Honda, 2023 Japonya Mobilite Fuarı'nda spor otomobil konsepti tanıtacak

Tam Boyutta Gör Honda, Japonya'da düzenlenecek olan mobilite fuarında sergileyeceği yeni ürünlerini duyurdu. Honda Speciality Sports konsepti, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen Sustaina-C konsepti ve Citroen Ami benzeri CI-MEV, duyurulan ürünler arasında en çok dikkat çeken çalışmalar oldu.

Honda Speciality Sports konseptiyle ilgili bir görsel paylaşılmadı. Görünen o ki Honda, fuardaki tanıtım öncesi yeni konseptiyle ilgili merak uyandırmak istiyor. ancak Japon üreticinin açıklamasına göre, konsept, sürüş zevkine odaklanan tamamen elektrikli bir otomobili bizlere gösteriyor. Aracın büyük oranda kişiselleştirilebilir olacağı da eklenen detaylar arasında.

Yeni Sustaina-C konsepti ise markanın ilk elektrikli otomobili Honda e ile benzer bir tasarıma sahip ancak daha köşeli hatlarıyla dikkat çekiyor. Söz konusu konsept, geri dönüştürülmüş akrilik reçineden yapılmış sürdürülebilir bir gövdeye sahip.

Tam Boyutta Gör Honda, aynı malzemeyi kırmızı rengi ve fütüristik tasarımıyla dikkat çeken iki tekerlekli Pocket konseptinde de kullanmış. SC e: Concept isimli elektrikli scooter ise saydıklarımız arasında en üretime yakın olanı ve çıkarılabilir bataryasıyla kullanıcıyı şarj için bekleme zahmetinden kurtaracak.

Honda CI-MEV ise dört tekerlekli küçük gövdesi ve iki kişilik yaşam alanıyla Citroen Ami benzeri şehir içi mobilite çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Ancak muhtemel rakiplerinden farklı olarak Japon üretici burada denkleme otonom sürüş teknolojisini de dahil ediyor. Muhtemel diyoruz çünkü henüz Honda'nın bu konsepti üretime geçirip geçirmeyeceği belli değil.

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