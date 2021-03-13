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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    GRID ve DIRT oyunlarının geliştiricisinden mobil cihazlara yarış oyunu geliyor: Racing Master

    Grid ve Dirt gibi popüler yarış oyunu serilerini geliştiren Codemasters'tan iOS ve Android cihazlara mobil yarış oyunu geliyor: Racing Master. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    13 Mart 2021, 10:00 (Güncellendi, 2 gün)
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    10
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    2

    GRID ve DIRT oyunlarının geliştiricisinden mobil cihazlara yarış oyunu geliyor: Racing Master
    Tam Boyutta Gör

    Mobil oyun sektöründe popüler şirketlerden biri olan NetEase Games ve birçok popüler yarış oyunu serisine imza atan Codemasters'ın yeni yarış oyunu duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "Görmeden araba sürdüğünüz oyun Blind Drive, mobil cihazlar için yayınlandı"

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    Unreal Engine 4 grafik motoru ile geliştirilen Racing Master gerçek zamanlı bir simülasyon yarış oyunudur. Oyun özellik yarış deneyimini yaşatma konusunda fazlasıyla iddialı. Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg ve Aston Martin gibi bazı ünlü markaların araçları da oyunda bulunacak. Geliştiriciler Racing Master'ın tüm yarış meraklıları için özel tasarlandığını belirtiyor. Ayrıca oyun kontrollerden grafiklere kadar son derece optimize edilerek gelecek sözü verildi.

    Oyun Amerika ve Kanada için yakın zamanda kapalı beta testine girecek. İlerleyen süreçte diğer bölgeler için de gelecektir. Duyuru yapıldığında sizlere tekrar aktaracağız. Eğer bu bölgelerde yaşıyorsanız buradan kayıt yaptırabilirsiniz. 

    Ne yazık ki şu an için oyunun çıkış tarihi bilinmiyor, aynı şekilde mağaza sayfaları da açılmış değil.



    https://www.pocketgamer.com/articles/086013/racing-master-is-an-upcoming-racer-from-netease-and-codemasters-thats-heading-for-ios-and-android/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Grid 2 ve Dirt 4 efsane oyunlardır ve herkese hitap eden oynanışı kolay yarı simülasyon yarı aksiyon olarak gerçekten keyif alacağınız oyunlar. Muhakkak edinin. Mobil oyunlara gelecek olursak umarım yakında Geforcenow daha da yaygınlaşır ve telefonunuz kaldıramadığı için değil internet hızınız veya kota sorunlarınız olmadığında en baba grafikli oyunları bile dandik telefon ve tabletlerde oynayabilir olacaktır. Mobil oyunlar diye de bi kategori ortadan kalkacaktır.
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    lazloo (Emre ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Tamamını okumadım, oyun içi satın almalar ve sınırlamalar yoktur inşallah. Tek sefer ödeme yapalım. İstediğimiz kadar oynayalım.
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    Tieion Amastris 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şöyle adam akıllı bir ralli oyunu gelse keşke mobile.



    Varsa da tavsiye alabilirim.



    Pist yarışı da olur.



    İlk yorumda Grid Autosport gördüm, baktım telefon desteklemiyor. Youtube'tan rally android oyunlarına bakındım, pek beğenemedim.



    Real Racing 3'ye bakıyım.
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    G gidi (gidi gidi) 1 gün ( Mesaj Silindi ) Tieion Amastris
    colin mc rae rally bence anroiddeki tek doğru düzgün rally oyunu
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    marsk35 (Marsk KY) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    iyi güzelde benim gibi arada can sıkıntısına giren kişiler için modifiye satın al ne bileyim şunu bunu yükselt gibi şeyler olmasın hikaye gibi gitsin online dekiler için olabilir ama nfs most wanted tarzı araç hazır olsun girip direk yarışayım diğeri can sıkıyor.
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    pastadanadam 2 gün ( Mesaj Silindi )
    EA, EA'yliğini yapmaya başlamış. Codemasters 2-3'yıla kapanır, başımız sağ olsun :(
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Allah Allah başım gözüm üstüne gelsin ya. Umarım ücretli olur oyun gibi oyun olur
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    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İnşallah öyledir ya mobilde tek bir yarış oyunu var grid autosports ona da o kadar veresim gelmiyor. Project cars yapımcısı da mobil için en iyi simülasyonu yapıyoruz demişti one tap bir oyun çıkardı aptallar



    Kaynakta trailer varmış. Trailerda bolca drift gösteriyor arcadee yakın bir oyun gibi
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