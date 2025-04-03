Samsung Galaxy Ring 2 katı hal batarya ile fark yaratabilir

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Tam Boyutta Gör Samsung, 2025'in sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planladığı yeni nesil Galaxy Ring 2 ile giyilebilir teknoloji dünyasında önemli bir yeniliğe imza atmaya hazırlanıyor. Güney Kore merkezli Money Today SK'nın haberine göre, bu akıllı yüzük, geleneksel lityum iyon bataryalara kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu sunan tam katı hal bataryalar ile donatılacak.

Galaxy Ring 2’de pil ömrü oldukça uzun olabilir

Galaxy Ring 2’nin kullanacağı katı hal bataryalar, mevcut batarya teknolojisine kıyasla daha güvenli, daha dayanıklı ve daha yüksek enerji kapasitesine sahip. Samsung'un ilk aşamada 200Wh/L enerji yoğunluğuna ulaştığı belirtilirken, yeni modelde bu değerin 360Wh/L seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Bu gelişme, özellikle pil ömrü ve performans konularında giyilebilir cihazların en büyük sorunlarından birine çözüm getirebilir. Bu arada ilk nesil Galaxy Ring’in 7 güne kadar pil ömrü sunduğunu belirtelim.

Katı hal batarya geliştirme süreci, Samsung’un yan kuruluşu Samsung Electro-Mechanics tarafından yürütülüyor. Şirketin bu teknolojiyi yalnızca Galaxy Ring 2 ile sınırlı tutmayacağı, ilerleyen yıllarda diğer giyilebilir ürünlerde de kullanmayı hedeflediği belirtiliyor. Aktarılanlara göre firma, 2026 yılında Galaxy Buds, 2027 yılında ise Galaxy Watch modellerinde bu bataryaları kullanabilir.

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Öte yandan Samsung’un CES 2025 etkinliğinde, katı hal bataryaların seri üretimine başlanacağı duyurulmuştu. Şirketin uzun vadeli hedefleri arasında, enerji yoğunluğunu 400Wh/L seviyesine çıkarmak yer alıyor.

Yüksek maliyet, yüksek fiyat

Ancak, bu teknolojinin benimsenmesi beraberinde bazı zorlukları da getiriyor. Katı hal bataryaların üretim maliyetleri oldukça yüksek ve analistler, bunun Galaxy Ring 2’nin fiyatını artırabileceğini öngörüyor. Örneğin, 2024 yılında piyasaya sürülen ilk nesil Galaxy Ring, yaklaşık 370 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Yeni modelde, katı hal bataryanın üretim sürecindeki yüksek maliyetlerin cihazın nihai fiyatına yansıması muhtemel. Kaldı ki ilk model de ucuz sayılmazdı.

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Samsung Galaxy Ring 2 katı hal batarya ile fark yaratabilir