Honda, 2023 Japonya Mobilite Fuarı'nda spor otomobil konsepti tanıtacak

Honda Speciality Sports konseptiyle ilgili bir görsel paylaşılmadı. Görünen o ki Honda, fuardaki tanıtım öncesi yeni konseptiyle ilgili merak uyandırmak istiyor. ancak Japon üreticinin açıklamasına göre, konsept, sürüş zevkine odaklanan tamamen elektrikli bir otomobili bizlere gösteriyor. Aracın büyük oranda kişiselleştirilebilir olacağı da eklenen detaylar arasında.
Yeni Sustaina-C konsepti ise markanın ilk elektrikli otomobili Honda e ile benzer bir tasarıma sahip ancak daha köşeli hatlarıyla dikkat çekiyor. Söz konusu konsept, geri dönüştürülmüş akrilik reçineden yapılmış sürdürülebilir bir gövdeye sahip.
Honda CI-MEV ise dört tekerlekli küçük gövdesi ve iki kişilik yaşam alanıyla Citroen Ami benzeri şehir içi mobilite çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Ancak muhtemel rakiplerinden farklı olarak Japon üretici burada denkleme otonom sürüş teknolojisini de dahil ediyor. Muhtemel diyoruz çünkü henüz Honda'nın bu konsepti üretime geçirip geçirmeyeceği belli değil.
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.