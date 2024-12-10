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    BYD'nin ikinci nesil Blade pilleri %15 daha düşük maliyete sahip olacak

    Elektrikli araç pillerindeki fiyat savaşı kızışıyor. BYD, gelecek yıl piyasaya süreceği yeni nesil Blade pilleriyle, daha yüksek menzilin yanında daha düşük maliyet hedefliyor.
    BYD'nin ikinci nesil Blade pilleri %15 düşük maliyetli olacak Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç pillerindeki fiyat savaşı kızışıyor. BYD, gelecek yıl piyasaya süreceği yeni nesil Blade pilleriyle, daha yüksek menzilin yanında daha düşük maliyet hedefliyor.

    CATL'nin ardından dünyanın ikinci büyük pil üreticisi olan BYD, geçtiğimiz haftalarda Blade 2 pillerinin 2025'te piyasaya süreceğini doğruladı. Yeni gelen bilgilere göre yeni piller, önceki nesle göre %15 daha düşük maliyete sahip olacak.

    Daha yüksek enerji yoğunluğu ve şarj hızı sunacak

    Lityum demir fosfat (LFP) kimyaya sahip olan Blade pillerinin iki versiyonu olacak. Daha yüksek enerji yoğunluğuna (210 Wh/kg) sahip birinci versiyon, 3C şarj ve 8C deşarj oranına sahip olacak. İkinci versiyon ise daha düşük enerji yoğunluğuna (160 Wh/kg) sahip olmakla birlikte, daha hızlı 8C şarj ve 16C deşarj desteğine sahip olacak.

    Kaynaklar, BYD'nin yaklaşık 150 Wh/kg enerji yoğunluğu sunan mevcut Blade bataryasına kıyasla daha yüksek enerji yoğunluğu sunan hücrelerin maliyetini %15 oranında düşürmeyi planladığını söylüyor.

    Bu arada, rakip CATL'nin de boş durmadığı aktarılıyor. CATL'nin giriş seviyesi elektrikli araçlar için geliştirdiği 2C şarj oranına sahip LFP pilinin fiyatını 0,9 yuan/Wh'den 0,35 yuan/Wh'ye düşürdüğü belirtiliyor. BYD'nin yeni Blade pilleri ise yüksek enerji yoğunluğuyla NMC (nikel mangan kobalt) pillerle rekabet edecek, fiyat olarak ise çok daha avantajlı olacak.

    Elektrikli araçların maliyeti içten yanmalıları yakalamak üzere

    Goldman Sachs, ortalama küresel elektrikli araç pil fiyatlarının 2026'da 2023'e kıyasla %50 düşerek 149 dolardan 80 dolara/kWh'e gerileyeceğini tahmin ediyor. Bu fiyatlarla, elektrikli araçların içten yanmalı araçlarla aynı maliyet seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

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