Bulmaca oyunu Machinika Museum, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Plug In Digital'in yaptığı bulmaca oyunu Machinika Museum, mobil cihazlar için yayınlandı.

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Machinika Museum'da galaksinin her tarafına yayılan makineleri bulup onları yeniden hayata döndürmeye çalışacaksınız. Oyun gözlem yaparak bulmacaları çözme üzerine kurulu bir tarza sahip. Ancak oyunun bulmaca tarafı dışında oyunun gizemli bir tarafı da var ve bu gizemi çözmek de sizin işiniz.

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Oyunda birden fazla galaksiye gideceksiniz ve seyahatinizde rastgele bulmacalar bulunacak. Bulmacanın birisini çözdükçe yenisine geçeceksiniz. Aşağıdaki videoyu izleyerek daha fazla fikir edinebilirsiniz.

Machinika Museum şu anda App Store ve Google Play üzerinde ücretsiz olarak erişilebilir durumda. Oyunun mağaza sayfalarına, tanıtım yazısına ve fragmanına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Machinika Museum Plug In Digital Oyunlar Ücretsiz 603.1 MB

Machinika Museum Plug in Digital Bulmaca Ücretsiz 63M

https://www.pocketgamer.com/articles/086428/machinika-museum-is-an-upcoming-puzzler-thats-now-available-to-pre-register-for-android-and-ios/

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