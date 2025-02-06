Trump yurt dışı alışverişlerine vergi getirdi, ABD gümrüklerinde kaos yaşandı

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Tam Boyutta Gör Donald Trump’ın ABD başkanı olmasının yankıları tüm dünyada devam ederken, sürecin çok da rahat geçmeyeceği daha ilk günden anlaşıldı. Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’den gelen ürünlere ek vergi uygulamasının ardından Çin de bazı ihracat ürünlerine ek vergi getirmişti.

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Donald Trump hükümeti de bunun üzerine yeni bir karar aldı. 5 Şubat itibariyle yurt dışından gelen 800$ altındaki ürünlere vergi muafiyeti sona erdirildi. Ayrıca Çin ve Hong Kong’dan gelen ürünlere de yüzde 10 ek vergi uygulandı.

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Kararın tebliğ edilmesinin ardından ABD gümrüklerinde adeta bir kaos yaşandı. Paketlerin değerinin tespiti, değere göre vergi uygulanması ve ayrıca ortaya çıkacak masrafların da ilgililere yansıtılması için Çin’den gelen 800$ altı tüm ürünlerin geçişi durduruldu.

Ne var ki günde yaklaşık 3.7 milyon paket işleyen posta servisinin bu paketlerin içerisinde Çin’den gelenleri ayıklaması büyük bir kaosun da sebebi oldu. Sınırlara gelen nakliyat tırları ya da gemilerinden uzun süre bekletilenler ya da geri çevrilenler oldu.

Kaos giderek büyüyünce Çin’den gelen ürünlerin geçişine yeniden izin verildi. ABD Posta servisi ve gümrük yetkilileri paket ayıklama konusunda iş birliği yaparken, en az gecikmeyi sağlayacak bir kontrol mekanizmasının hayata geçirileceği açıklandı.



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