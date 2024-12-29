Alışveriş poşetinde yüzde 100 fiyat artışı

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Tam Boyutta Gör Bir süredir gündemde olan plastik alışveriş poşetlerinde fiyat artışı, yeni yıl ile hayata geçiyor. Plastik Poşet Komisyonu yaptığı toplantı sonucunda 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyatı belirledi.

Alışveriş poşetlerine zam

Plastik Poşet Komisyonu toplantısında 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilerek, plastik poşet kullanımının arttığı vurgulandı. Bu değerlendirmelerin ardından plastik poşet fiyatının 50 kuruş olmasına karar verildi.

Yurt dışı çıkış harcında değişiklik 1 gün önce eklendi

Çevre kirliliğinin önüne geçmek için 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren hayata geçirilen ücretli plastik poşet uygulamasında fiyat 25 kuruş olarak belirlenmişti. O tarihten bu yana da herhangi bir ücret artışı yapılmamıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlandı ve plastik poşetlerin GEKAP payı 86 kuruş olarak belirlendi. Bu da son tüketiciye yansıyan fiyatın artacağı iddialarını kesinleştirmiş oldu.



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