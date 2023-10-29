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    Yeni teknoloji sayesinde elektrikli araçlardaki yangın tehlikesi bitiyor

    Elektrikli araçlardaki yangın tehlikesi için çalışmalar sürüyor. Yeni bir teknoloji ise daha fazla depolama alanına sahip daha güvenli elektrikli araç bataryalarının yolunu açıyor.
    Bu teknoloji elektrikli araçlardaki yangın sorununu bitiriyor! Tam Boyutta Gör
    Yüksek enerji yoğunlukları ve uzun ömürleri nedeniyle lityum-iyon bataryalar, elektrikli otomobiller de dahil olmak üzere çok çeşitli elektronik cihazlarda sıklıkla kullanılıyor. Ancak her teknoloji gibi bu bataryalar da arızalardan muaf değil. Örneğin termal kaçak, bu tür bataryalarda yaygın bir sorun olup, bataryanın aşırı ısındığı, elektrolitin kimyasal olarak parçalanmasına ve hatta yangın veya patlamaya yol açabilen bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

    Lityum-iyon bataryalardaki bu durum genellikle aşırı şarj, aşırı deşarj, üretim hataları ya da bataryanın fiziksel hasar görmesinden kaynaklanıyor. Maryland Üniversitesi'nde lityum pillerin arıza mekanizmalarını inceleyen araştırmacılar lityum iyon piller için yeni bir teknik oluşturdu. Yeni teknik sayesinde elektrikli otomobillerin ve diğer cihazların daha az yangın durumu yaşaması ve daha fazla enerji depolaması mümkün kılınabilir.

    Dendritlerin büyümesini engellemek

    Bu teknoloji elektrikli araçlardaki yangın sorununu bitiriyor! Tam Boyutta Gör
    Geliştirilen çözümü anlatmadan önce mevcut sorunu anlatmak sanırım daha anlaşılır olacaktır. Lityum iyon bataryalar, lityum iyonların katot (pozitif elektrot) ve anot (negatif elektrot) arasında hareket etmesiyle çalışıyor. Ancak bu süreçte, lityum iyon pillerinde dendritler denilen yapılar oluşabilmekte. Dendritler, lityum iyonlarının pilin içinde anot ile katot arasında doğrudan bir köprü oluşturarak hareket etmesi sonucu oluşan ince metalik yapıları ifade ediyor. Bu dendritler, pillerde kısa devrelere ve patlamalara neden olabileceğinden, lityum-iyon bataryaların mühendisliğinde yaygın bir endişe kaynağı olarak karşımıza çıkıyor.

    Maryland Üniversitesi'ndeki yeni buluş ise dendrit büyümesini önleyerek uygulanabilir tamamen katı hal pillerin üretiminin önünü açabilecek yeni bir “ara katman” konseptinden oluşuyor. Araştırmacıların yaklaşımı ise oldukça özel zira lityum dendrit büyümesini etkili bir şekilde bastıracak ara katmanları yeniden tasarlamayı amaçlıyorlar. Eklenen katı elektrolit sayesinde katot ve anot arasındaki batarya arayüzleri stabilize edilebiliyor.

    Bu teknoloji elektrikli araçlardaki yangın sorununu bitiriyor!
    Katı hal bataryaları yüksek enerji ve güvenlik sağlayabilecekleri için yeni nesil bataryalar olarak kabul ediliyor. Mevcut bataryalarda da yüksek enerji elde edilebiliyor olsa da bunun için güvenlikten feragat etmek gerekiyor.

    Gelişmiş batarya üreticisi Solid Power, bataryaları 2026 yılına kadar pazara sunma hedefiyle, ticarileştirilip ticarileştirilemeyeceğini belirlemek için yeni teknolojiyi test etmeye başlamayı planlıyor. Bununla birlikte, hala birkaç engelin aşılması gerekiyor. İlk olarak, pilin enerji yoğunluğunu artırmak için katı elektrolit tabakasının lityum-iyon pillerin elektrolitiyle eşleşmesi için kalınlığının azaltılması gerekiyor.

    Kaynakça https://www.nature.com/articles/s41586-023-06653-w https://interestingengineering.com/innovation/goodbye-fires-new-tech-leads-to-safer-ev-batteries-with-more-storage https://today.umd.edu/new-battery-technology-could-lead-to-safer-high-energy-electric-vehicles
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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