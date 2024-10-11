Bursalı minik elektrikli araç P-2 City Paris'te sergilenecek

Elbette Türkiye pazarı için bir aracın başarısını etkileyecek en temel etmenlerin başında fiyat geliyor. P-2 City şu an bir prototip olduğu için net fiyat belli değil fakat Pilotcar'ın kurucusu Şükrü Özkılıç, günümüz şartlarında aracın fiyatının ÖTV ve KDV dahil 590 bin TL seviyesinde olabileceğini söyledi.
Pilotcar'ın P-1000 isimli elektrikli kamyonetinden sonra mikro mobilite alanındaki ikinci ürünü olan P-2 City, Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılacak. Araçla ilgili tüm teknik bilgiler bu etkinlikte açıklanacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...