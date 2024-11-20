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    Chery, "dünyada ilk" iddiasıyla GWh seviyesinde katı hal pil üretim hattı kuruyor

    Chery kısa süre önce katı hal pille 1500 km'ye varan sürüş menzili vadeden bir konsept otomobil tanıtmıştı. Bunu kısa vadede gerçeğe dönüştürmeyi planlayan Çinli üretici ilk üretim hattını kuruyor.
    Dünyada ilk: Chery, 1 GWh'lik katı hal pil üretim hattı kuruyor
    Chery, dünyanın ilk GWh seviyesindeki tam katı hal pil üretim hattını Anhui eyaletindeki Wuhu şehrinde kuruyor. Yerel medyada çıkan haberlere göre, söz konusu hat için gerekli olan ekipmanların bulunduğu konteynerler Wuhu Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde bulunan fabrika sahasına teslim edildi.

    Tam katı hal pil üretim projesinin ilk aşaması yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanı ve Anhui Anwa New Energy şirketi ile Wuhu Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni bir katı hal pil endüstri parkını içeriyor. 2020 yılında kurulan Anhui Anwa New Energy Technology, Chery tarafından kontrol ediliyor. Şirketin diğer hissedarları arasında Tayland merkezli GPSC ve Japonya merkezli Azeba da bulunuyor.

    Dünyada ilk: Chery, 1 GWh'lik katı hal pil üretim hattı kuruyor Tam Boyutta Gör
    Chery tarafından kurulan tesiste katı hal pil Ar-Ge merkezi ve yüksek otomasyona sahip bir üretim hattı bulunacak. İlk aşamada 1.25 GWh üretim kapasitesine sahip olacak bu hat, dünyanın ilk GWh seviyesindeki tam katı hal pil üretim hattı olarak tanıtılıyor. Anhui Anwa New Energy Technology CEO'su Gao Lixin, katı hal bataryaların geleneksel bataryalara göre avantajlarını "daha yüksek enerji yoğunluğu, yüksek güvenlik ve daha çevre dostu" olarak sıralıyor.

    Çinli firmanın daha önceki açıklamalarına göre, üretimine önümüzdeki birkaç ay içerisinde başlanması beklenen ilk nesil katı hal pillerin enerji yoğunluğu 280 Wh/kg olacak. İkinci nesil bataryalarla birlikte bu değer 400 Wh/kg seviyesine kadar çıkarılacak. 2027 yılında tanıtılması planlanan üçüncü nesilde ise 500 Wh/kg enerji yoğunluğu görebileceğiz. Günümüz lityum iyon bataryalarında enerji yoğunluğu ortalama 200-300 Wh/kg arasındayken bazı gelişmiş katot teknolojileriyle 350 Wh/kg seviyelerine yaklaşabiliyor.

    Chery, bu adımı tam katı hal piller için dünyada bir ilk olarak dile getiriyor ancak bu yılın başında ProLogium isimli bir fimanın dünyada ilk olarak GWh seviyesinde katı hal lityum seramik batarya fabrikası açtığı haberi gelmişti. Bu batarya türünü de sıvı elektrolit yerine lityum seramik gibi katı bir malzeme kullandığı için tam katı hal pil olarak sınıflandırabiliriz.

    Kaynakça https://carnewschina.com/2024/11/19/chery-claims-to-be-worlds-first-company-with-1-gwh-solid-state-battery-production-line/ https://prologium.com/prologium-opens-the-worlds-first-giga-level-solid-state-lithium-ceramic-battery-factory/
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 22 saat önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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