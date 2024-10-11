Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör İç ve dış tasarımıyla minik bir otomobil diyebileceğimiz P-2 City'nin teknik detayları şimdilik sınırlı ancak 80 km/s maksimum hıza ve 150 kilometre sürüş menziline sahip olacağını biliyoruz. Bunun dışında araçta günlük kullanımı kolaylaştıran dijital ekranlar, klima ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi donanımlar da bulunacak. Gövde rengiyle uyumlu dikişler ve Mercedes modellerini anımsatan türbin şekilli havalandırma menfezleri de göze çarpan detaylar arasında.

Elbette Türkiye pazarı için bir aracın başarısını etkileyecek en temel etmenlerin başında fiyat geliyor. P-2 City şu an bir prototip olduğu için net fiyat belli değil fakat Pilotcar'ın kurucusu Şükrü Özkılıç, günümüz şartlarında aracın fiyatının ÖTV ve KDV dahil 590 bin TL seviyesinde olabileceğini söyledi.

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Pilotcar'ın P-1000 isimli elektrikli kamyonetinden sonra mikro mobilite alanındaki ikinci ürünü olan P-2 City, Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılacak. Araçla ilgili tüm teknik bilgiler bu etkinlikte açıklanacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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Bursalı minik elektrikli araç P-2 City Paris'te sergilenecek