT oldu

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Son dönemde daha çok zenginleşme aracı olarak gösterilen NFT konsepti doğru yerlerde kullanıldığında önemli bir hale gelebiliyor. Yapı Kredi Bankası, Atatürk’ün kişisel eşyalarını NFT olarak sergilemeye başlıyor.

NFT dünyasına Atatürk damgası

Yapı Kredi Bankası yaptığı açıklamada 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Atatürk’in kişisel eşyalarını NFT formatında sergileyeceğini duyurdu. Sergi için Decantraland (MANA) metaverse dünyasında yer alan 3 katlı binanın ilk katı müzeye çevrildi.

Orderinbox NFT pazarı karşınızda 1 gün önce eklendi

Atatürk’e ait kişisel eşyalar arasında madalyalar, kehribar tespih, ahşap baston, gramofon ve Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın gözlük çerçevesi gibi son derece nadide eşyalar bulunuyor.Yapı Kredi binası -112, -43 koordinatlarında yer alıyor.

Bu özel koleksiyonu görmek isteyenler kişiler https://play.decentraland.org adresi üzerinden cüzdan oluşturmadan “Continue as Guest” seçeneğine tıklayarak misafir olarak sergiyi gezebilecek.

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Atatürk’ün kişisel eşyaları NFT olarak sergileniyor