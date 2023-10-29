Yeni teknoloji sayesinde elektrikli araçlardaki yangın tehlikesi bitiyor

Lityum-iyon bataryalardaki bu durum genellikle aşırı şarj, aşırı deşarj, üretim hataları ya da bataryanın fiziksel hasar görmesinden kaynaklanıyor. Maryland Üniversitesi'nde lityum pillerin arıza mekanizmalarını inceleyen araştırmacılar lityum iyon piller için yeni bir teknik oluşturdu. Yeni teknik sayesinde elektrikli otomobillerin ve diğer cihazların daha az yangın durumu yaşaması ve daha fazla enerji depolaması mümkün kılınabilir.
Dendritlerin büyümesini engellemek
Maryland Üniversitesi'ndeki yeni buluş ise dendrit büyümesini önleyerek uygulanabilir tamamen katı hal pillerin üretiminin önünü açabilecek yeni bir “ara katman” konseptinden oluşuyor. Araştırmacıların yaklaşımı ise oldukça özel zira lityum dendrit büyümesini etkili bir şekilde bastıracak ara katmanları yeniden tasarlamayı amaçlıyorlar. Eklenen katı elektrolit sayesinde katot ve anot arasındaki batarya arayüzleri stabilize edilebiliyor.
Gelişmiş batarya üreticisi Solid Power, bataryaları 2026 yılına kadar pazara sunma hedefiyle, ticarileştirilip ticarileştirilemeyeceğini belirlemek için yeni teknolojiyi test etmeye başlamayı planlıyor. Bununla birlikte, hala birkaç engelin aşılması gerekiyor. İlk olarak, pilin enerji yoğunluğunu artırmak için katı elektrolit tabakasının lityum-iyon pillerin elektrolitiyle eşleşmesi için kalınlığının azaltılması gerekiyor.Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41586-023-06653-w https://interestingengineering.com/innovation/goodbye-fires-new-tech-leads-to-safer-ev-batteries-with-more-storage https://today.umd.edu/new-battery-technology-could-lead-to-safer-high-energy-electric-vehicles Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.