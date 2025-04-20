Trafikteki elektrikli otomobil sayısı bir yılda ikiye katlandı

Türkiye'de 2015'te trafikte sadece 565 elektrikli araç bulunuyordu. Bu sayı 2019 yılında 1000'i geçerken, sadece 6 yıl içerisinde katlanarak artarak 200.000 rakamını aşmayı başardı.
Mart'ta, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt türlerine göre dağılımı incelendiğinde, bunların %48,1'inin benzinli olduğu görüldü. Benzinli araçları %30,5 ile hibrit otomobiller izledi. Martta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin içinde elektrikli oranı ise %12,9 olarak kaydedildi.
Geçen ay sonu itibarıyla elektrikli araçlar, trafiğe kaydı yapılan dizel (%7,6) ve LPG (%0,9) yakıtlı otomobilleri geride bıraktı. Mart'ta, 12.221 elektrikli, 7.192 dizel ve 893 LPG yakıtlı otomobil trafiğe kaydedildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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