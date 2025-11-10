Yeni Resident Evil oyunu Survival Unit, yakında mobile çıkıyor

Resident Evil Survival Unit, 18 Kasım'da mobile çıkış yapacak
Capcom, Resident Evil mobile spinoff yapımın 18 Kasım'da oynanabileceğini duyurdu. Resident Evil Survival Unit, iOS ve Android cihazlardan dünya genelinde 150'den fazla ülkede indirilebilecek. Oyun, ücretsiz oynanabilecek, ancak oyun içi satın alınabilecek birçok içerik sunacak.
Bilmeyenler için, Resident Evil Survival Unit'in hikayesi Resident Evil 2 ve 3 ile aynı çizgide ancak paralel bir anlatı olarak ilerliyor. Paralel olmasının yanı sıra, orijinal hikayelerin temel unsurlarını da içeriyor. Bunlar arasında; benzersiz özellikler ve karakterler arasındaki ilişkiler de var ve bunlar sadık bir şekilde aktarılmış. Oyunun karakter listesi oldukça geniş; Leon S. Kennedy, Clair Redfield, Jill Valentine ve daha fazlası gibi büyük isimler yer alıyor.
https://apps.apple.com/us/app/resident-evil-survival-unit/id6744668327
