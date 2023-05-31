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    Fiat'tan Citroen Ami'ye kardeş geldi: Yeni Fiat Topolino

    Fiat'ın 2023 yılında Citroen Ami'yi temel alan küçük bir elektrikli araç piyasaya süreceğini siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Fiat Topolino adı verilen modelin tasarımı bugün ortaya çıktı.
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    Fiat'tan Citroen Ami'ye kardeş geldi: Yeni Fiat Topolino Tam Boyutta Gör
    Topolino isminin hikayesi 1936 yılına kadar uzanıyor. 1936-1955 yılları arasında üretilen Fiat 500, iki kişilik minik bir şehir aracı olduğu için 'mickey mouse'a benzetilmiş ve İtalyanca'da onun karşılığı olan Topolino ismiyle anılmıştı. Şimdi bu isim, Fiat'ın minik elektriklisiyle yeniden hayata döndürülüyor.

    Yeni Fiat Topolino, Citroen Ami ve Opel Rocks-e'nin İtalyan versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Topolino, retro esintiler taşıyan tasarımıyla farkını ortaya koymayı başarıyor. Yuvarlak farlar, gövde rengi, katlanabilir kumaş tavan ve jant kapaklarının tasarımı bizlere doğrudan 1957 model Fiat 500'ü hatırlatıyor. Ayrıca araçta kapı yerine halat benzeri bir detay kullanılmış. Başka bir opsiyon bulunup bulunmadığını henüz bilmiyoruz.

    Fiat'tan Citroen Ami'ye kardeş geldi: Yeni Fiat Topolino Tam Boyutta Gör
    Şimdilik Fiat Topolino'ya ilişkin başka bir görsel veya teknik detaylar paylaşılmadı. Ancak altyapı olarak Citroen Ami ile aynı olduğu için muhtemelen 8 hp elektrik motoru ve 5.5 kWsa'lik lityum iyon batarya kullanacaktır. Söz konusu modelin 70 km/s menzile sahip olduğunu ve son hızın 45 km/s ile limitli olduğunu hatırlatalım.
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