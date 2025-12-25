2025’in en iyi filmleri: Bu yıl övgülere boğulan 20 film

Bu listemizde hem MetaCritic ve Rotten Tomatoes gibi platformlardaki eleştirmen puanlarını, hem de The New York Times, Time, Variety, Rolling Stone gibi prestijli yayınların yıl sonu listelerini tarayarak, 2025 filmleri arasında öne çıkan 10 yapımı derledik.
2025'te Çıkan En İyi 20 Film 🎬️
Listemizi hazırlarken sadece 2025 yapımı filmlere yer verdik. Bu yüzden I'm Still Here, Conclave, All We Imagine as Light gibi ülkemizde bu yıl gösterime girmiş olsalar da aslında 2024 yapımı olan filmler listede bulunmuyor. Bu küçük notu da düştükten sonra, işte 2025'te övgülere boğulan en iyi 20 film:
1️⃣ Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another)
- Tür: Drama, Suç
- Yönetmen: Paul Thomas Anderson
- Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor
- IMDb Puanı: 7.9
- Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 95 / 95
Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiği One Battle After Another, ABD'de hızla değişen politik iklime bir reaksiyon olarak görülüyor. Filmde DiCaprio eski bir devrimciye hayat veriyor. Bir dönem komünist arkadaşlarıyla birlikte bir devrim hareketinin parçası olan Bob Ferguson, artık bu hayatı geride bırakmıştır. Ancak o günlerden tanıdığı bir düşmanı yıllar sonra ortaya çıkıp kızını kaçırınca, Bob’un eski arkadaşlarından yardım istemekten başka çaresi kalmaz.
2️⃣ Manevi Değer (Sentimental Value)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Joachim Trier
- Oyuncular: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning
- IMDb Puanı: 7.9
- Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 86 / 96
Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülen Manevi Değer, uzun süredir görüşmedikleri babaları hayatlarına yeniden girince, aile travmalarıyla yüzleşmek zorunda kalan iki kız kardeşin hikâyesini anlatıyor. Yönetmenin önceki filmi Dünyanın En Kötü İnsanı'nda olduğu gibi, Manevi Değer'in başrolünde de Renate Reinsve yer alıyor. Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas ve Elle Fanning ise oyuncu kadrosunun öne çıkan diğer isimleri.
3️⃣ Günahkârlar (Sinners)
- Tür: Drama, Gerilim, Fantastik
- Yönetmen: Ryan Coogler,
- Oyuncular: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Delroy Lindo
- IMDb Puanı: 7.6
- Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 84 / 97
Creed serisiyle yıldızı parlayan Michael B. Jordan, Sinners'ta ikiz kardeşleri canlandırıyor. Sorunlu hayatlarını geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler yeniden başlamak için memleketlerine döner, ancak daha büyük bir kötülüğün onları karşılamak için beklediğini keşfederler.
4️⃣ Başka Yolu Yok (No Other Choice)
- Tür: Gerilim, Kara Komedi
- Yönetmen: Park Chan-wook
- Oyuncular: Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon
- IMDb Puanı: 7.6
- Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 87 / 99
25 yıldır çalıştığ işinden çıkarılan Man-su, tüm çabalarına rağmen yeni bir iş bulamayınca, hiç kimsenin ondan beklemeyeceği bir plana başvurur: Almak istediği işte kendisinin önüne geçebilecek tüm adayları belirleyecek ve ortadan kaldıracaktır. Ancak bu planı hayata geçirmek beklediğinden daha zor olacaktır.
5️⃣ Görünmez Kaza (It Was Just an Accident)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Jafar Panahi
- Oyuncular: Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi
- IMDb Puanı: 7.6
- Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 91 / 98
Jafar Panahi, It Was Just An Accident'ta sırtını yine o ironik mizaha dayayarak, baskıcı rejime karşı duyulan derin öfkeye tercüman oluyor. Film, bu yıl En İyi Uluslararası Film Oscarı'nın da favorileri arasında yer alıyor.
6️⃣ Hamnet
- Tür: Drama, Tarihi
- Yönetmen: Chloe Zhao
- Oyuncular: Paul Mescal, Jessie Buckley, Emily Watson
- IMDb Puanı: 8.1
- Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 83 / 87
Daha önce Nomadland ile En İyi Yönetmen Oscarı'nı kazanan Chloe Zhao, bu yıl da Hamnet ile Oscar yarışında yer alacak gibi görünüyor. Özellikle başroldeki Jessie Buckley'nin En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor; hatta ödülün de Buckley'ye gidebileceği konuşuluyor. Hamnet'in, Buckley'nin güçlü performansıyla unutulmaz bir dramaya dönüştüğü söyleniyor.
7️⃣ Gizli Ajan (The Secret Agent)
- Tür: Politik Gerilim, Drama
- Yönetmen: Kleber Mendonça Filho
- Oyuncular: Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone
- IMDb Puanı: 7.9
- Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 92 / 99
Brezilya, 1977. 40'lı yaşlarının başındaki teknoloji uzmanı Marcelo, bir kaçaktır. Oğluyla yeniden bir araya gelme umuduyla karnaval haftasında Recife şehrine varır, ancak çok geçmeden şehrin aradığı şiddetten uzak sığınak olmadığını anlar.
8️⃣ Muhteşem Marty (Marty Supreme)
- Tür: Komedi, Drama
- Yönetmen: Josh Safdie
- Oyuncular: Timothée Chalamet, Odessa A’zion, Gwyneth Paltrow
- IMDb Puanı: 8.2
- Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 88 / 95
1950’ler New York’unda, pin pon hayranı, hayalleri kimse tarafından ciddiye alınmayan genç adam, Marty Mauser (Timothée Chalamet), büyük bir başarıya ulaşma arzusu uğruna her şeyi riske atmayı göze alır.
9️⃣ Tren Düşleri (Train Dreams)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Clint Bentley
- Oyuncular: Joel Edgerton, Felicity Jones, William H. Macy, Kerry Condon
- IMDb Puanı: 7.5
- Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 88 / 95
The Tree of Life gibi Terrence Malick filmlerine benzetilen Train Dreams, 20. yüzyılın başlarında Amerika'da yaşanan büyük değişim dönemi sırasında geçiyor. Sessiz ve naif bir hayat yaşayan bir oduncu, aşkı ve kaybı bir arada deneyimliyor.
🔟 Hind Rajab'ın Sesi (The Voice of Hind Rajab)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Kaouther Ben Hania
- Oyuncular: Saja Kilani, Motaz Malhees, Clara Khoury
- IMDb Puanı: 8.6
- Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 84 / 95
29 Ocak 2024. Kızılay gönüllülerine acil bir çağrı ulaşır. Gazze’de, kurşunların altında, bir aracın içinde sıkışıp kalmış 6 yaşında bir kız çocuğu, kurtarılmak için yalvarıyordur. Kızı hatta tutmaya çalışırken, bir yandan da ambulansı ona ulaştırabilmek için ellerinden geleni yaparlar. Film, bu konuşmanın gerçek kaydını kullanarak, yürekleri dağlayan bu hikâyeyi neredeyse bir belgesel gerçekçiliğinde ekrana taşıyor.
11) Silahlar (Weapons)
- Tür: Korku, Gizem
- Yönetmen: Zach Cregger
- Oyuncular: Josh Brolin, Julia Garner, Benedict Wong, Alden Ehrenreich
- IMDb Puanı: 7.5
- Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 81 / 93
Maybrook adlı kasabada, aynı sınıftaki tüm çocuklar -bir çocuk hariç- bir gece aniden kaybolur. Bu gizemli olayın ardından kasaba halkı, neyle karşı karşıya olduklarını anlamaya çalışır. Bu sırada çocukların genç öğretmeni, açıklayamadığı şeyler yaşamaya başlar.
12) F1 Filmi (F1: The Movie)
- Tür: Yarış, Spor
- Yönetmen: Joseph Kosinski
- Oyuncular: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem
- IMDb Puanı: 7.7
- Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 68 / 83
300 milyon dolar gibi kayda değer bir bütçeyle çekilen F1'de Brad Pitt, son bir zafer için emeklilikten geri dönen veteran Formula 1 pilotu Sonny Hayes'e hayat veriyor. Bir yandan kariyerini zirvede bırakmak için mücadele veren Hayes, diğer yandan aynı takımda yarıştığı genç pilota (Idris) mentörlük yapmaya başlıyor.
13) Sorry, Baby
- Tür: Drama
- Yönetmen: Eva Victor
- Oyuncular: Eva Victor, Naomi Ackie, Louis Cancelmi, John Carroll Lynch
- IMDb Puanı: 7.7
- Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 88 / 97
Agnes, Massachusetts kıyılarında yaşayan bir edebiyat profesörüdür. Akademide saygı duyduğu bir yazarla geçirdiği gecenin ardından hayatı geri dönülmez bir şekilde değişir, ancak film bu anı göstermeyi reddeder; Esas mesele Agnes’in sessizliklerle, dostluklarla ve küçük tesadüflerle örülen sonraki yolculuğudur. Ona en çok destek veren kişi, neşesi ve sıcaklığıyla Lydie’dir (Naomi Ackie). Aralarındaki dostluk ve gündelik hayattaki ironik ayrıntılar, travmanın gölgesinde bile iyileşmeye dair ince bir umut yaratır.
14) Sound of Falling
- Tür: Drama
- Yönetmen: Mascha Schilinski
- Oyuncular: Hanna Heckt, Lena Urzendowsky, Susanne Wuest
- IMDb Puanı: 7.1
- Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 90 / 95
Aynı çiftlik evinde farklı dönemlerde yaşayan dört genç kadının hayatlarını takip eden film, bu karakterlerin deneyimlerini görünmez bağlarla birbirine bağlıyor. Zaman çizgileri iç içe geçtikçe, bastırılmış acılar, korkular ve tekrar eden döngüler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Sound of Falling, dramatik anlardan çok atmosferi ve duygusal yankıları öne çıkaran anlatımıyla, geçmişin bugünü nasıl şekillendirdiğini sakin ama sarsıcı bir dille ele alıyor.
15) Sirat
- Tür: Macera, Drama
- Yönetmen: Oliver Laxe
- Oyuncular: Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Stefania Gadda
- IMDb Puanı: 7
- Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 80 / 93
Uçsuz bucaksız bir çölün ortasında düzenlenen yasa dışı bir rave partisine doğru yola çıkan bir grup insan, kendilerini beklenmedik bir felaketin içinde bulur. Medeniyetten tamamen kopan bu yolculuk, karakterleri sadece doğanın acımasızlığıyla değil, kendi sınırları ve inançlarıyla da yüzleşmeye zorlar. Sirat, insanın dayanma gücünü ve anlam arayışını sert ama şiirsel bir anlatımla ele alıyor.
16) Frankenstein
- Tür: Drama, Bilim-kurgu
- Yönetmen: Guillermo del Toro
- Oyuncular: Oscar Isaac, Mia Goth, Jacob Elordi, Christoph Waltz
- IMDb Puanı: 7.5
- Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 78 / 85
Film, dahi ama kibirli bir bilim insanı olan Dr. Frankenstein'ın, ölümden dönüşü mümkün kılan bir deneyle “yaratık” diye adlandırılan bir canlıyı hayata geçirmesiyle başlıyor. Ancak bu yaratım, hem yaratıcının hem de var ettiği canlının yıkımına dönüşüyor.
17) Predator: Vahşi Topraklar (Predator: Badlands)
- Tür: Korku, Bilim-Kurgu
- Yönetmen: Dan Trachtenberg
- Oyuncular: Elle Fanning
- IMDb Puanı: 7.4
- Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 71 / 86
Normalde avcı olarak gördüğümüz Predator, bu kez av hâline geliyor. Film, kendi medeniyeti tarafından dışlanan genç Predator Dek'in, ölümcül bir gezegende kısıtlı imkânlarla hayatta kalmaya çalışmasını konu alıyor. Bu mücadele sırasında ona yardım eden ise sentetik bir android (Elle Fanning) oluyor.
18) The Mastermind
- Tür: Suç, Drama
- Yönetmen: Kelly Reichardt
- Oyuncular: Josh O'Connor, Sterling Thompson, Alana Haim
- IMDb Puanı: 6.4
- Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 80 / 90
Yalın anlatıma sahip, karakter odaklı bağımsız filmleriyle tanınan Kelly Reichardt, The Mastermind'da bir soygun hikâyesi anlatıyor ama bunu kendi tarzını hiç bozmadan yapıyor. The Mastermind, dahice soygun planları ve aksiyon dolu kovalamacalar yerine, neredeyse gündelik hayat temposunda ilerleyen bir soygun hikâyesi sunuyor.
19) Öldürdüğün Şeyler (The Things You Kill)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Alireza Khatami
- Oyuncular: Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü, Ercan Kesal
- IMDb Puanı: 6.6
- Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 80 / 98
Türkiye ortak yapımı olan Öldürdüğün Şeyler, İranlı yönetmen Alireza Khatami‘nin imzasını taşıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü ve Ercan Kesal gibi isimler yer alıyor. Filmde hasta annesinin ölümü ile sarsılan Ali, babasından intikam almak üzere gizemli bahçıvanıyla kafa kafaya verir. Ancak ailesi ve yetkililer yaşlı adamın ortadan kayboluşunu araştırdıkça Ali eylemlerinin haklılığından şüphe etmeye başlar.
20) KPop: Demon Hunters
- Tür: Animasyon, Müzikal
- Yönetmen: Chris Appelhans & Maggie Kang
- IMDb Puanı: 7.5
- Eleştirmen Puanı (Metacritic / Rotten Tomatoes): 77 / 95
KPop Demon Hunters, ünlü bir KPop grubunun yıldızları olan Rumi, Mira ve Zoe'ye odaklanıyor. Bir yandan stadyumları dolduran binlerce kişinin önünde konserler veren genç yıldızlar, diğer yandan özel güçlerini kullanarak şeytani güçlerle savaşıyor.