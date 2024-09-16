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    Elektrikli ticari Maxus eDeliver 5 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Geçtiğimiz yıl eDeliver 3 modeliyle Türkiye pazarına giriş yapan Maxus, yeni eDeliver 5 modeliyle ürün gamını genişletiyor. Maxus eDeliver 5 fiyatı ve özellikleri haberimizde.

    MAXUS, Türkiye pazarındaki büyüme hamlesini bir adım daha ileriye taşıyor. Türkiye’de Doğan Trend Otomotiv’in temsil ettiği ve kısa sürede elektrikli ticari araç pazarında liderliğe ulaşan MAXUS, eDeliver 3’ün ardından şimdi de yeni modeli eDeliver 5 modeliyle ürün gamını genişleterek çevreci ve tasarruflu mobilite seçenekleri sunmaya devam ediyor.

    Lansmana özel 0 faiz fırsatı

    Yeni Maxus eDeliver 5 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Segmentinde teknolojik donanımıyla rakiplerinden ayrışan yeni eDeliver 5, iki farklı şasi seçeneğiyle yollara çıkıyor. Aracın kısa şasili versiyonu 1 milyon 675 bin TL fiyatıyla dikkat çekerken lansmana özel 0 faiz avantajı ile 300.000 TL 12 ay kredi kampanyası ile sunuluyor. Yeni %100 elektrikli eDeliver 5; sunduğu güçlü performans, geniş yükleme alanı ve gelişmiş lojistik kabiliyeti sayesinde işletmeler için en uygun seçenek olacak.

    180 derece çift kanat açılır bagaj kapakları, çift yan kayar kapıları ve 6,6 metreküplük yükleme hacmi ile segmentinin üzerinde iç mekân ve yükleme kolaylığı sunarken, 1250 mm'lik aks aralığı, standart Euro paletlerin rahatça taşınmasını sağlıyor. Aracın kabininde yuvarlak köşeli tasarım unsurlar ile gelişmiş teknoloji dokularının uyumlu kombinasyonu ise içeride ferah ve konforlu bir atmosfer yaratıyor.

    Yüzde 85’e varan işletme ve kullanım tasarrufu sağlıyor

    Profesyonellerin şehir içi taşımacılıktaki tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan en son teknoloji %100 elektrikli eDeliver 5; sunduğu güçlü performans, geniş yükleme alanı ve gelişmiş lojistik kabiliyetleri sayesinde işletmeler için en uygun seçenek olmaktan çok daha fazlasını sunuyor. Hızlı şarj kapasitesi ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle eDeliver 5, sadece yeni bir elektrikli panelvan değil lojistik konusunda güvenilir bir iş ortağı olarak dikkat çekiyor.

    Yeni Maxus eDeliver 5 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    MAXUS eDeliver 5, yeni nesil temiz enerji elektrik teknolojisi platformu olan MILA Platformu üzerinde yükselmekte olup tüm senaryolara yönelik sürdürülebilir mobilite çözümlerini güçlendirmek üzere tasarlandı. Lojistik uygulamalara odaklanarak üstün taşıma yeteneklerine sahip olarak geliştiren modüler yapıdaki MILA platformu üzerinde yükselen eDeliver 5, hafif yapısı sayesinde enerji verimliliğine, mükemmel araç içi kullanımına, konforlu ve güvenli sürüş kolaylığına olanak sağlıyor.

    120 kW güç ve 240 Nm tork üreten elektrik motoruyla güçlü ve çevik eDeliver 5, 10.7 saniyelik 0-100 km/s hızlanma performansı ve 489 kilometrelik WLTP şehir içi menziliyle işletmelerin günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılıyor. 64 kWh’lik yüksek kapasiteli inceltilmiş bataryası (14 cm) ile rakiplerinden ayrışan eDeliver 5, yüzde 85’e varan kullanım maliyeti tasarrufu sağlıyor.

    Modelin batarya doluluğu, 11 kW’lık üç fazlı AC şarj istasyonlarında yüzde 20’den 80’e 4 saatte ulaşırken, 70 kW'lık DC şarj istasyonlarında yalnızca 36 dakikada kadar hızlı bir sürede yüzde 20’den 80 batarya doluluk oranına ulaşılabiliyor ve ticareti aksatmıyor. MAXUS eDeliver 5, 5 yıl/100.000 kilometre araç garantisinin yanı sıra sunduğu 8 yıl/200.000 kilometre ile hafif ticari araçlar segmentinde kapsamlı batarya garantisiyle de fark yaratıyor, güven veriyor!

    MAXUS eDeliver 5, kısa ve uzun olmak üzere iki farklı şasi tipiyle sunuluyor. Kısa şasili versiyonunda sunulan 4800 mm uzunluğu, 1874 mm genişliği ve 1960 mm yüksekliği ile MAXUS eDeliver 5, sınıf beklentilerini en iyi şekilde karşılıyor. 3100 mm’lik dingil mesafesiyle de dikkat çeken araç, elektrikli rakipleri ile kıyaslandığında şehir içi taşımacılığı kullanımı için en uygun araç haline geliyor. 6.6 metreküplük yükleme hacmine sahip araç, 1200 kilogramlık taşıma kapasitesiyle şehir içi taşımacılık için gereken beklentileri karşılıyor.

    Yeni Maxus eDeliver 5 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Geniş yükleme alanı ve hacmiyle de göz dolduran eDeliver 5, standart Euro paletleri gibi paletlerin rahatça taşınmasını sağlıyor. Sürücü ve yolcu koltukları arasında yenilikçi tasarımı ile geniş mesafe bir sunan eDeliver 5’te, 180 derece açılır arka kapılar ve her iki tarafta da yer alan sürgülü yan kapılar ile yükleme-boşaltma işlemleri kolayca gerçekleştirilebiliyor. İç mekânda yuvarlak hatlı tasarım unsurları ile gelişmiş teknolojik dokunuşların uyumlu birleşimini sunan modelde yer alan bu kombinasyon, ferah ve konforlu bir atmosfer yaratıyor.

    Çok fonksiyonlu direksiyon simidi ve direksiyona monte vites kolu ise konforlu ve pratik bir kullanıma olanak tanıyor. Daha fazla yükleme hacmi beklentisi olan profesyoneller için ise MAXUS eDeliver 5’in 5250 mm’lik uzunluk, 7.7 metreküp yükleme hacmi ve 1265 kilogramlık taşıma kapasitesine sahip uzun şasili versiyonu sunuluyor.

    Aracın standart donanım listesinde ise yok yok. 7 inçlik dijital gösterge paneli, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto’yu destekleyen 12.3 inçlik dokunmatik ekran, 360 derece çevre görüş sistemi, ısıtmalı koltuklar, klima, adaptif hız sabitleyici, elektronik park freni (EPB), akıllı uzun far asistanı ve elektrikli ayarlanabilen ısıtmalı yan aynalar yer alıyor.

    Güvenlik tarafında da iddialı

    MAXUS e-Deliver 5, Euro NCAP’te ticari araçlar için özel olarak yapılan ve en son güvenlik regülasyonları baz alınarak hazırlanan güvenlik testlerinden en yüksek derecelendirme olan Platinum seviyesine layık görülerek verimlilikte olduğu gibi söz konusu güvenlik olduğunda da en yüksek standartları belirliyor. Üstün güvenlik donanımlarını standart olarak sunan MAXUS eDeliver 5, sınıfının güvenlik standartlarını bugünün ötesine taşıyor. Yeni MAXUS eDeliver 5’in özel standart güvenlik özellikleri içerisinde; ACC (Adaptif Hız Sabitleyici), FCW (Ön Çarpışma Uyarısı) ve AEB (Otomatik Acil Durum Frenlemesi), LDW (Şeritten Ayrılma Uyarısı), LKA (Şerit Takip Asistanı), ELK (Acil Durum Şeritte Tutma Sistemi), SLIF (Hız Limiti Bilgisi), IHC (Akıllı Uzun Far Asistanı) DSM (Sürücü Durumu İzleme) sistemleri yer alıyor. Üstün güvenlik özellikleri ile MAXUS eDeliver 5 hem konforlu hem de son derece güvenli bir sürüş sunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 6 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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