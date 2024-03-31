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    Gen V dizisinin yıldızı hayatını kaybedince 2. sezon süresiz olarak ertelendi

    Gen V dizisinin ana karakterlerinden birini canlandıran Chance Perdomo motosiklet kazasında hayatını kaybedince, dizinin bu hafta başlayacak 2. sezon çekimleri süresiz olarak ertelendi.
    Gen V 2. sezon süresiz olarak ertelendi Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video'nun en popüler dizisi olan The Boys ile aynı evrende geçen spin-off dizisi Gen V, geçtiğimiz yıl ilk sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Gen V, The Boys kadar büyük bir etki yaratmadı belki ama Amazon Prime Video'nun son dönemde çıkan en çok popüler işlerinden biri oldu. Bu başarı sonrası 2. sezon onayı da gecikmedi. Hazırlıklarına hızlıca başlanan yeni sezonun çekimlerine önümüzdeki hafta başlanması planlanıyordu. Ancak bu hafta yaşanan talihsiz bir olay, dizinin geleceğini bir anda belirsizliğe sürükledi.

    Gen V dizisinin yıldızlarından Chance Perdomo, dün geçirdiği motosiklet kazası sonrası hayatını kaybetti. 27 yaşındaki oyuncunun hayat verdiği Andre Anderson karakteri, dizinin en önemli karakterlerden biriydi. Bu yüzden Perdomo'nun kaybı sonrası dizinin önemli bir değişiklik yapılmadan devam etmesi mümkün değil. Bu yüzden dizinin 2. sezon çekimleri şimdilik süresiz olarak ertelendi.

    Gen V 2. Sezon Epey Gecikebilir

    Chance Perdomo kaza yaptığı sırada, Gen V ekibinin geri kalanı gibi Toronto'ya doğru yoldaydı. Zira 2. sezonun ilk senaryo okumalarının bugün gerçekleşmesi planlanıyordu. Bugün yeniden bir araya gelecek oyuncu kadrosu, 4 Nisan'da da sete çıkacaktı. Ancak Perdomo'nun kaybı sonrası tüm planlar iptal edildi.

    Şimdi dizinin yaratıcılarının önemli bir karar vermesi gerekiyor. Ya Andre Anderson karakterini başka bir oyuncu devralacak, ya da bu karakter bir şekilde diziden çıkarılacak. Böyle bir durumda senaryoların baştan yazılması gerekecektir ki bu da 2. sezonu epey geciktirebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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