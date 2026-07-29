Çin'den rekor şarj süresi: Hongqi’nin yeni bataryası 4 dakikada %70 doluyor

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Tam Boyutta Gör Çin devlet şirketi FAW Group bünyesinde yer alan Hongqi, elektrikli araç dünyasında kartları yeniden dağıtacak ultra hızlı şarj teknolojisini duyurdu. CNET (China Automotive New Energy Battery Technology) iş birliğiyle tamamen kurum içi geliştirilen yeni nesil batarya, yapılan testlerde kırdığı rekor değerlerle endüstride yeni bir standart belirledi.

Lansmanda açıklanan veriler, elektrikli araç şarj sürelerini benzinli bir aracın deposunu doldurma hızına yaklaştırıyor.

Rekor şarj performansı

25°C oda sıcaklığında gerçekleştirilen performans testlerinde bataryanın elde ettiği dolum süreleri şu şekilde paylaşıldı:

%10'dan %70 SOC: 3 dakika 41 saniye

3 dakika 41 saniye %10'dan %97 SOC: 8 dakika 3 saniye

Pazardaki en büyük rakip olan BYD’nin 2. Nesil Blade Bataryası ile kıyaslandığında aradaki fark net bir şekilde ortaya çıkıyor:

Hongqi vs BYD - Hongqi ve CNET bataryası BYD 2. nesil batarya %10-70 şarj 3 dk 41 sn 5 dk %10-97 şarj 8 dk 03 sn 9 dk Pazar durumu Testleri tamamlandı Seri üretim modellerde mevcut

(Not: BYD’nin teknolojisi şu an aktif olarak birçok seri üretim modelde sunulurken, Hongqi henüz yeni bataryasının seri üretim takvimini veya ilk kullanılacağı modeli açıklamadı.)

Bu hızın arkasındaki kimya ve mühendislik

Tam Boyutta Gör Hongqi mühendisleri, batarya hücrelerinde yaşanan ısınma ve akım darboğazlarını aşmak için üç temel yeniliğe odaklandı:

12C Anot Yapısı ve Özel Elektrolit: Hücre seviyesindeki kısıtlamaları kıran yüksek verimli ultra hızlı şarj anotu sayesinde 12C pik değerine ulaşıldı. Lityum iyonlarının hareketini kolaylaştırmak için düşük çözünme enerjisine sahip özel bir elektrolit geliştirildi. %15 Daha Düşük İç Direnç: Kompozit karbon kaplama ve toplu faz katkılama teknolojisi sayesinde iç direnç benzer hücrelere kıyasla %15 azaltıldı. Bu da elektrik iletim verimliliğini artırırken ısınmayı minimuma indirdi. Akıllı Sıvı Soğutma: Hızlı şarj sırasında paket genelindeki sıcaklık farkı 3°C sınırında tutuluyor. Sürüş ve park koşullarına göre kendini adapte eden sistem, hem enerji tüketimini düşürüyor hem de aşırı voltaj/şarj risklerini gerçek zamanlı kapalı döngü doğrulamayla engelliyor.

Bu hamle, Hongqi’nin son aylardaki ikinci büyük batarya adımı oldu. Marka, geçtiğimiz süreçte Hongqi Tiangong 06 modeli üzerine inşa ettiği ilk tam katı hal bataryalı prototip aracını da sergilemişti.

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