GRID ve DIRT oyunlarının geliştiricisinden mobil cihazlara yarış oyunu geliyor: Racing Master

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Mobil oyun sektöründe popüler şirketlerden biri olan NetEase Games ve birçok popüler yarış oyunu serisine imza atan Codemasters'ın yeni yarış oyunu duyuruldu.

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Unreal Engine 4 grafik motoru ile geliştirilen Racing Master gerçek zamanlı bir simülasyon yarış oyunudur. Oyun özellik yarış deneyimini yaşatma konusunda fazlasıyla iddialı. Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg ve Aston Martin gibi bazı ünlü markaların araçları da oyunda bulunacak. Geliştiriciler Racing Master'ın tüm yarış meraklıları için özel tasarlandığını belirtiyor. Ayrıca oyun kontrollerden grafiklere kadar son derece optimize edilerek gelecek sözü verildi.

Oyun Amerika ve Kanada için yakın zamanda kapalı beta testine girecek. İlerleyen süreçte diğer bölgeler için de gelecektir. Duyuru yapıldığında sizlere tekrar aktaracağız. Eğer bu bölgelerde yaşıyorsanız buradan kayıt yaptırabilirsiniz.

Ne yazık ki şu an için oyunun çıkış tarihi bilinmiyor, aynı şekilde mağaza sayfaları da açılmış değil.

https://www.pocketgamer.com/articles/086013/racing-master-is-an-upcoming-racer-from-netease-and-codemasters-thats-heading-for-ios-and-android/

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