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    TOGG'a yerli rakip: VERY, 2024'te yollara çıkacak

    TOGG'a yerli alternatif geliyor; 4 ayrı segmentte üretilen yüzde yüz milli VERY, Go Green Fuarı'nda sergilenecek. Şimdiden 800 sipariş alındığı, araçların 2024'te yollarda olacağı bilgisi paylaşıldı.
    yerli elektrikli araç very 2024'te yollarda Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin elektrikli araçta ikinci markası VERY, Go Green Fuarı’nda TOGG ile yan yana gösterilecek. Araçların seri üretimine 2025 yılına geçilmesi planlanıyor. Elektrikli araç ve mobilizasyon sistemleri alanında ürün ve yazılım geliştiren teknoloji şirketi olan EVRY tarafından 300 günde geliştirilen yeni nesil elektrikli araç VERY, TeknoPark’ta tamamen yerli mühendis ve tasarımcılarla 4 farklı segmentte L7 sınıfında üretilmiş. Türkiye pazarı için tüm onay sürecini tamamlanmış, Avrupa için R85 ve sertifikasyon süreci devam ediyor.

    4 ayrı segment

    Tümü L7 sınıfında olmak üzere 4 farklı tipte araç geliştirilmiş. 4 kişilik hususi kullanıma yönelik araç, 4 kapılı ve kapı direkleri bulunmuyor. 2 kişilik pick-up olarak düşünebileceğiniz Taşıma aracının arka kasası modüler olarak şekillendirilebiliyor. 2 kişilik üstü açık buggy tipi araç, hobi ve sayfiye alanlarındaki kullanıma yönelik, kışlık kullanım için de uygun hale getirilebiliyor. Son olarak Otonom araç, tamamen otonom sürüş kapsamında kodlanarak veya uzaktan canlı sürüş ile kontrol edilen 1500kg taşıma kapasitesine sahip sürücüsüz araç modeli olarak karşımıza çıkacak.

    Araçtan araca şarj desteği, taşınabilir yedek batarya, adaptif dört çeker sistemi, multimedya ekranları, sürüş yazılımı, dokunmatik kapılar, 220V elektrik çıkışı, yağmur, park ve far sensörleri, ısıtmalı ve masajlı koltuklar gibi sınıfının öne çıkan özelliklerini sunan VERY markalı araçlar, özel mobil uygulaması ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Araçta, stepne bölümünde 20km’ye kadar dayanacak yedek bataryalar da bulunuyor. VERY marka araçların dünyanın ilk ve tek değişken vitesli dişli kutusuna sahip L7 sınıfı aracı olduğuna da dikkat çekildi.

    2025’te seri üretime geçilecek

    EVRY, 2025 yılı sonuna kadar Bursa Gemlik’te tamamlanması planlanan fabrikada ilk aşamada yılda 10 bin araç üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. 2024 yılı için 800 araç siparişi alınmış. Paketin içeriğine bağlı olarak aracın bugünkü ortalama satış fiyatı 25 bin dolar olarak açıklandı. Kullanıcılara satış sonrası servis ve bakım desteği de sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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