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    Anlık Bildirim

    Bursa'da üretilen Troy T200 uçağı ilk kez piste çıktı

    UÇAKSAN tarafından geliştirilen eğitim ve genel maksat uçağı Troy T200, ilk taksi testi için piste çıktı. Troy T200 hakkında detaylar haberimizde.                
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    Bursa'da üretilen Troy T200 uçağı ilk kez piste çıktı Tam Boyutta Gör
    UÇAKSAN tarafından geliştirilen yerli eğitim ve genel maksat uçağı Troy 200 ilk kez piste çıktı. Troy T200’ün ilk taksi testi başarıyla tamamlandı.

    VLA sınıfında yer alan Troy T200, 750 kilogram ağırlığa sahip. Rakiplerinden farklı olarak tamamen karbon kompozitten oluşması ve metal kullanılmamasıyla dikkat çekiyor. Titanyum alaşımlı iniş takımlarıyla 10 tona kadar vurma-kalkma basıncına dayanabiliyor. Tamamen elektronik sistemlerle donatılan Troy T200, Garmin’in cam kokpit teknolojisini kullanıyor. Rotax 914UL motorundan güç alıyor. Saatte 200 kilometre hıza çıkabiliyor.

    Troy T200 ilk etapta sivil ve askeri alanda iki kişilik eğitim uçağı olarak kullanılacak. Kapasitenin 4’e çıkarılmasıyla birlikte genel amaçlı olarak herkes kullanılabilecek. İlerleyen etaplarda 80 santim daha uzun gövdeye sahip 6 kişilik versiyonu geliştirilecek.

    Troy T200 ne zaman seri üretime geçecek?

    Troy T200’ün bu sene testleri ve sertifikasyon çalışmaları sürecek. 2024 yılında seri üretime başlanacak.

    Neden Troy?

    Global bir isim hedefledikleri için uçağa "Troy" ismini verdiklerini belirten UÇAKSAN CEO’su Emre Balcı, "Troy, Truva demek ve her dilde aynı yazılıyor, okunuyor. Uçağımızı global pazarda pazarlamak için bu ismi tercih ettik. Truva'dan dolayı Troy'un Türkiye olduğunu herkes biliyor. Bunun bir Türk ürünü olduğu bu şekilde anlaşılacak." ifadelerini kullandı.

    Hedef yerli motorla uçmak

    Aviyonik ve motor haricinde uçak üzerindeki her şeyi kendilerinin yaptığını anlatan UÇAKSAN CEO’su Emre, "İlerleyen zamanda motor konusunda Türkiye'de bir ilerleme olduğu takdirde yerli motorları da uçağımıza entegre etmeyi düşünüyoruz. Türkiye'de üretilen yerli motorların teorik denemelerini yaptık. Özellikle TEI'nin ürettiği PD-170 motorunu teorik olarak uçağımıza entegre ettik ve tamamen uyduğunu gördük. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Pratikte ilerleyen zamanda bakacağız. Hedefimiz gökler, inşallah bizden sonraki nesil de bu uçakla beraber çok daha güzel uçaklar çıkaracaktır." değerlendirmesinde bulundu.



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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 4 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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