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    Anlık Bildirim

    Samsung dünyanın en büyük yonga fabrikasını inşa edecek

    Samsung inanması çok zor bütçeler ayırarak dünyanın en büyük yonga döküm tesislerini kurmayı planlıyor. Güney Kore hükümeti de firmasından aşağı kalmıyor.       
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    Samsung Tam Boyutta Gör
    Yonga sektöründe giderek artan döküm talebi, global ekonomik krize rağmen üreticileri yatırım yapmaya zorluyor. Sektörün devlerinden Samsung dünyanın en büyük yonga döküm tesisleri için kolları sıvadı.

    Samsung büyük oynuyor

    Yapılan açıklamaya göre firma dünyanın en büyük yonga döküm tesisleri için 230 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. Güney Kore’de inşa edilecek tesislerin toplamda 5 kampüs olması ve 20 yıllık bir döneme yayılması planlanıyor. Samsung yeni yatırımı ile yaklaşık 150 yonga firmasının dikkatini çekeceğini düşünüyor. Samsung Display ve Samsung SDI iştirakleri de 4.5 milyar dolar değerinde ekran yatırımı yapacak.

    Güney Kore hükümeti de yonga çalışmaları için 383 milyar dolarlık dev bit paket açıklamış durumda. Vergi muafiyetinden finans desteğine kadar pek çok farklı araç yonga geliştirmek isteyen firmalara sunulacak. Böylece çok sıkı bir rekabete girilecek.

    Güney Kore hali hazırda en büyük bellek üreticisi konumunda ancak iş yonga dökümüne geldiğinde Tayvan’ın eline su dökemiyor. Yaklaşık 610 milyar dolarlık bu dev bütçe kombinasyonu Tayvan’ı yenecek mi zamanla göreceğiz.

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    ugah6aiw 2 saat önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 20 saat önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 21 saat önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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    vito alırken nelere dikkat etmeliyiz hangi kas grupları birlikte çalışılmalı kontak kapalıyken farlar yanıyor sözel ilk 10 bin kaç net ön kamera çalışmıyor

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