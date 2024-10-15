Hyundai, ucuz elektrikli araçlar için LFP bataryalar geliştiriyor

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Tam Boyutta Gör Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, elektrikli araçlar için önemli bir adım atıyor. Şirket, düşük maliyetli Hyundai ve Kia elektrikli araçlarını besleyecek olan ultra yüksek kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryalar geliştiriyor. Hyundai'nin bu yeni bataryalarda ulaşmayı hedeflediği enerji yoğunluğu 300 Wh/kg olacak. Bu da şirketi, Çinli CATL ve BYD gibi mevcut rakiplerin önüne geçirebilir.

Hyundai, LFP bataryalara odaklanıyor

Hyundai’nin mevcut elektrikli araç modelleri IONIQ 5 ve IONIQ 6, hem verimlilik hem de uygun fiyat konusunda halihazırda pazarda öne çıkıyor. Ancak şirket, geleceğin otomotiv dünyasında daha da güçlü bir pozisyona ulaşmak için batarya teknolojileri ve diğer elektrikli araç inovasyonlarına da yatırım yapıyor.

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Hyundai, bu yeni nesil LFP bataryaları geliştirmek için Güney Kore'nin önde gelen pil üreticileri LG Energy Solution, Samsung SDI ve SK On ile işbirliği yapıyor. Şirket yetkilileri, batarya hücrelerinin kapasitesini maksimize etmeyi hedeflediklerini ve 2025 yılına kadar 300 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşmayı planladıklarını belirtiyor. Halihazırda CATL ve BYD gibi Çinli devler yaklaşık 200 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip.

Tam Boyutta Gör Çin, küresel batarya pazarında liderliğini sürdürüyor. CATL ve BYD, Ağustos 2024 itibarıyla pazarın yüzde 50’sinden fazlasını kontrol ediyordu. Hyundai ise Çin'e olan bağımlılığını azaltmak için kendi maliyet etkin elektrikli araçlarını üretmeyi planlıyor. Hyundai'nin Kona EV ve Kia Ray modelleri şu anda CATL tarafından sağlanan bataryaları kullanıyor. Ancak, ABD ve Avrupa Birliği'nin Çin'den gelen elektrikli araç ithalatlarına yeni gümrük vergileri getirmesi, Hyundai’nin kendi yolunu çizme motivasyonunu güçlendiriyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Hyundai CEO’su Chang Jae-hoon, önümüzdeki 10 yıl içinde elektrikli araç batarya teknolojisi ve geliştirme projelerine 7,3 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıklamıştı. Bu arada Hyundai sadece LFP bataryalar değil NCM (Nikel Mangan Kobalt) ve tamamen katı hal bataryalar üzerinde de çalışacak.

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Hyundai, ucuz elektrikli araçlar için LFP bataryalar geliştiriyor