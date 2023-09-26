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    Honda, 2023 Japonya Mobilite Fuarı'nda spor otomobil konsepti tanıtacak

    Merakla beklenen bu konseptin yanı sıra geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen gövdesiyle Sustaina-C konsepti ve dört tekerlekli CI-MEV konsepti gibi ürünler de ziyaretçileri bekliyor olacak.
    Honda, Japonya Mobilite Fuarı'nda spor araba konsepti tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Honda, Japonya'da düzenlenecek olan mobilite fuarında sergileyeceği yeni ürünlerini duyurdu. Honda Speciality Sports konsepti, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen Sustaina-C konsepti ve Citroen Ami benzeri CI-MEV, duyurulan ürünler arasında en çok dikkat çeken çalışmalar oldu.

    Honda Speciality Sports konseptiyle ilgili bir görsel paylaşılmadı. Görünen o ki Honda, fuardaki tanıtım öncesi yeni konseptiyle ilgili merak uyandırmak istiyor. ancak Japon üreticinin açıklamasına göre, konsept, sürüş zevkine odaklanan tamamen elektrikli bir otomobili bizlere gösteriyor. Aracın büyük oranda kişiselleştirilebilir olacağı da eklenen detaylar arasında.

    Yeni Sustaina-C konsepti ise markanın ilk elektrikli otomobili Honda e ile benzer bir tasarıma sahip ancak daha köşeli hatlarıyla dikkat çekiyor. Söz konusu konsept, geri dönüştürülmüş akrilik reçineden yapılmış sürdürülebilir bir gövdeye sahip.

    Honda, Japonya Mobilite Fuarı'nda spor araba konsepti tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Honda, aynı malzemeyi kırmızı rengi ve fütüristik tasarımıyla dikkat çeken iki tekerlekli Pocket konseptinde de kullanmış. SC e: Concept isimli elektrikli scooter ise saydıklarımız arasında en üretime yakın olanı ve çıkarılabilir bataryasıyla kullanıcıyı şarj için bekleme zahmetinden kurtaracak.

    Honda CI-MEV ise dört tekerlekli küçük gövdesi ve iki kişilik yaşam alanıyla Citroen Ami benzeri şehir içi mobilite çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Ancak muhtemel rakiplerinden farklı olarak Japon üretici burada denkleme otonom sürüş teknolojisini de dahil ediyor. Muhtemel diyoruz çünkü henüz Honda'nın bu konsepti üretime geçirip geçirmeyeceği belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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