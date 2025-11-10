Yeni Resident Evil oyunu Survival Unit, yakında mobile çıkıyor

Tam Boyutta Gör Resident Evil serisinin tüm platformlarda yayınlanması planlanan projeleri var. Bir sonraki ana oyun olan Requiem'in Şubat 2026'da çıkacağı zaten biliniyor, ön siparişler de başladı. Ayrıca bir film üzerinde de çalışılıyor ve çekimleri başladı. Şimdi de yeni mobil strateji oyununun çıkış tarihi açıklandı: Resident Evil Survival Unit, bu ay çıkıyor.

Resident Evil Requiem PC sistem gereksinimleri belli oldu 1 hf. önce eklendi

Resident Evil Survival Unit, 18 Kasım'da mobile çıkış yapacak

Capcom, Resident Evil mobile spinoff yapımın 18 Kasım'da oynanabileceğini duyurdu. Resident Evil Survival Unit, iOS ve Android cihazlardan dünya genelinde 150'den fazla ülkede indirilebilecek. Oyun, ücretsiz oynanabilecek, ancak oyun içi satın alınabilecek birçok içerik sunacak.

Bilmeyenler için, Resident Evil Survival Unit'in hikayesi Resident Evil 2 ve 3 ile aynı çizgide ancak paralel bir anlatı olarak ilerliyor. Paralel olmasının yanı sıra, orijinal hikayelerin temel unsurlarını da içeriyor. Bunlar arasında; benzersiz özellikler ve karakterler arasındaki ilişkiler de var ve bunlar sadık bir şekilde aktarılmış. Oyunun karakter listesi oldukça geniş; Leon S. Kennedy, Clair Redfield, Jill Valentine ve daha fazlası gibi büyük isimler yer alıyor.

https://apps.apple.com/us/app/resident-evil-survival-unit/id6744668327

Resident Evil Survival Unit Strateji

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Oyunlar Haberleri

Resident Evil mobil oyunu Survival Unit, Android ve iOS'a geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: