Buffalo, USB 3.0 destekli USB belleklerini duyurdu

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Depolama çözümleri üreticilerinden Buffalo, farklı kapasitelere sahip USB 3.0 destekli USB belleklerini duyurdu.
Buffalo'nun RUF3-SS serisi altında üreteceği USB bellekler USB 3.0 desteği ile yüksek hızda veri aktarımı vaadediyor. USB 3.0 destekli bilgisayarlara sahip olmayan kullanıcılar bu bellekleri geri uyumluluğu sayesinde USB 2.0 modunda da kullanabilecek.
Buffalo'nun 8GB, 16GB, 32GB ve 64GB depolama kapasiteleri ile piyasaya sunulacak olan USB bellekler, Aralık ayı içinde 33.2$, 59.5$, 113.3$ ve 212.8$ fiyatlarla satışa sunulacak.
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8GB,16GB,32GB,64GB
20,40,80,160 TL
bahsettigin dual layer dediğin 8gb lık dvd ler mi ?
Nesi farketmiş pardon?
16Gb olan 59.5$
Hadi bizde 66$ + KDV olsa = 115 Lira yapar.
Benim şu an kullandığım Sandisk Cruzer Contour 16Gb ın fiyatı ben aldığım zaman 115 Liraydı.
Üstelik benim kullandığım USB3.0 da değil USB2.0
Yeni teknoloji her zaman daha pahalı olur ki zaten pahalı da değil..
Tabi sen piyasada 70-80 liraya satılan beş para etmez, 16Gb datayı 67 dakikada üzerine atabilen yavaş bellekleri ile kıyaslıyorsan o başka.
Benim Contour yazma hızı 18Mb/Sn ve 16Gb ı 14.5 dakikada yazabiliyor.
Sen git kendine 4Mb/Sn'lik yazma hızlı, Kingston, AData, Toshiba'nın ucuz olan modellerinden al.
bu arada bu usb 3.0 bellekler 2.0 da çalışır mı 2.0 hızında ?