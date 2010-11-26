Buffalo, USB 3.0 destekli USB belleklerini duyurdu

Depolama çözümleri üreticilerinden Buffalo, farklı kapasitelere sahip USB 3.0 destekli USB belleklerini duyurdu.

Buffalo'nun RUF3-SS serisi altında üreteceği USB bellekler USB 3.0 desteği ile yüksek hızda veri aktarımı vaadediyor. USB 3.0 destekli bilgisayarlara sahip olmayan kullanıcılar bu bellekleri geri uyumluluğu sayesinde USB 2.0 modunda da kullanabilecek.

Buffalo'nun 8GB, 16GB, 32GB ve 64GB depolama kapasiteleri ile piyasaya sunulacak olan USB bellekler, Aralık ayı içinde 33.2$, 59.5$, 113.3$ ve 212.8$ fiyatlarla satışa sunulacak.