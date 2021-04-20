Apex Legends mobil cihazlar için resmi olarak duyuruldu

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Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Respawn Entertainment'ın yaptığı, son dönemin popüler oyun türlerinden biri olan battle royale türündeki oyun Apex Legends, mobil cihazlar için duyuruldu.

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Electronic Arts, geçtiğimiz saatlerde oyunun mobil cihazlara geleceğini resmi olarak açıkladı. Hatta analist Daniel Ahmad'ın daha önce söylediği gibi oyun bu ayın sonlarında birkaç bölge için Android cihazlarda deneme sürecine geçecek.

Beta süreci ne yazık ki yalnızca Android cihazlarda bulunacak. Ayrıca ilk başta oyun sadece Hindistan ve Filipinler'de erişime açılacak. Sonrasında beta daha fazla bölge ve iOS için erişime açılacak. Ne yazık ki bir tarih açıklanmadı.

Oyunun mobil sürümü dokunmatik ekranlı cihazlar için optimize edilmiş olacak. Ne yazık ki cross-play desteği sunmayacak. Son olarak oyunda Battle Pass ve kozmetik eşyalar da bulunacak. Ne yazık ki şu an için oyunun tam sürüm tarihi de bilinmiyor.

https://www.pocketgamer.com/articles/086425/apex-legends-mobile-will-begin-closed-beta-testing-for-android-in-two-regions-later-this-month/

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