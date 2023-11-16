Bursalı Pilotcar, 2 kişilik minik elektrikli araç üretecek

Pilotcar, halihazırda golf ve hizmet araçları üreten, bununla da kalmayıp üç yıl önce minik elektrikli kamyonet üretmeye başlayan tecrübeli bir firma. Bursa merkezli şirket, e2 adı verilen minik elektrikli aracını önümüzdeki Mart ayında tanıtmayı ve Haziran ayında satışına başlamayı planlıyor.
Pilotcar, e2'nin tasarımına ilişkin bazı ipuçları da paylaştı. Burada minik elektrikli aracın bölünmüş far tasarımına, çok kollu tasarıma sahip jantlara ve yuvarlak stoplara sahip olduğu görülebiliyor. Teknik detaylar henüz tam olarak açıklanmadı fakat e2'nin 80 km/s maksimum hıza ve 150 km sürüş menziline sahip olduğu biliniyor.
Pilotcar, 2011'den bu yana golf ve servis arabaları başta olmak üzere kamyonet ve ambulans gibi minik elektrikli araçlar üreten, Türkiye ve Amerika'da üretim tesisleri olan tecrübeli bir şirket. Bu noktada e2 gibi otomobilden ziyade "dört tekerlekli elektrikli araç" diyebileceğimiz bir aracı geliştirip üretmeleri de zor olmayacaktır. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.