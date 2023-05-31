Fiat'tan Citroen Ami'ye kardeş geldi: Yeni Fiat Topolino

Yeni Fiat Topolino, Citroen Ami ve Opel Rocks-e'nin İtalyan versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Topolino, retro esintiler taşıyan tasarımıyla farkını ortaya koymayı başarıyor. Yuvarlak farlar, gövde rengi, katlanabilir kumaş tavan ve jant kapaklarının tasarımı bizlere doğrudan 1957 model Fiat 500'ü hatırlatıyor. Ayrıca araçta kapı yerine halat benzeri bir detay kullanılmış. Başka bir opsiyon bulunup bulunmadığını henüz bilmiyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)