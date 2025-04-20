Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Türkiye'de elektrikli araç sayısı hızla artmaya devam ediyor. Trafikte yer alan elektrikli otomobillerin sayısı, Mart sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %120 artarak 218.238'e çıktı.

Türkiye'de 2015'te trafikte sadece 565 elektrikli araç bulunuyordu. Bu sayı 2019 yılında 1000'i geçerken, sadece 6 yıl içerisinde katlanarak artarak 200.000 rakamını aşmayı başardı.

BMW i3'ün batarya kapasitesi Çinli pillerle 3 katına çıkarıldı! 1 gün önce eklendi

Mart'ta, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt türlerine göre dağılımı incelendiğinde, bunların %48,1'inin benzinli olduğu görüldü. Benzinli araçları %30,5 ile hibrit otomobiller izledi. Martta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin içinde elektrikli oranı ise %12,9 olarak kaydedildi.

Geçen ay sonu itibarıyla elektrikli araçlar, trafiğe kaydı yapılan dizel (%7,6) ve LPG (%0,9) yakıtlı otomobilleri geride bıraktı. Mart'ta, 12.221 elektrikli, 7.192 dizel ve 893 LPG yakıtlı otomobil trafiğe kaydedildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Trafikteki elektrikli otomobil sayısı bir yılda ikiye katlandı