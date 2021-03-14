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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bulmaca macera oyunu MISTICO, mobil cihazlar için yayınlandı

    Point and click tarzında bulmaca macera oyunu MISTICO, iOS ve Android için App Store ve Google Play üzerinden yayınlandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    14 Mart 2021, 10:00 (1 gün)
    1,3b
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bulmaca macera oyunu MISTICO, mobil cihazlar için yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    M9 Games'in yayıncılığını ve geliştiriciliğini yaptığı, birinci şahıs bakış açısına sahip bulmaca macera oyunu MISTICO, mobil cihazlar için yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "GRID ve DIRT oyunlarının geliştiricisinden mobil cihazlara yarış oyunu geliyor: Racing Master"

    MISTICO, Balearics'te bir yerde bulunan gizemli bir İspanyol adasıdır. Oyunun ana karakteri olarak bu adanın tam konumu ile ilgili bir söylenti duyuyorsunuz ve hikaye başlıyor. Sürat teknesi ile yolculuğa başlıyorsunuz ancak yolculukta bazı şeyler ters gidiyor. Maceranız da burada başlıyor

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    Oyun klasik bir point and click oyunu. Ekstra olarak etrafta çeşitli eşyalar buluyorsunuz ve bunları bazen direkt olarak bazen de farklı nesneler ile birleştirerek kullanıyorsunuz. Oyun ayrıca üç boyutlu grafiklere ve özel olarak hazırlanmış oyun içi müziklere sahip. Oyunun ana odağı da sizleri tüm gizemi ve bulmacayı çözmeye teşvik eden merak uyandırıcı hikayesi.

    Oyunu şu anda App Store'da 36,99 TL'ye, Google Play'de de 29,99 TL'ye bulabilirsiniz. Oyunun mağaza sayfalarını ve fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    MISTIC‪O‬ MISTIC‪O‬ MISTIC‪O‬ MISTIC‪O‬ M9 Packaging LTD Oyunlar ₺36,99 258.5 MB

    MISTICO: 1st Person Point &amp; Click Puzzle Adventure MISTICO: 1st Person Point &amp; Click Puzzle Adventure MISTICO: 1st Person Point &amp; Click Puzzle Adventure MISTICO: 1st Person Point &amp; Click Puzzle Adventure M9 Games Macera Oyunları ₺29,99 30M



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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