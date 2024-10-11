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    Anlık Bildirim

    Bursalı minik elektrikli araç P-2 City Paris'te sergilenecek

    Şehir içi ulaşıma yönelik elektrikli araç çözümlerinden biri de yerli üretici Pilotcar'dan geliyor. Şirket, L7 sınıfındaki P-2 City isimli aracını Paris Otomobil Fuarı'nda sergileyecek. 
    Bursalı minik elektrikli araç P-2 City Paris'te sergilenecek Tam Boyutta Gör
    İç ve dış tasarımıyla minik bir otomobil diyebileceğimiz P-2 City'nin teknik detayları şimdilik sınırlı ancak 80 km/s maksimum hıza ve 150 kilometre sürüş menziline sahip olacağını biliyoruz. Bunun dışında araçta günlük kullanımı kolaylaştıran dijital ekranlar, klima ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi donanımlar da bulunacak. Gövde rengiyle uyumlu dikişler ve Mercedes modellerini anımsatan türbin şekilli havalandırma menfezleri de göze çarpan detaylar arasında.

    Elbette Türkiye pazarı için bir aracın başarısını etkileyecek en temel etmenlerin başında fiyat geliyor. P-2 City şu an bir prototip olduğu için net fiyat belli değil fakat Pilotcar'ın kurucusu Şükrü Özkılıç, günümüz şartlarında aracın fiyatının ÖTV ve KDV dahil 590 bin TL seviyesinde olabileceğini söyledi.

    Pilotcar'ın P-1000 isimli elektrikli kamyonetinden sonra mikro mobilite alanındaki ikinci ürünü olan P-2 City, Paris Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkarılacak. Araçla ilgili tüm teknik bilgiler bu etkinlikte açıklanacak. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 1 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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