Tam Boyutta Gör Türkiye'den elektrikli araç üretimine yönelik beklenen haberler gelmeye başladı. Özellikle elektrikli mikro araç pazarına yönelik tanıtılan Amperino ve VERY gibi modellerden sonra Pilotcar da 2 kişilik elektrikli mikro araç üreteceğini duyurdu.

Pilotcar, halihazırda golf ve hizmet araçları üreten, bununla da kalmayıp üç yıl önce minik elektrikli kamyonet üretmeye başlayan tecrübeli bir firma. Bursa merkezli şirket, e2 adı verilen minik elektrikli aracını önümüzdeki Mart ayında tanıtmayı ve Haziran ayında satışına başlamayı planlıyor.

Pilotcar, e2'nin tasarımına ilişkin bazı ipuçları da paylaştı. Burada minik elektrikli aracın bölünmüş far tasarımına, çok kollu tasarıma sahip jantlara ve yuvarlak stoplara sahip olduğu görülebiliyor. Teknik detaylar henüz tam olarak açıklanmadı fakat e2'nin 80 km/s maksimum hıza ve 150 km sürüş menziline sahip olduğu biliniyor.

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Pilotcar, 2011'den bu yana golf ve servis arabaları başta olmak üzere kamyonet ve ambulans gibi minik elektrikli araçlar üreten, Türkiye ve Amerika'da üretim tesisleri olan tecrübeli bir şirket. Bu noktada e2 gibi otomobilden ziyade "dört tekerlekli elektrikli araç" diyebileceğimiz bir aracı geliştirip üretmeleri de zor olmayacaktır. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Bursalı Pilotcar, 2 kişilik minik elektrikli araç üretecek