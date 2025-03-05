Güncellenen BYD Atto 3, Çin'de satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Yenilenen BYD Atto 3, dış kısımda, daha agresif görünüme sahip yeni ön tampon tasarımı, karartılmış D sütunları, çift fren lambalı yeni tavan spoyleri, yeni jantlar gibi ufak bazı değişiklikler sunuyor. Ayrıca, ön kamera tamponun üst kısmına taşınırken, arkadaki "Build Your Dreams" yazısı BYD amblemiyle değiştirilmiş.
Önceki modelle aynı 150 kW elektrik motorundan güç alan otomobil, iki batarya seçeneğiyle geliyor: 49,9 kWh ve 60,5 kWh. Bu bataryalar, sırasıyla CLTC koşulları altında 430 km ve 510 km menzil sunabiliyor.
Çin'de 5 donanım seviyesiyle satışa sunulan BYD Atto 3, 15.940 dolar ile 20.070 dolar arasında fiyatlara sahip. Mevcut modelin ülkemizde 1.494.500 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını belirtelim. Yeni modelin Türkiye'ye ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor.
İzlerken gu-rur-lan-dım...
en son alacağım marka guncelleme yok ve telefon arada donuyor tecno spark 9 pro almıştım