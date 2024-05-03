Tam Boyutta Gör 1 Aralık 2023 tarihinde vizyona giren ve 1,6 milyon seyirci tarafından izlenen Ölümlü Dünya 2 filmi Netflix Türkiye kütüphanesine eklendi. Son ayların en çok merak edilen komedi filmlerinden Ölümlü Dünya 2’yi Netflix’ten seyredebilirsiniz.

Ölümlü Dünya 2 İzle

Yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı Ölümlü Dünya 2 filmi başarılı kadrosu ile dikkat çekiyor. Oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul , Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan rol alıyor.

Benedict Cumberbatch'in yeni dizisi Eric'in fragmanı yayınlandı 18 sa. önce eklendi

Aralık ayında vizyona giren Ölümlü Dünya 2, sadece bir aydaki 1.470.913 seyirci sayısıyla 2023’ün Türkiye’de en çok seyredilen 5’inci sinema filmi olmayı başarmıştı. 2024’teki izlenmelerle birlikte vizyonda kaldığı toplam 18 haftada 1.655.764 seyirciye ulaştı.

Ölümlü Dünya 2 konusu

Ölümlü Dünya 2'de, kanun kaçağı olarak hayatlarına devam eden Mermer ailesi, örgütün eline düşen Zafer’i kurtarmak için bu kez bile isteye arı kovanına çomak sokar ve son bir vurgun yapmaya kalkışır.

Artık birer kanun kaçağı olarak yaşayan Mermer ailesinin her bir üyesi kendi sorunlarında boğulmuştur. Serhan, karnı burnunda Begüm’ü yeni hayat tarzlarına alıştırmakta zorlanırken Serbest, hayatında bir kadının eksikliğini fark etmiştir. Gazanfer ise, maskesi düşen ailesini örgüte karşı bir arada tutmak için çabalamaktadır. Zafer’in örgütün eline düşmesi ise her şeyi tepetaklak eder. Oğluna kavuşmak isteyen Gazanfer, eski bir dostundan yardım ister. Bu sefer evlatlarını geri almak için son bir vurgun yapmaya kalkışacak olan Mermer ailesi, bile isteye arı kovanına çomak sokmaktadır.

Ölümlü Dünya 2 fragmanı

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Ölümlü Dünya 2 Netflix'e eklendi! Ölümlü Dünya 2 hangi platformda