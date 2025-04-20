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    Trafikteki elektrikli otomobil sayısı bir yılda ikiye katlandı

    Türkiye'de elektrikli araç sayısı hızla artmaya devam ediyor. Trafikte yer alan elektrikli otomobillerin sayısı, Mart sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %120 artarak 218.238'e çıktı.

    Trafikteki elektrikli otomobil sayısı bir yılda ikiye katlandı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de elektrikli araç sayısı hızla artmaya devam ediyor. Trafikte yer alan elektrikli otomobillerin sayısı, Mart sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %120 artarak 218.238'e çıktı.

    Türkiye'de 2015'te trafikte sadece 565 elektrikli araç bulunuyordu. Bu sayı 2019 yılında 1000'i geçerken, sadece 6 yıl içerisinde katlanarak artarak 200.000 rakamını aşmayı başardı.

    Mart'ta, trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt türlerine göre dağılımı incelendiğinde, bunların %48,1'inin benzinli olduğu görüldü. Benzinli araçları %30,5 ile hibrit otomobiller izledi. Martta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin içinde elektrikli oranı ise %12,9 olarak kaydedildi.

    Geçen ay sonu itibarıyla elektrikli araçlar, trafiğe kaydı yapılan dizel (%7,6) ve LPG (%0,9) yakıtlı otomobilleri geride bıraktı. Mart'ta, 12.221 elektrikli, 7.192 dizel ve 893 LPG yakıtlı otomobil trafiğe kaydedildi.

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