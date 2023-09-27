Yerli otomotiv elektronik markası Daiichi, Busworld Europe 2023'de yenilikçi ürünlerini sergileyecek

- Türkiye’de geliştirilen ürünler dünya pazarlarında yer buluyor
- “Dünyanın 5 kıtasında 60’dan fazla araçta ürünlerimiz var”
- “Türkiye, Busworld Europe’da en fazla katılımcıya sahip ülke”
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Türkiye’de geliştirilen ürünler dünya pazarlarında yer buluyor
Türk mühendislerinin geliştirdiği ürünleri dünya üzerindeki otomotiv üreticilerinin hizmetine sunarak ülke ekonomisine önemli katkılar sağladıklarını ifade eden Daiichi Elektronik Genel Müdürü Ömer Tunç Akdeniz, Bursa ve Gebze’de yer alan AR-GE merkezlerinde, müşteri talepleri ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda en iyi çözümleri sunmak üzere AutoSpice uyumlu donanım ve yazılımlar geliştirdiklerini belirterek, Busworld Europe 2023’de de, yeni trendlere göre tasarlanan infotainment (bilgi-eğlence) ve ses sistemlerini tanıtacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
“Dünyanın 5 kıtasında 60’dan fazla araçta ürünlerimiz var”
“Türkiye, Busworld Europe’da en fazla katılımcıya sahip ülke”
Dünya’nın en büyük otobüs fuarı olan Busworld Europe 2023, otobüs, minibüs üreticilerinden, yedek parça, aksesuar ve ekipman tedarikçilerine kadar uzanan geniş bir katılımcı profili sunmakta. Bu sene 7-12 Ekim 2023 tarihleri arasında 26’ıncısı düzenlenecek olan Busworld Europe fuarına 37 farklı ülkeden 500’ün üzerinde firma katılıyor. Türkiye 96 firma ile en fazla katılımcıya sahip olan ülke konumunda. Türkiye’yi 78 firma ile Almanya takip ederken, ev sahibi Belçika’dan 18 firma katılmakta. İki yılda bir düzenlenmekte olan fuarı her yıl ortalama 40 bin kişi ziyaret etmekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.