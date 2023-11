TOGG'a yerli rakip: VERY, 2024'te yollara çıkacak

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin elektrikli araçta ikinci markası VERY, Go Green Fuarı’nda TOGG ile yan yana gösterilecek. Araçların seri üretimine 2025 yılına geçilmesi planlanıyor. Elektrikli araç ve mobilizasyon sistemleri alanında ürün ve yazılım geliştiren teknoloji şirketi olan EVRY tarafından 300 günde geliştirilen yeni nesil elektrikli araç VERY, TeknoPark’ta tamamen yerli mühendis ve tasarımcılarla 4 farklı segmentte L7 sınıfında üretilmiş. Türkiye pazarı için tüm onay sürecini tamamlanmış, Avrupa için R85 ve sertifikasyon süreci devam ediyor.

4 ayrı segment

Tümü L7 sınıfında olmak üzere 4 farklı tipte araç geliştirilmiş. 4 kişilik hususi kullanıma yönelik araç, 4 kapılı ve kapı direkleri bulunmuyor. 2 kişilik pick-up olarak düşünebileceğiniz Taşıma aracının arka kasası modüler olarak şekillendirilebiliyor. 2 kişilik üstü açık buggy tipi araç, hobi ve sayfiye alanlarındaki kullanıma yönelik, kışlık kullanım için de uygun hale getirilebiliyor. Son olarak Otonom araç, tamamen otonom sürüş kapsamında kodlanarak veya uzaktan canlı sürüş ile kontrol edilen 1500kg taşıma kapasitesine sahip sürücüsüz araç modeli olarak karşımıza çıkacak.

Araçtan araca şarj desteği, taşınabilir yedek batarya, adaptif dört çeker sistemi, multimedya ekranları, sürüş yazılımı, dokunmatik kapılar, 220V elektrik çıkışı, yağmur, park ve far sensörleri, ısıtmalı ve masajlı koltuklar gibi sınıfının öne çıkan özelliklerini sunan VERY markalı araçlar, özel mobil uygulaması ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Araçta, stepne bölümünde 20km’ye kadar dayanacak yedek bataryalar da bulunuyor. VERY marka araçların dünyanın ilk ve tek değişken vitesli dişli kutusuna sahip L7 sınıfı aracı olduğuna da dikkat çekildi.

2025’te seri üretime geçilecek

EVRY, 2025 yılı sonuna kadar Bursa Gemlik’te tamamlanması planlanan fabrikada ilk aşamada yılda 10 bin araç üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. 2024 yılı için 800 araç siparişi alınmış. Paketin içeriğine bağlı olarak aracın bugünkü ortalama satış fiyatı 25 bin dolar olarak açıklandı. Kullanıcılara satış sonrası servis ve bakım desteği de sunulacak.

