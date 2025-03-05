Güncellenen BYD Atto 3, Çin'de satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Güncellenen BYD Atto 3 Çin'de satışa sunuldu. Önceki modelden 140 dolar ucuz olan 15,940 dolar fiyatla satışa sunulan elektrikli crossover, BYD'nin God’s Eye C (DiPilot 100) akıllı sürüş sistemi ve ufak tasarım değişiklikleriyle geliyor.

2025 BYD Atto 3 neler sunuyor?

Yenilenen BYD Atto 3, dış kısımda, daha agresif görünüme sahip yeni ön tampon tasarımı, karartılmış D sütunları, çift fren lambalı yeni tavan spoyleri, yeni jantlar gibi ufak bazı değişiklikler sunuyor. Ayrıca, ön kamera tamponun üst kısmına taşınırken, arkadaki "Build Your Dreams" yazısı BYD amblemiyle değiştirilmiş.

Tam Boyutta Gör İçi mekanda bej ve gri olmak üzere iki renk seçeneği sunan 2025 BYD Atto 3, yeni bir direksiyon simidi ve arkasına monte edilmiş bir vites koluyla geliyor. Vites kolunun kaldırılmasıyla ferahlayan orta bölmede ise iki bardak tutucu, bir fiziksel düğme bloğu ve 50 W kablosuz şarj pedi bulunuyor. Gösterge paneli de 8,8 inçlik daha büyük bir ekranla yenilenmiş. Yeni Atto 3 ayrıca bir adet küçük buzdolabı da içeriyor.

Tam Boyutta Gör Güncellenen BYD Atto 3'ün öne çıkan özelliklerinin başında God's Eye C akıllı sürüş sistemi yer alıyor. Ön camın altında yer alan üç kamera ile desteklenen sistem, otoyolda otonom sürüşe olanak tanıyor. Gelecekte şehir içi otonom sürüş işlevinin sunulacağı da belirtiliyor.

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Önceki modelle aynı 150 kW elektrik motorundan güç alan otomobil, iki batarya seçeneğiyle geliyor: 49,9 kWh ve 60,5 kWh. Bu bataryalar, sırasıyla CLTC koşulları altında 430 km ve 510 km menzil sunabiliyor.

Çin'de 5 donanım seviyesiyle satışa sunulan BYD Atto 3, 15.940 dolar ile 20.070 dolar arasında fiyatlara sahip. Mevcut modelin ülkemizde 1.494.500 TL'den başlayan fiyatlarla satıldığını belirtelim. Yeni modelin Türkiye'ye ne zaman geleceği şu an için bilinmiyor.

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Güncellenen BYD Atto 3, Çin'de satışa sunuldu