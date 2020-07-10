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    Bugünkü yeni vaka sayısı 1003 (10 Temmuz)

    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Temmuz tarihindeki yeni vaka sayısı, yeni vefat sayısı ve diğer verileri açıkladı.
    16 sa. (Son Güncelleme: 16 sa.)
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    24
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bugünkü yeni vaka sayısı 1003 (10 Temmuz)
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    T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin 10 Temmuz tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. 12 Haziran’dan beri 1000’in üstünde seyreden yeni vaka sayıs bugün de 1000’in üzerinde seyrediyor. Yeni vaka sayısı 1003, yeni vefat sayısı ise 23.

    Bakan Koca, yaptığı paylaşımda "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı." dedi.

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    Ayrıca Bkz. "Koronavirüsü tespit edebilen biosensör Türkiye'deki atık sularda test edilecek"

    Worldometers.info verilerine göre dünyadaki son duruma baktığımızda toplam vaka sayısının 12 milyon 495 bini, vefat sayısının 590 bini, iyileşen sayısının ise 7 milyon 290 bini aştığını görüyoruz.

    Geçmiş vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    antique (türkay yılmaz) 16 sa. en beğenilen
    her gün 20 kişi tabi tabi.. gerçi bütün ülkeler şaibeli buluyor Türkiye'nin açıkladığı rakamları.. neyse ben karışmıyorum
    Yanıtla +20
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    mito1172 (mito ) 16 sa.
    yaz kızım temmuz ağustos vakalarını sabitleyelim ki millet tatile çıkıp denizlerde para harcasın ekonomiye katkı olsun eylülde vakayı 1500 2000 yazarız
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    Jeroww (Ali Temiz) 16 sa.
    Fahrettin Sabiti
    Yanıtla +15
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    _turbo_ (kemal reis) 11 sa.
    Bir dustu bir cikti yapacaklar. Testlere gore belirliyorlar, testler durursa hasta sayisida durur
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    iamNS (Enes ) 11 sa.
    Uzunca bir süre devam edecek bu çile
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    Greatwarrior (GREAT WARRİOR) 12 sa.
    Bitmeyecek bu çile
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    exaula (Birol şişman) 13 sa.
    Vaka sayisi en az 2000 kusurlerdedir
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    MuscleTower 13 sa.
    hergün 1000 kişi geliyor
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    Wakanda (Black Panther) 14 sa.
    Vefat sayısı yine yükselmiş.
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    Spavdez (Cihan L.) 15 sa.
    Rakamlar gerçeği yansıtmıyor arkadaşlar. Vakaların en yüksek olduğu şehirlerdeki hastane çalışanlarıyla irtibata geçin sorun soruşturun gerçeği görürsünüz
    1 Yanıt Yanıtla
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    CleanCoders (Fatih ) 12 sa. Spavdez
    Bir sürü muhalif haberci var, soruştursunlar, boşuna mı ceplerini doldurup villa alıyorlar, işlerini yapsınlar bizi bilgilendirsinler.
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    MR_ (emre sakiner) 15 sa.
    YASAKLAR YOKKEN BİLE HAFTAİÇİ UÇAN SAYI ŞİMDİ o kadar vakaya rağmen düşüyor öyle mi ,başka diyecek söz yok
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    karahancer2 (Furkan ) 15 sa.
    Yarın 988
    Yanıtla +2
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 15 sa.
    Azerbaycan da iran da insnalar hastalıktan kırılıyor. Inanmayanlar bıle hastalandıgı ıcın şimdi hepsı ınanıyor. 1.5 aydır sokağa çıkma yasagı var azerbaycan da, 1 ağustosa kadar belki daha da uzar.

    Amerika'da da çnlemleri biraz gevşettiler hemen vaka ve ölüm sayıları yükseldi biz de nedense normalleşme sürecine girdik ama vaka sayıları hiç değişmiyor o sebeple ınandırıcı gelmıyor.
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    1920 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

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    Galeri, koronavirüs ve
    7 etiket daha covid-19 Türkiye Haberleri vaka tablosu 10 temmuz vaka sayısı vefat sayısı Bilim ve Teknoloji
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