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    Anlık Bildirim

    Bursalı Pilotcar, 2 kişilik minik elektrikli araç üretecek

    İsmi Pilotcar e2 olarak açıklanan, şehir içi kullanıma yönelik tasarlalan minik elektrikli araç, 2024 yılının ortasında satışa sunulacak.                         
    Bursalı Pilotcar, 2 kişilik minik elektrikli araç üretecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye'den elektrikli araç üretimine yönelik beklenen haberler gelmeye başladı. Özellikle elektrikli mikro araç pazarına yönelik tanıtılan Amperino ve VERY gibi modellerden sonra Pilotcar da 2 kişilik elektrikli mikro araç üreteceğini duyurdu.

    Pilotcar, halihazırda golf ve hizmet araçları üreten, bununla da kalmayıp üç yıl önce minik elektrikli kamyonet üretmeye başlayan tecrübeli bir firma. Bursa merkezli şirket, e2 adı verilen minik elektrikli aracını önümüzdeki Mart ayında tanıtmayı ve Haziran ayında satışına başlamayı planlıyor.

    Pilotcar, e2'nin tasarımına ilişkin bazı ipuçları da paylaştı. Burada minik elektrikli aracın bölünmüş far tasarımına, çok kollu tasarıma sahip jantlara ve yuvarlak stoplara sahip olduğu görülebiliyor. Teknik detaylar henüz tam olarak açıklanmadı fakat e2'nin 80 km/s maksimum hıza ve 150 km sürüş menziline sahip olduğu biliniyor.

    Pilotcar, 2011'den bu yana golf ve servis arabaları başta olmak üzere kamyonet ve ambulans gibi minik elektrikli araçlar üreten, Türkiye ve Amerika'da üretim tesisleri olan tecrübeli bir şirket. Bu noktada e2 gibi otomobilden ziyade "dört tekerlekli elektrikli araç" diyebileceğimiz bir aracı geliştirip üretmeleri de zor olmayacaktır. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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