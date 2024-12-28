Yurt dışı çıkış harcı 710TL oldu

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Tam Boyutta Gör Türk vatandaşlarının yurt dışı çıkış esnasında devlete ödemekle yükümlü olduğu harç, 2025 yılı için yeniden hesaplandı. Daha önce de beklendiği üzere yurt dışı çıkış harcı 710TL olarak 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.

Yurt dışı çıkış harcı güncellendi

Resmi Gazete’nin son sayısında yayınlanan düzenleme ile diğer pek çok kalemde olduğu gibi yurt dışı çıkış harcı da yeniden değerleme oranına göre güncellendi. Böylece 6 ay içerisinde yurt dışı çıkış harcı neredeyse 5 kat artmış oldu. Yurt dışı çıkış harcı artık dijital olarak ödeniyor.

Harç pulu dönemi kapanıyor: Yurt dışı çıkış harcı nasıl ödenecek? 3 gün önce eklendi

Yurt dışına çıkış harcı, yurt dışına çıkmadan önce vergi daireleri, mal müdürlükleri, gümrük saymanlıkları, defterdarlık muhasebe müdürlükleri, yetkili bankalar ile PTT veznelerine makbuz karşılığında ödenebiliyor. GİB'in Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulamaları ile yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları aracılığıyla da yurt dışına çıkış harcı ödemesi yapılabiliyor.

31 Aralık 2024 tarihine kadar dijital vergi dairesi üzerinden 500TL yurt dışı çıkış harcını satın almış olanlar 10 Ocak 2025 tarihine kadar bu miktar üzerinden yurt dışına çıkabilecek. 11 Ocak 2025 tarihinde ise her halükârda 710TL geçerli olacak ve fark istenecek.

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Yurt dışı çıkış harcında değişiklik