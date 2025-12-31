Yılbaşı coşkusunu evinize taşıyın: 2026'ya girerken izlenecek en keyifli 10 film

Bu listemizde, yeni yıl akşamını evde geçireceklerin yılbaşı gününe renk katabilecek filmleri bir araya getirdik. Listemizde hem yılbaşı temalı filmlere, hem de yeni yıla geçerken gözden kaçırmak istemeyeceğiniz 2025 yapımlarına yer verdik. Bunu yaparken komediden drama, animeden gerilime farklı türlerde yapımlara yer vermeyi de ihmal etmedik.

Yılbaşında İzleyebileceğiniz En İyi Filmler

İşte yılbaşı günü gerek sevdiğinizle, gerekse ailenizle izleyebileceğiniz en iyi filmler:

1️⃣ Şahane Hayat (It's a Wonderful Life)

Klasik Hollywood Dönemi'nin sembol filmlerinden olan Şahane Hayat, çıktığı günden beri yılbaşı dönemlerinin vazgeçilmez filmleri arasında yer alıyor.

Yapım yılı : 1946

: 1946 Tür : Drama, Aile

: Drama, Aile Yönetmen : Frank Capra

: Frank Capra IMDb Puanı: 8.6

Film, hayatı boyunca başkalarının iyiliği için kendi hayallerinden vazgeçen George Bailey’nin (James Stewart) hikâyesine odaklanıyor. Zor bir dönemin sonunda yaşamına son vermeyi düşünen George, intiharın eşiğine geldiği anda gökyüzünden gönderilen bir melek tarafından ziyaret edilir. Bu melek, George'a eğer hiç doğmamış olsaydı dünyanın nasıl bir yer olacağını gösterir. Zamanla George, küçük iyiliklerin bile çevresinde ne büyük etkiler yarattığını fark eder.

2️⃣ Evde Tek Başına (Home Alone)

Yılbaşı dönemlerinin vazgeçilmezi hâline gelmiş bir diğer film de yediden yetmişe herkesi eğlendirebilen ender yapımlardan olan Evde Tek Başına.

Yapım yılı : 1990

: 1990 Tür : Komedi, Aile

: Komedi, Aile Yönetmen : Chris Columbus

: Chris Columbus IMDb Puanı : 7.8

: 7.8 İzlenebileceği Platform: Disney+

Film, kalabalık ailesiyle yaşadığı evde kendini sürekli dışlanmış hisseden 8 yaşındaki Kevin McCallister’ın, Noel tatili için Paris’e giden ailesi tarafından evde unutulmasıyla başlıyor. Kevin, evde tek başına kalmanın keyfini çıkarmayı planlarken, eve iki hırsızın dadanması onu bir kedi fare oyununun içine çeker. Kevin, evi bu iki sakar hırsızdan korumak için zekâsını ve hayal gücünü kullanmak zorundadır.

3️⃣ Geride Kalanlar (The Holdovers)

Daha yakın dönemden bir film izlemek isteyenlerin bu yılbaşında tercih edebileceği en iyi filmlerden biri 2023 yapımı The Holdovers. Çıktığı yıl En İyi Film dâhil beş dalda Oscar adaylığı alan The Holdovers, gerek hikâyesi gerekse sıcak tonuyla tam bir yılbaşı filmi.

Yapım yılı : 2023

: 2023 Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Yönetmen : Alexander Payne

: Alexander Payne IMDb Puanı : 7.9

: 7.9 İzlenebileceği Platform: TV+

The Holdovers, 1970’lerin başında bir yatılı okulda geçen sıcak bir hikâye anlatıyor. Hikâye, Noel tatilinde evine gidemeyen öğrencilerle birlikte okulda kalan huysuz tarih öğretmeni Paul Hunham’ın (Paul Giamatti) etrafında şekilleniyor. Sorunlu bir öğrenci olan Angus ve oğlunu Vietnam’da kaybetmiş aşçı Mary ile birlikte okulda tıkılıp kalan Paul, ilk başta kurallara bir türlü uymayan Angus'la çatışsa da zamanla bu genç adam vesilesiyle kendi kabuğunu da kırmaya başlıyor.

4️⃣ In Bruges

In Bruges tam anlamıyla bir yılbaşı filmi olmasa da gerek Noel döneminde geçmesi, gerekse eğlenceli anlatısıyla, yılbaşında izleyicilere keyifli bir deneyim yaşatabilecek bir yapım.

Yapım yılı : 2008

: 2008 Tür : Kara Komedi, Suç

: Kara Komedi, Suç Yönetmen : Martin McDonagh

: Martin McDonagh IMDb Puanı : 7.9

: 7.9 İzlenebileceği Platform: Amazon Prime Video

In Bruges, başarısız bir suikastın ardından Belçika’nın Brugge kentinde saklanmak zorunda kalan iki tetikçinin hikâyesini anlatıyor. Suçluluk duygusuyla boğuşan Ray ve onu teskin etmeye çalışan Ken, kartpostal güzelliğindeki bu şehirde amaçsızca dolaşırken, yolları farklı farklı karakterlerle kesişiyor. Ken'e beklemediği bir talimat gelince, ikilinin Brugge'deki sessiz sakin günleri yerini kovalamacaya bırakıyor.

5️⃣ Klaus

Yılbaşında küçük çocuklarıyla birlikte ekranın başına geçecek aileler için öne çıkan yapımlardan biri, yılbaşı ve Noel Baba temalarına farklı bir bakış getiren animasyon filmi Klaus.

Yapım yılı : 2019

: 2019 Tür : Animasyon,, Aile, Macera

: Animasyon,, Aile, Macera Yönetmen : Carlos Martínez López & Sergio Pablos

: Carlos Martínez López & Sergio Pablos IMDb Puanı : 8.2

: 8.2 İzlenebileceği Platform: Netflix

Noel Baba efsanesinin köklerine inen Klaus, bencil ve şımarık bir postacı adayı olan Jesper’ın, Kuzey Kutbu'nda yer alan soğuk ve kasvetli Smeerensburg kasabasına gönderilmesiyle başlıyor. Burada, ormanda yalnız yaşayan oyuncak ustası Klaus ile tanışan Jesper, istemeden de olsa kasabadaki düşmanlıkları yumuşatacak bir iyilik zincirinin fitilini ateşliyor. Oyuncaklar, mektuplar ve küçük hediyeler sayesinde bu iyilik ateşi giderek büyürken, Noel ruhu da yavaş yavaş kasabaya sinmeye başlıyor.

6️⃣ Yeni Yıl (Noel)

Yılbaşında hem dramatik hem de romantik bir hikâyeye ortak olmak isteyenlerin şans verebileceği film ise "Noel". Penélope Cruz, Susan Sarandon, Paul Walker gibi isimlerin rol aldığı film, Noel döneminde hayatları kesişen bir grup insanın hikâyesini anlatıyor.

Yapım yılı : 2004

: 2004 Tür : Romantik, Drama

: Romantik, Drama Yönetmen : Chazz Palminteri

: Chazz Palminteri IMDb Puanı: 6.1

Hayata ve insanlara olan inancını yitirmiş bir yayınevi editörü, annesiyle sorunları olan bir genç, evlilikleri istedikleri gibi gitmeyen bir çift ve travmatik bir olayın izlerini taşıyan bir polis memurunun yolları, Noel arifesinde New York'ta kesişiyor. Noel ruhunun tüm şehre sindiği bu günlerde karakterlerimiz, yalnızlıklarıyla, pişmanlıklarıyla ve affetme ihtiyaçlarıyla yüzleşiyor. Film, Noel’le özdeşleştirilen umut ve bağ kurma temalarını, kırılgan insan ilişkleri üzerinden ele alıyor.

7️⃣ Savaş Üstüne Savaş (One Battle After Another)

2025'i artık geride bırakırken yılın en iyi filmleriniden birini izlemek isteyenler, One Battle After Another'a şans verebilirler. Paul Thomas Anderson'ın (There Will Be Blood) yönettiğiOne Battle After Another, pek çok eleştirmen tarafından 2025'in en iyi filmi olarak değerlendiriliyor.

Yapım Yılı : 2025

: 2025 Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç Yönetmen : Paul Thomas Anderson

: Paul Thomas Anderson IMDb Puanı: 7.9

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun başrolünü üstlendiği One Battle After Another, ABD'de hızla değişen politik iklime bir reaksiyon olarak görülüyor. Filmde DiCaprio eski bir devrimciye hayat veriyor. Bir dönem komünist arkadaşlarıyla birlikte bir devrim hareketinin parçası olan Bob Ferguson, artık bu hayatı geride bırakmıştır. Ancak o günlerden tanıdığı bir düşmanı yıllar sonra ortaya çıkıp kızını kaçırınca, Bob’un eski arkadaşlarından yardım istemekten başka çaresi kalmaz.

8️⃣ Günahkârlar (Sinners)

Bu yıla damga vuran bir diğer film olan Sinners, 2025'e veda ederken ıskalamak istemeyeceğiniz yapımlar arasında yer alıyor.

Yapım yılı : 2025

: 2025 Tür : Drama, Gerilim, Fantastik

: Drama, Gerilim, Fantastik Y önetmen : Ryan Coogler

: Ryan Coogler IMDb Puanı: 7.6

Fruitvale Station ve Black Panther filmleriyle tanınan Ryan Coogler'ın yönettiği Sinners, siyahların Amerika'da gördüğü zulmü ilginç bir vampir hikâyesine dönüştürüyor. Creed serisiyle yıldızı parlayan Michael B. Jordan, filmde ikiz kardeşleri canlandırıyor. Sorunlu hayatlarını geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler yeniden başlamak için memleketlerine döner, ancak daha büyük bir kötülüğün onları karşılamak için beklediğini keşfederler.

9️⃣ Neşeli Hayat

Yerli filmlerden vazgeçmeyenler için Türkiye sinemasında da hikâyesi Noel'e temas eden bir yapım bulunuyor.

Yapım yılı : 2009

: 2009 Tür : Drama, Komedi

: Drama, Komedi Yönetmen : Yılmaz Erdoğan

: Yılmaz Erdoğan IMDb Puanı : 6.1

: 6.1 İzlenebileceği Platform: TV+

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Neşeli Hayat, ekonomik zorluklar içinde ayakta kalmaya çalışan bir ailenin Noel döneminde yaşadıklarını konu alıyor. Fark etmeden bir saadet zincirine alet olduğu için ekonomik sıkıntıya düşen Rıza, hem borçalarını kapatmak, hem de ailesine destek olabilmek için bir alışveriş merkezinde Noel Baba kostümüyle çalışmaya başlıyor. İlk başta bu yeni işini çevresinden saklamaya çalışsa da büründüğü Noel Baba karakterinin neşesi ve umudu, zamanla hem ona hem de çevresine sirayet etmeye başlıyor.

🔟 Tokyo Godfathers

Yılbaşında izleyecek film arayanlara son önerimiz de anime tutkunları için geliyor

Yapım Yılı : 2003

: 2003 Tür : Anime, Drama

: Anime, Drama Yönetmen : Satoshi Kon

: Satoshi Kon IMDb Puanı: 7.8

Tokyo Godfathers, Tokyo sokaklarında hayatta kalmaya çalışan üç evsiz karakterin Noel arifesinde bir çöp yığını arasında terk edilmiş bir bebek bulmalarıyla başlar. Üçlünün bu bebeğin ailesini bulmak için çıktığı yolculuk, onları hem şehirde hem de kendi geçmişlerinde sürprizlerle dolu bir keşfe sürükler. Her biri farklı acılar ve pişmanlıklar taşıyan karakterler, bu beklenmedik görev sayesinde yeniden umut, bağışlama ve aidiyet duygusunu keşfederler.

