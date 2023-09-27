Yerli otomotiv elektronik markası Daiichi, Busworld Europe 2023'de yenilikçi ürünlerini sergileyecek

Tam Boyutta Gör Daiichi Elektronik, söz konusu fuara başta infotainment (bilgi-eğlence) sistemleri olmak üzere, geleceğin toplu ulaşım trendlerine göre tasarladığı birçok otomotiv elektroniği ürünü ile katılıyor.

Türkiye’de geliştirilen ürünler dünya pazarlarında yer buluyor

Türk mühendislerinin geliştirdiği ürünleri dünya üzerindeki otomotiv üreticilerinin hizmetine sunarak ülke ekonomisine önemli katkılar sağladıklarını ifade eden Daiichi Elektronik Genel Müdürü Ömer Tunç Akdeniz, Bursa ve Gebze’de yer alan AR-GE merkezlerinde, müşteri talepleri ve pazar ihtiyaçları doğrultusunda en iyi çözümleri sunmak üzere AutoSpice uyumlu donanım ve yazılımlar geliştirdiklerini belirterek, Busworld Europe 2023’de de, yeni trendlere göre tasarlanan infotainment (bilgi-eğlence) ve ses sistemlerini tanıtacak olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

“Dünyanın 5 kıtasında 60’dan fazla araçta ürünlerimiz var”

Tam Boyutta Gör Daiichi Elektronik, İş Geliştirme Müdürü Doruk Kara, “Önde gelen otomotiv ana sanayi firmalarının üretim hatlarına global ölçekte ürün veren tek Türk elektronik firmasıyız. Dünya pazarları için üretilen ve Busworld fuarında da sergilenecek birçok çok otobüs modelinin infotainment ve hoparlör sistemlerinin tedarikçisi konumundayız. 5 kıtada 60’tan fazla ticari ve binek araç modeli ürünlerimizi kullanmakta. Güçlü ve çalışkan ekibimizle birlikte yeni projelere adayız” dedi.

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“Türkiye, Busworld Europe’da en fazla katılımcıya sahip ülke”

Dünya’nın en büyük otobüs fuarı olan Busworld Europe 2023, otobüs, minibüs üreticilerinden, yedek parça, aksesuar ve ekipman tedarikçilerine kadar uzanan geniş bir katılımcı profili sunmakta. Bu sene 7-12 Ekim 2023 tarihleri arasında 26’ıncısı düzenlenecek olan Busworld Europe fuarına 37 farklı ülkeden 500’ün üzerinde firma katılıyor. Türkiye 96 firma ile en fazla katılımcıya sahip olan ülke konumunda. Türkiye’yi 78 firma ile Almanya takip ederken, ev sahibi Belçika’dan 18 firma katılmakta. İki yılda bir düzenlenmekte olan fuarı her yıl ortalama 40 bin kişi ziyaret etmekte.

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Busworld Europe 2023’de Türk markaların rüzgarı esecek