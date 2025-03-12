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    Çinli Changan, bu yıl katı hal bataryalı prototip araçlar üretmeyi hedefliyor

    Çinli üreticiler katı hal bataryalara geçiş konusunda iddialı. CATL, BYD gibi firmalara Changan da dahil oldu ve bu yıl sona ermeden katı hal bataryaya sahip prototip araçlar üreteceğini duyurdu.
    Çinli otomotiv devinden katı hal batarya hamlesi Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv üreticileri, katı hal bataryalara geçiş konusunda sınırları zorluyor. Son olarak Changan, 2025 yılı sona ermeden prototip araçlarında katı hal bataryalar kullanmaya başlayacaklarını duyurdu. 2027 yılında ise seri üretim planlanıyor.

    Changan, 400 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip katı hal bataryaların tam dolu halde 1500 kilometreye kadar sürüş menzilini mümkün kılarak tüketicilerin menzil kaygısını önemli ölçüde azaltacağını belirtti.

    Güvenlik noktasında yapay zekadan faydalanan Çinli üretici, katı hal pillerde güvenliği %70 oranında artırdıklarını ve mevcut bataryalardaki güvenlik risklerini tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini açıkladı.

    2027 yılında Çin'in en büyük batarya üreticisi CATL de küçük ölçekli katı hal batarya üretimine başlamayı planlıyor. CATL, sıvı lityum bataryaların 350 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşabildiğini ancak bunu geliştirmenin kendileri için zor olduğunu, katı hal bataryaların ise 500 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip olmasını beklediklerini söyledi.

    Buna ek olarak, elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD de 2027 yılında katı hal bataryaların test kullanımına başlayacaklarını duyurdu. Öte yandan BYD'nin batarya bölümünün CTO'su Sun Huajun, katı hal bataryalara geçişin ancak 2030 sonrasında gerçekleşebileceğini belirtti.

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