Tam Boyutta Gör

M9 Games'in yayıncılığını ve geliştiriciliğini yaptığı, birinci şahıs bakış açısına sahip bulmaca macera oyunu MISTICO, mobil cihazlar için yayınlandı.

Ayrıca Bkz. "GRID ve DIRT oyunlarının geliştiricisinden mobil cihazlara yarış oyunu geliyor: Racing Master"

MISTICO, Balearics'te bir yerde bulunan gizemli bir İspanyol adasıdır. Oyunun ana karakteri olarak bu adanın tam konumu ile ilgili bir söylenti duyuyorsunuz ve hikaye başlıyor. Sürat teknesi ile yolculuğa başlıyorsunuz ancak yolculukta bazı şeyler ters gidiyor. Maceranız da burada başlıyor.

İlginizi Çekebilir

Hikaye odaklı olan ve fizik tabanlı bulmacalara sahip olan Puzzling Peaks EXE, mobil cihazlar için yayınlandı

Oyun klasik bir point and click oyunu. Ekstra olarak etrafta çeşitli eşyalar buluyorsunuz ve bunları bazen direkt olarak bazen de farklı nesneler ile birleştirerek kullanıyorsunuz. Oyun ayrıca üç boyutlu grafiklere ve özel olarak hazırlanmış oyun içi müziklere sahip. Oyunun ana odağı da sizleri tüm gizemi ve bulmacayı çözmeye teşvik eden merak uyandırıcı hikayesi.

Oyunu şu anda App Store'da 36,99 TL'ye, Google Play'de de 29,99 TL'ye bulabilirsiniz. Oyunun mağaza sayfalarını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

MISTIC‪O‬ M9 Packaging LTD Oyunlar ₺36,99 258.5 MB

MISTICO: 1st Person Point & Click Puzzle Adventure M9 Games Macera Oyunları ₺29,99 30M

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.