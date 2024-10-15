Hyundai, ucuz elektrikli araçlar için LFP bataryalar geliştiriyor

Hyundai’nin mevcut elektrikli araç modelleri IONIQ 5 ve IONIQ 6, hem verimlilik hem de uygun fiyat konusunda halihazırda pazarda öne çıkıyor. Ancak şirket, geleceğin otomotiv dünyasında daha da güçlü bir pozisyona ulaşmak için batarya teknolojileri ve diğer elektrikli araç inovasyonlarına da yatırım yapıyor.
Hyundai, bu yeni nesil LFP bataryaları geliştirmek için Güney Kore'nin önde gelen pil üreticileri LG Energy Solution, Samsung SDI ve SK On ile işbirliği yapıyor. Şirket yetkilileri, batarya hücrelerinin kapasitesini maksimize etmeyi hedeflediklerini ve 2025 yılına kadar 300 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşmayı planladıklarını belirtiyor. Halihazırda CATL ve BYD gibi Çinli devler yaklaşık 200 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip.
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.