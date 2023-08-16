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    Çinli BYD'nin Türkiye'de satışa başlayacağı tarih belli oldu

    Elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD, geçtiğimiz aylarda Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen ilave gümrük vergisine rağmen Türkiye pazarına girme kararını değiştirmedi.
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    Çinli BYD'nin Türkiye'de satışa başlayacağı tarih belli oldu Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD (Build Your Dreams), Türk tüketicisiyle buluşmak için gün sayıyor. ALJ Türkiye distribütörlüğünde pazara giriş yapacak olan BYD, bu yılın son çeyreğinde elektrikli modellerini satışa sunmaya başlayacak.

    2022’de dünyanın en çok satılan elektrikli araç markası ünvanına sahip olan BYD, 2023’ün ilk yarısında da bu başarısını sürdürerek adından söz ettirmeye devam etti. 5 milyonuncu yeni enerji aracını (NEV) geçtiğimiz günlerde banttan indiren BYD, dünyada bu adede ilk ulaşan üretici olarak önemli bir kilometre taşına daha imza atmayı başardı. Geniş elektrikli ürün gamı, premium tasarımı ve öncü batarya teknolojileriyle bir dünya devi olan BYD, Türkiye pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

    BYD Türkiye’nin Genel Müdürü İsmail Ergun oldu

    BYD Türkiye yapılanmasının başına otomotiv dünyasının deneyimli ismi İsmail Ergun getirildi. İsmail Ergun, BYD’nin Türkiye pazarında lider elektrikli araç markası olma hedefiyle tüm operasyonlardan sorumlu Genel Müdür olarak görev alacak. Toyota Türkiye’de Pazarlama, Satış, Satış Sonrası ve Bayi Yönetimi gibi birçok alanda 30 yıldan fazla üst düzey yöneticilik tecrübesine sahip olan İsmail Ergun, son olarak Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de Chief Operations Officer (COO) görevini sürdürmekteydi.

    Ürün gamı hakkında henüz net bir açıklama yok ancak BYD'nin Avrupa'da olduğu gibi Türkiye pazarına da Atto 3 (SUV), Han (Sedan) ve Tang (SUV) modelleriyle giriş yapacağını düşünüyoruz. Çinli üreticinin özellikle uygun fiyatlı BYD Seagull modeli ilgi çekiyor. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Rhodope Thrax 1 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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