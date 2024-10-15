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    Hyundai, ucuz elektrikli araçlar için LFP bataryalar geliştiriyor

    Hyundai, uygun fiyatlı elektrikli araçlar için sektör lideri 300Wh/kg LFP bataryalar geliştirmek istiyor. Bu bataryaların Çin'in CATL ve BYD bataryalarını geride bırakacağı söyleniyor.
    Hyundai, ucuz elektrikli araçlar için LFP bataryalar geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli otomotiv devi Hyundai, elektrikli araçlar için önemli bir adım atıyor. Şirket, düşük maliyetli Hyundai ve Kia elektrikli araçlarını besleyecek olan ultra yüksek kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryalar geliştiriyor. Hyundai'nin bu yeni bataryalarda ulaşmayı hedeflediği enerji yoğunluğu 300 Wh/kg olacak. Bu da şirketi, Çinli CATL ve BYD gibi mevcut rakiplerin önüne geçirebilir.

    Hyundai, LFP bataryalara odaklanıyor

    Hyundai’nin mevcut elektrikli araç modelleri IONIQ 5 ve IONIQ 6, hem verimlilik hem de uygun fiyat konusunda halihazırda pazarda öne çıkıyor. Ancak şirket, geleceğin otomotiv dünyasında daha da güçlü bir pozisyona ulaşmak için batarya teknolojileri ve diğer elektrikli araç inovasyonlarına da yatırım yapıyor.

    Hyundai, bu yeni nesil LFP bataryaları geliştirmek için Güney Kore'nin önde gelen pil üreticileri LG Energy Solution, Samsung SDI ve SK On ile işbirliği yapıyor. Şirket yetkilileri, batarya hücrelerinin kapasitesini maksimize etmeyi hedeflediklerini ve 2025 yılına kadar 300 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşmayı planladıklarını belirtiyor. Halihazırda CATL ve BYD gibi Çinli devler yaklaşık 200 Wh/kg enerji yoğunluğuna sahip.

    Hyundai, ucuz elektrikli araçlar için LFP bataryalar geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Çin, küresel batarya pazarında liderliğini sürdürüyor. CATL ve BYD, Ağustos 2024 itibarıyla pazarın yüzde 50’sinden fazlasını kontrol ediyordu. Hyundai ise Çin'e olan bağımlılığını azaltmak için kendi maliyet etkin elektrikli araçlarını üretmeyi planlıyor. Hyundai'nin Kona EV ve Kia Ray modelleri şu anda CATL tarafından sağlanan bataryaları kullanıyor. Ancak, ABD ve Avrupa Birliği'nin Çin'den gelen elektrikli araç ithalatlarına yeni gümrük vergileri getirmesi, Hyundai’nin kendi yolunu çizme motivasyonunu güçlendiriyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Hyundai CEO’su Chang Jae-hoon, önümüzdeki 10 yıl içinde elektrikli araç batarya teknolojisi ve geliştirme projelerine 7,3 milyar dolar yatırım yapacaklarını açıklamıştı. Bu arada Hyundai sadece LFP bataryalar değil NCM (Nikel Mangan Kobalt) ve tamamen katı hal bataryalar üzerinde de çalışacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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