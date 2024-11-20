Chery, "dünyada ilk" iddiasıyla GWh seviyesinde katı hal pil üretim hattı kuruyor

Tam katı hal pil üretim projesinin ilk aşaması yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanı ve Anhui Anwa New Energy şirketi ile Wuhu Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni bir katı hal pil endüstri parkını içeriyor. 2020 yılında kurulan Anhui Anwa New Energy Technology, Chery tarafından kontrol ediliyor. Şirketin diğer hissedarları arasında Tayland merkezli GPSC ve Japonya merkezli Azeba da bulunuyor.
Çinli firmanın daha önceki açıklamalarına göre, üretimine önümüzdeki birkaç ay içerisinde başlanması beklenen ilk nesil katı hal pillerin enerji yoğunluğu 280 Wh/kg olacak. İkinci nesil bataryalarla birlikte bu değer 400 Wh/kg seviyesine kadar çıkarılacak. 2027 yılında tanıtılması planlanan üçüncü nesilde ise 500 Wh/kg enerji yoğunluğu görebileceğiz. Günümüz lityum iyon bataryalarında enerji yoğunluğu ortalama 200-300 Wh/kg arasındayken bazı gelişmiş katot teknolojileriyle 350 Wh/kg seviyelerine yaklaşabiliyor.
Chery, bu adımı tam katı hal piller için dünyada bir ilk olarak dile getiriyor ancak bu yılın başında ProLogium isimli bir fimanın dünyada ilk olarak GWh seviyesinde katı hal lityum seramik batarya fabrikası açtığı haberi gelmişti. Bu batarya türünü de sıvı elektrolit yerine lityum seramik gibi katı bir malzeme kullandığı için tam katı hal pil olarak sınıflandırabiliriz.Kaynakça https://carnewschina.com/2024/11/19/chery-claims-to-be-worlds-first-company-with-1-gwh-solid-state-battery-production-line/ https://prologium.com/prologium-opens-the-worlds-first-giga-level-solid-state-lithium-ceramic-battery-factory/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..