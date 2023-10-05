BYD Atto 3, Green NCAP tarafından 5 yıldızla derecelendirildi

Tam Boyutta Gör Çinli BYD'nin Kasım ayından itibaren Türkiye pazarında satışa sunacağı BYD Atto 3, otomobillerin çevreye ne kadar zarar verdikleri, ne kadar sürdürülebilir oldukları ve enerji verimliliğine göre değerlendirildiği Green NCAP'ten 5 yıldız aldı.

%100 elektrikli bir otomobilin Green NCAP'ten 5 yıldız alması, özellikle zehirli egzoz gazı salımı yapmadıkları için oldukça doğal bir durum. Ancak, bu haberimizde Atto 3'ün Green NCAP skorunu değerlendirerek Türkiye'de satın almak için gözüne kestiren tüketicilerin araçla ilgili az çok fikir sahibi olmalarını istedik.

Green NCAP'de otomobiller üç ana başlık altında derecelendiriliyor: temiz hava indeksi, enerji verimliliği indeksi ve sera gazı indeksi. Atto 3'ün sonuçlarına baktığımızda bu başlıklardan sırasıyla 10/10, 9.5/10 ve 9.7/10 aldığını görmekteyiz. Elektrikli C SUV modelin özellikle -7 derecedeki laboratuvar testlerindeki başarısına dikkat çekiliyor.

Atto 3, batarya kapasitesi testinde 11 kW şarj gücüyle şarj edilmiş ve sonuç olarak 59.3 kWsa kapasiteye ulaşıldığı görülmüş. Bu da markanın 60 kWsa olarak verdiği resmi değere oldukça yakın. Atto 3'de diğer modellerde olduğu gibi BYD'nin bıçak tipi pil hücreleri kullanılıyor. Lityum demir fosfat kimyasına sahip bu bataryaların son derece güvenli ve uzun ömürlü olduğunun altı çiziliyor.

Tam Boyutta Gör Bataryanın %0'dan %100'e şarj edilmesi sırasında şebekeden toplam 68.4 kWsa enerji çekildiği gözlemleniyor. Batarya kapasitesinin 60 kWsa olduğunu düşünürsek, şebekeden bataryaya enerji aktarımı sırasında 8.4 kWsa'lik bir enerji kaybı oluşmuş. Bu durum, şebekeden bataryaya aktarım verimliliğinin yüzde 87 olduğunu gösteriyor ki bu Green NCAP tarafından orta düzey olarak değerlendiriliyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, BYD Atto 3, düşük sıcaklıktaki enerji tüketimiyle dikkat çekmiş durumda. Resmi enerji tüketimi 16 kWsa/100 km olarak açıklanan model, yapılan testlerde soğuk havada 18.2 kWsa, ılık hava koşullarında ise 18 kWsa/100 km tüketim değerlerine çıktığı görülmüş ki bu da kuruluş tarafından başarılı olarak derecelendirilen bir diğer detay.

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-7 dereceye varan soğuk hava testinde ise Atto 3'ün sadece 25.1 kWsa/100 km enerji tüketimine sahip olduğu görülmüş ki başarılı olarak nitelendirilen bu değere göre otomobil, söz konusu durumda dahi 273 kilometreye kadar menzil sunabiliyor. Otoyol sürüşündeki 28.06 kWsa'lik tüketim ise kuruluş tarafından biraz yüksek olarak değerlendirilmiş ve ortalama puan almış. Atto 3'ün menzili otoyolda 244 kilometreye kadar düşüyor ki bu da testlerde karşılaşılan en küçük değer.

Tüm bu soğuk, ılık ve otoyol testlerinin ortalaması alındığında ise BYD Atto 3'ün ortalama 21.4 kWsa/100 km enerji tüketimine sahip olduğu ve tam dolu batarya ile 333 kilometre menzil sunduğu görülüyor. Atto 3'ün daha önce Euro NCAP'ten de 5 yıldız aldığını hatırlatalım. BYD Atto 3'ü ilk kez İstanbul'da yakından gördüğümüz videoyu izleyerek otomobilin diğer özellikleri hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz:

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BYD Atto 3, Green NCAP tarafından 5 yıldızla derecelendirildi