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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bulmaca oyunu Machinika Museum, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı

    Gözlem yaparak bulmacaları çözmeye çalıştığınız bulmaca oyunu Machinika Museum, iOS ve Android için ücretsiz olarak yayınlandı. Detayları haberlerimizde bulabilirsiniz.
    21 Nisan 2021, 01:30 (53 dk.)
    199
    23
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Bulmaca oyunu Machinika Museum, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Plug In Digital'in yaptığı bulmaca oyunu Machinika Museum, mobil cihazlar için yayınlandı. 

    Ayrıca Bkz. "Apex Legends mobil cihazlar için resmi olarak duyuruldu"

    Machinika Museum'da galaksinin her tarafına yayılan makineleri bulup onları yeniden hayata döndürmeye çalışacaksınız. Oyun gözlem yaparak bulmacaları çözme üzerine kurulu bir tarza sahip. Ancak oyunun bulmaca tarafı dışında oyunun gizemli bir tarafı da var ve bu gizemi çözmek de sizin işiniz. 

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    Oyunda birden fazla galaksiye gideceksiniz ve seyahatinizde rastgele bulmacalar bulunacak. Bulmacanın birisini çözdükçe yenisine geçeceksiniz. Aşağıdaki videoyu izleyerek daha fazla fikir edinebilirsiniz.

    Machinika Museum şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak erişilebilir durumda. Oyunun mağaza sayfalarına, tanıtım yazısına ve fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Machinika Museum Machinika Museum Machinika Museum Machinika Museum Plug In Digital Oyunlar Ücretsiz 603.1 MB

    Machinika Museum Machinika Museum Machinika Museum Machinika Museum Plug in Digital Bulmaca Ücretsiz 63M



    https://www.pocketgamer.com/articles/086428/machinika-museum-is-an-upcoming-puzzler-thats-now-available-to-pre-register-for-android-and-ios/
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