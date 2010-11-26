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Buffalo, USB 3.0 destekli USB belleklerini duyurdu

Depolama çözümleri üreticilerinden Buffalo, farklı kapasitelere sahip USB 3.0 destekli USB belleklerini duyurdu.
8 yıl
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Çevre Birimleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Depolama çözümleri üreticilerinden Buffalo, farklı kapasitelere sahip USB 3.0 destekli USB belleklerini duyurdu.

Buffalo'nun RUF3-SS serisi altında üreteceği USB bellekler USB 3.0 desteği ile yüksek hızda veri aktarımı vaadediyor. USB 3.0 destekli bilgisayarlara sahip olmayan kullanıcılar bu bellekleri geri uyumluluğu sayesinde USB 2.0 modunda da kullanabilecek.

Buffalo'nun 8GB, 16GB, 32GB ve 64GB depolama kapasiteleri ile piyasaya sunulacak olan USB bellekler, Aralık ayı içinde 33.2$, 59.5$, 113.3$ ve 212.8$ fiyatlarla satışa sunulacak.


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brev 7 yıl
Hız konusunda arkadaşlara katılıyorum.4 mb/sec yazma hızı gerçekten çok düşük.Makul olan en düşük yazma hızı 16 mb/sec olmalı günümüz koşullarında.
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brev 7 yıl
fiyatlar şöyle olsa alınabilir.
8GB,16GB,32GB,64GB
20,40,80,160 TL
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DH Misafiri 8 yıl
8,5gb dual layer çift katmanlı dvd medyalar,dvd_r9 olarakta adlandırılıyor...
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DH Misafiri 8 yıl
esata'lı flash bellekleri tutacağını sanmıyorum fiyatlar uçuk,kim ne derse desin.Dual dvd r9 veya hd bir dosyayı ufacık bir usb belleğe atacam diye uğraşıp durmanın anlamı da yok hani.4gb veya 8gb bir bellekte lkalitesi ne olursa olsun 4mb/sn hızda veri kopyalamaz dalga geçmenin luzumu yok.Şu an piyasada bir çok HD medya veya Dual Layer dvd var fiyatları ucuzladı veri depolamanın en kolay yolu 12 dk da dual layer,kopyala kopyala yedekle neyse bu tarz ütrünler arttıkça piyasa kızışacaktır yinede güzel ürün selamlar...
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makavel1 8 yıl

DH Misafiri

esata'lı flash bellekleri tutacağını sanmıyorum fiyatlar uçuk,kim ne derse desin.Dual dvd r9 veya hd bir dosyayı ufacık bir usb belleğe atacam diye uğraşıp durmanın anlamı da yok hani.4gb veya 8gb bir bellekte lkalitesi ne olursa olsun 4mb/sn hızda veri kopyalamaz dalga geçmenin luzumu yok.Şu an piyasada bir çok HD medya veya Dual Layer dvd var fiyatları ucuzladı veri depolamanın en kolay yolu 12 dk da dual layer,kopyala kopyala yedekle neyse bu tarz ütrünler arttıkça piyasa kızışacaktır yinede güzel ürün selamlar...

bahsettigin dual layer dediğin 8gb lık dvd ler mi ?
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abdulmusavvir 8 yıl
Fiyata bak çay demle, bu kadar fiyat farketmesi çok anlamsız.
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OverClocK1ng 8 yıl
baba_mustafa
Fiyata bak çay demle, bu kadar fiyat farketmesi çok anlamsız.


Nesi farketmiş pardon?

16Gb olan 59.5$

Hadi bizde 66$ + KDV olsa = 115 Lira yapar.

Benim şu an kullandığım Sandisk Cruzer Contour 16Gb ın fiyatı ben aldığım zaman 115 Liraydı.
Üstelik benim kullandığım USB3.0 da değil USB2.0

Yeni teknoloji her zaman daha pahalı olur ki zaten pahalı da değil..

Tabi sen piyasada 70-80 liraya satılan beş para etmez, 16Gb datayı 67 dakikada üzerine atabilen yavaş bellekleri ile kıyaslıyorsan o başka.

Benim Contour yazma hızı 18Mb/Sn ve 16Gb ı 14.5 dakikada yazabiliyor.

Sen git kendine 4Mb/Sn'lik yazma hızlı, Kingston, AData, Toshiba'nın ucuz olan modellerinden al.
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ozkan_tpc 8 yıl
Hem ileriye hem geriye dönük. Artık usb 3.0 zamanı geldi.
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Volkanbaba 8 yıl
güzeller az ucuzlasın alırız
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OverClocK1ng 8 yıl
Yalnız USB 3.0 bellekler USB 2.0 da da hızlı çalışıyor. Adata'nın var. Normalde USB3.0 da hızları 85 e 55 mi neydi. Fiyatı da çok uygun. USB2.0'da da 30 a 20 mi ne çalışıyor. Üstelik 16Gb ı 50-60$ mı neydi. Bence alınacaksa artık bunlardan almak lazım. 1 sene sonra çok faydasını görürüz.
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icg 8 yıl
zahmet edip haberi okusanız önce, usb 2.0 desteği de varmış görürdünüz sanırım.
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makavel1 8 yıl
zahmet ohooowww çok sıkı
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makavel1 8 yıl
şuan alsam 1 tane destekleyen makina bulamam belki =)
bu arada bu usb 3.0 bellekler 2.0 da çalışır mı 2.0 hızında ?
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