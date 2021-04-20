Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apex Legends mobil cihazlar için resmi olarak duyuruldu

    Electornic Arts'ın popüler çevrimiçi oyunu Apex Legends, çıkan söylentilerin ardından resmi olarak mobil cihazlar için duyuruldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    20 Nisan 2021, 14:30 (30 dk.)
    218
    51
    2
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Apex Legends mobil cihazlar için resmi olarak duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Respawn Entertainment'ın yaptığı, son dönemin popüler oyun türlerinden biri olan battle royale türündeki oyun Apex Legends, mobil cihazlar için duyuruldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apex Legends, iOS ve Android için birkaç ay içinde çıkabilir

    Ayrıca Bkz. "Minyatürlerden oluşan bir görselliğe sahip roguelike oyun Fallen of the Round, iOS için 22 Nisan'da çıkacak"

    Electronic Arts, geçtiğimiz saatlerde oyunun mobil cihazlara geleceğini resmi olarak açıkladı. Hatta analist Daniel Ahmad'ın daha önce söylediği gibi oyun bu ayın sonlarında birkaç bölge için Android cihazlarda deneme sürecine geçecek.

    Beta süreci ne yazık ki yalnızca Android cihazlarda bulunacak. Ayrıca ilk başta oyun sadece Hindistan ve Filipinler'de erişime açılacak. Sonrasında beta daha fazla bölge ve iOS için erişime açılacak. Ne yazık ki bir tarih açıklanmadı.

    Oyunun mobil sürümü dokunmatik ekranlı cihazlar için optimize edilmiş olacak. Ne yazık ki cross-play desteği sunmayacak. Son olarak oyunda Battle Pass ve kozmetik eşyalar da bulunacak. Ne yazık ki şu an için oyunun tam sürüm tarihi de bilinmiyor. 



    https://www.pocketgamer.com/articles/086425/apex-legends-mobile-will-begin-closed-beta-testing-for-android-in-two-regions-later-this-month/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Sürücülere ceza kesebilen trafik robotu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    İndirelim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 21 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hindistan anında hileyi yazar araplarla oynarlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 30 dk. GÖRÜNTÜLENEN Apex Legends mobil cihazlar için resmi olarak duyuruldu Sonraki Samsung akıllı telefon pazarında yeniden lider 1 sa. TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın Bitcoin (BTC) ve kripto para raporu ortaya çıktı 1 sa. Samsung Galaxy A22'nin tasarımı ortaya çıktı 2 sa. Sony yakında daha fazla ücretsiz oyun vereceklerini onayladı 2 sa. Yeni Honda Forza 750 Türkiye'de satışa sunuldu 3 sa. Fitbit Luxe fitness bilekliği hediye abonelik ile geliyor 3 sa. Sony geri adım attı: PS Vita ve PS3'ün online mağazaları kapanmıyor 3 sa. GitHub, Mars helikopterinin yazılımına katkısı olan geliştiricilere başarı rozeti verdi 4 sa. Mad Max: Fury Road'un yan hikayesi anlatacak olan Furiosa filminin çekimleri yakında başlıyor 6 sa. Facebook, gönderileri ve notları diğer platformlara aktarmanıza olanak tanıyor 7 sa. Sony, yapay zeka sayesinde yeni tarifler oluşturmak için yiyecekler arasındaki ilişkiyi araştırıyor 9 sa. Horizon Zero Dawn Complete Edition, PlayStation kullanıcıları için ücretsiz oldu 12 sa. MediaTek çıtayı yükseltiyor: 4nm süreci gündemde 13 sa. Minyatürlerden oluşan bir görselliğe sahip roguelike oyun Fallen of the Round, iOS için 22 Nisan'da çıkacak 14 sa. Söylentiye göre yeni Call of Duty oyunu iki sürüm halinde çıkacak: Birisi yenil nesil için diğeri eski nesil için 14 sa. Sürücülere ceza kesebilen trafik robotu 14 sa. Bob Odenkirk başrollü John Wick benzeri Nobody filminin devamı için çalışmalar başladı 15 sa. Gran Turismo yönetmeni, gerçeklikten daha gerçek bir oyun yapmak istediğini söylüyor 15 sa. Çinli marka, yeni konseptiyle klasik Vosvos'u elektrikli olarak geri döndürdü 16 sa. Alfred Molina yeni Spider-Man filminin, eski Spider-Man 2'nin devamı olacağını söyledi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız