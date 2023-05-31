Tam Boyutta Gör Topolino isminin hikayesi 1936 yılına kadar uzanıyor. 1936-1955 yılları arasında üretilen Fiat 500, iki kişilik minik bir şehir aracı olduğu için 'mickey mouse'a benzetilmiş ve İtalyanca'da onun karşılığı olan Topolino ismiyle anılmıştı. Şimdi bu isim, Fiat'ın minik elektriklisiyle yeniden hayata döndürülüyor.

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Yeni Fiat Topolino, Citroen Ami ve Opel Rocks-e'nin İtalyan versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Topolino, retro esintiler taşıyan tasarımıyla farkını ortaya koymayı başarıyor. Yuvarlak farlar, gövde rengi, katlanabilir kumaş tavan ve jant kapaklarının tasarımı bizlere doğrudan 1957 model Fiat 500'ü hatırlatıyor. Ayrıca araçta kapı yerine halat benzeri bir detay kullanılmış. Başka bir opsiyon bulunup bulunmadığını henüz bilmiyoruz.

Tam Boyutta Gör Şimdilik Fiat Topolino'ya ilişkin başka bir görsel veya teknik detaylar paylaşılmadı. Ancak altyapı olarak Citroen Ami ile aynı olduğu için muhtemelen 8 hp elektrik motoru ve 5.5 kWsa'lik lityum iyon batarya kullanacaktır. Söz konusu modelin 70 km/s menzile sahip olduğunu ve son hızın 45 km/s ile limitli olduğunu hatırlatalım.

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Fiat'tan Citroen Ami'ye kardeş geldi: Yeni Fiat Topolino