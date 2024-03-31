Gen V dizisinin yıldızı hayatını kaybedince 2. sezon süresiz olarak ertelendi

Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video'nun en popüler dizisi olan The Boys ile aynı evrende geçen spin-off dizisi Gen V, geçtiğimiz yıl ilk sezonuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Gen V, The Boys kadar büyük bir etki yaratmadı belki ama Amazon Prime Video'nun son dönemde çıkan en çok popüler işlerinden biri oldu. Bu başarı sonrası 2. sezon onayı da gecikmedi. Hazırlıklarına hızlıca başlanan yeni sezonun çekimlerine önümüzdeki hafta başlanması planlanıyordu. Ancak bu hafta yaşanan talihsiz bir olay, dizinin geleceğini bir anda belirsizliğe sürükledi.

Gen V dizisinin yıldızlarından Chance Perdomo, dün geçirdiği motosiklet kazası sonrası hayatını kaybetti. 27 yaşındaki oyuncunun hayat verdiği Andre Anderson karakteri, dizinin en önemli karakterlerden biriydi. Bu yüzden Perdomo'nun kaybı sonrası dizinin önemli bir değişiklik yapılmadan devam etmesi mümkün değil. Bu yüzden dizinin 2. sezon çekimleri şimdilik süresiz olarak ertelendi.

3 Body Problem bütçesi yüzünden sorun yaşayabilir 23 sa. önce eklendi

Gen V 2. Sezon Epey Gecikebilir

Chance Perdomo kaza yaptığı sırada, Gen V ekibinin geri kalanı gibi Toronto'ya doğru yoldaydı. Zira 2. sezonun ilk senaryo okumalarının bugün gerçekleşmesi planlanıyordu. Bugün yeniden bir araya gelecek oyuncu kadrosu, 4 Nisan'da da sete çıkacaktı. Ancak Perdomo'nun kaybı sonrası tüm planlar iptal edildi.

Şimdi dizinin yaratıcılarının önemli bir karar vermesi gerekiyor. Ya Andre Anderson karakterini başka bir oyuncu devralacak, ya da bu karakter bir şekilde diziden çıkarılacak. Böyle bir durumda senaryoların baştan yazılması gerekecektir ki bu da 2. sezonu epey geciktirebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.