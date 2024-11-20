Chery, "dünyada ilk" iddiasıyla GWh seviyesinde katı hal pil üretim hattı kuruyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Chery, dünyanın ilk GWh seviyesindeki tam katı hal pil üretim hattını Anhui eyaletindeki Wuhu şehrinde kuruyor. Yerel medyada çıkan haberlere göre, söz konusu hat için gerekli olan ekipmanların bulunduğu konteynerler Wuhu Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde bulunan fabrika sahasına teslim edildi.

Tam katı hal pil üretim projesinin ilk aşaması yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alanı ve Anhui Anwa New Energy şirketi ile Wuhu Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi tarafından ortaklaşa geliştirilen yeni bir katı hal pil endüstri parkını içeriyor. 2020 yılında kurulan Anhui Anwa New Energy Technology, Chery tarafından kontrol ediliyor. Şirketin diğer hissedarları arasında Tayland merkezli GPSC ve Japonya merkezli Azeba da bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Chery tarafından kurulan tesiste katı hal pil Ar-Ge merkezi ve yüksek otomasyona sahip bir üretim hattı bulunacak. İlk aşamada 1.25 GWh üretim kapasitesine sahip olacak bu hat, dünyanın ilk GWh seviyesindeki tam katı hal pil üretim hattı olarak tanıtılıyor. Anhui Anwa New Energy Technology CEO'su Gao Lixin, katı hal bataryaların geleneksel bataryalara göre avantajlarını "daha yüksek enerji yoğunluğu, yüksek güvenlik ve daha çevre dostu" olarak sıralıyor.

BYD, otomobilleri için kendi çipini geliştirmeye başladı 17 sa. önce eklendi

Çinli firmanın daha önceki açıklamalarına göre, üretimine önümüzdeki birkaç ay içerisinde başlanması beklenen ilk nesil katı hal pillerin enerji yoğunluğu 280 Wh/kg olacak. İkinci nesil bataryalarla birlikte bu değer 400 Wh/kg seviyesine kadar çıkarılacak. 2027 yılında tanıtılması planlanan üçüncü nesilde ise 500 Wh/kg enerji yoğunluğu görebileceğiz. Günümüz lityum iyon bataryalarında enerji yoğunluğu ortalama 200-300 Wh/kg arasındayken bazı gelişmiş katot teknolojileriyle 350 Wh/kg seviyelerine yaklaşabiliyor.

Chery, bu adımı tam katı hal piller için dünyada bir ilk olarak dile getiriyor ancak bu yılın başında ProLogium isimli bir fimanın dünyada ilk olarak GWh seviyesinde katı hal lityum seramik batarya fabrikası açtığı haberi gelmişti. Bu batarya türünü de sıvı elektrolit yerine lityum seramik gibi katı bir malzeme kullandığı için tam katı hal pil olarak sınıflandırabiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Dünyada ilk: Chery, 1 GWh'lik katı hal pil üretim hattı kuruyor