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    Yerli otomotiv elektronik markası Daiichi, Busworld Europe 2023'de yenilikçi ürünlerini sergileyecek

    Otobüs endüstrisinin en eski, en büyük ve en saygın fuarlarından biri olan uluslararası Busworld Europe, Belçika’nın başkenti Brüksel’de 7 Ekim 2023’de ziyaretçilere kapılarını açıyor.
    Busworld Europe 2023’de Türk markaların rüzgarı esecek Tam Boyutta Gör
    Daiichi Elektronik, söz konusu fuara başta infotainment (bilgi-eğlence) sistemleri olmak üzere, geleceğin toplu ulaşım trendlerine göre tasarladığı birçok otomotiv elektroniği ürünü ile katılıyor.

    Türkiye’de geliştirilen ürünler dünya pazarlarında yer buluyor

    Türk mühendislerinin geliştirdiği ürünleri dünya üzerindeki otomotiv üreticilerinin hizmetine sunarak ülke ekonomisine önemli katkılar sağladıklarını ifade eden Daiichi Elektronik Genel Müdürü Ömer Tunç Akdeniz, Bursa ve Gebze’de yer alan AR-GE merkezlerinde, müşteri talepleri ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda en iyi çözümleri sunmak üzere AutoSpice uyumlu donanım ve yazılımlar geliştirdiklerini belirterek, Busworld Europe 2023’de de, yeni trendlere göre tasarlanan infotainment (bilgi-eğlence) ve ses sistemlerini tanıtacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

    “Dünyanın 5 kıtasında 60’dan fazla araçta ürünlerimiz var”

    Busworld Europe 2023’de Türk markaların rüzgarı esecek Tam Boyutta Gör
    Daiichi Elektronik, İş Geliştirme Müdürü Doruk Kara, “Önde gelen otomotiv ana sanayi firmalarının üretim hatlarına global ölçekte ürün veren tek Türk elektronik firmasıyız. Dünya pazarları için üretilen ve Busworld fuarında da sergilenecek birçok çok otobüs modelinin infotainment ve hoparlör sistemlerinin tedarikçisi konumundayız. 5 kıtada 60’tan fazla ticari ve binek araç modeli ürünlerimizi kullanmakta. Güçlü ve çalışkan ekibimizle birlikte yeni projelere adayız” dedi.

    “Türkiye, Busworld Europe’da en fazla katılımcıya sahip ülke”

    Dünya’nın en büyük otobüs fuarı olan Busworld Europe 2023, otobüs, minibüs üreticilerinden, yedek parça, aksesuar ve ekipman tedarikçilerine kadar uzanan geniş bir katılımcı profili sunmakta. Bu sene 7-12 Ekim 2023 tarihleri arasında 26’ıncısı düzenlenecek olan Busworld Europe fuarına 37 farklı ülkeden 500’ün üzerinde firma katılıyor. Türkiye 96 firma ile en fazla katılımcıya sahip olan ülke konumunda. Türkiye’yi 78 firma ile Almanya takip ederken, ev sahibi Belçika’dan 18 firma katılmakta. İki yılda bir düzenlenmekte olan fuarı her yıl ortalama 40 bin kişi ziyaret etmekte.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    çamaşır makinesi köpürmüyor zirkonyum yaptırdım pişmanım siyaset bilimi ve kamu yönetimi mi uluslararası ilişkiler mi gözlük çerçevesi boyama arabayı viteste bırakmak

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