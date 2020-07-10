Bugünkü yeni vaka sayısı 1003 (10 Temmuz)

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T.C. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin 10 Temmuz tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. 12 Haziran’dan beri 1000’in üstünde seyreden yeni vaka sayıs bugün de 1000’in üzerinde seyrediyor. Yeni vaka sayısı 1003, yeni vefat sayısı ise 23.

Bakan Koca, yaptığı paylaşımda "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000’in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerinse ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı." dedi.

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Worldometers.info verilerine göre dünyadaki son duruma baktığımızda toplam vaka sayısının 12 milyon 495 bini, vefat sayısının 590 bini, iyileşen sayısının ise 7 milyon 290 bini aştığını görüyoruz.

Geçmiş vaka tablolarını aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

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